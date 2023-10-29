Шахраманян объяснил причины подписания указа о прекращении существования Нагорного Карабаха

29 октября 2023, 02:56

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Указ о роспуске Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) был подписан ради спасения жизней граждан, заявил президент Самвел Шахраманян.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). 19 октября Шахраманян подписал указ об увольнении с 1 октября всех госслужащих, кроме руководящих чиновников, которые продолжили работу в Ереване.

Указ о роспуске Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) был издан ради спасения жизней ее граждан, жизней солдат и офицеров Армии обороны. заявил 28 октября в интервью Арцахскому Общественному ТВ президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян.

Данный указ, по его словам, помог всем военным после прекращения огня без препятствия пройти азербайджанский КПП на мосту Акари, никто из них не был арестован. "Это стало возможным в результате переговоров с азербайджанской стороной", - отметил Шахраманян.

По его словам, вооруженные силы Азербайджана, в том числе тяжелая техника уже были в непосредственной близости к мирным населенным пунктам Нагорного Карабаха.

Шахраманян исключил вероятность того, что Азербайджан начал военную агрессию 19 сентября из-за его назначения на должность президента. Он заявил, что Азербайджан разработал план своих действий давно и шел к своей цели, независимо от процессов, происходящих в Нагорном Карабахе.

19 сентября, по словам Шахраманяна, он находился у командующего российским миротворческим контингентом, где он представил факты о том, что азербайджанские военные у подножья Шуши, где расположен армянский танк-памятник, подошли к российским миротворцам и предупредили их, чтобы уберегли личный состав, поскольку "скоро начнет работать артиллерия".

Командование РМК, по его словам, подтвердило эту информацию. "По возвращению в свой кабинет через полчаса началась война. Почти все населенные пункты Арцаха (Нагорного Карабаха) подвергались интенсивному обстрелу. Сразу после начала войны я понял, что мы остались одни против азербайджанской агрессии. Российская сторона была в роли наблюдателей. Свои вопросы мы должны были урегулировать сами", - отметил Шахраманян.

Он добавил, что Армия обороны вместе со всем населением Нагорного Карабаха начали противодействовать азербайджанской агрессии. И именно благодаря этому противодействию удалось достичь согласия Азербайджана на переговоры, которые длились 12 часов.

По словам Шахраманяна, была необходимость остановить военные действия, поскольку силы были несоизмеримы. Шахраманян, как он отметил, установил связь с высокопоставленным чиновником Азербайджана, с которыми он ранее был знаком в рамках встреч. Азербайджанская сторона, по его словам, настаивала на том, что пока они не достигнут своей цели, военные действия не прекратятся. "А целью было полностью установить контроль над Нагорным Карабахом", - отметил президент.

Он рассказал, что азербайджанские войска - как спецназ, так и военная техника - уже подошли к Степанакерту, поэтому не идти на уступки было невозможно. "Первый их документ не был нами принят. Это была полная капитуляция. В ходе обсуждений, в том числе с бывшими президентами Нагорного Карабаха и Совбезом, был принят документ, который предполагал прекращение войны в 13:00 часов 20 сентября, роспуск Армии обороны, сдача тяжелой военной техники с целью срочной утилизации, а также вывод "остатков ВС Армении и встреча в Евлахе", - отметил Шахраманян.

Об обстановке в Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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