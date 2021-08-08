Жители Грузии в годовщину начала "Пятидневной войны" почтили память убитых

08 августа 2021, 13:00

Родственники убитых в "Пятидневной войне" 2008 года в 13-ю годовщину начала тех событий посетили братское кладбище и мемориалы в Тбилиси. С заявлениями в поддержку территориальной целостности Грузии выступили пять европейских государств.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа 2020 года, в преддверии 12-й годовщины начала "Пятидневной войны", в Грузии на границе Южной Осетии прошли три акции протеста, участники которых выступили за территориальную целостность страны. В полночь 8 августа 2020 года в память о событиях 2008 года на всех зданиях госучреждений в Грузии был приспущен государственный флаг.

Годом ранее, 8 августа 2019 года, сотни жителей Южной Осетии и Грузии стали участниками траурных мероприятий, посвященных 11-летию "Пятидневной войны". Россияне поддержали единство Грузии на акции в Тбилиси.

Представители грузинских властей и оппозиции, а также общественные деятели и рядовые граждане в годовщину начала "Пятидневной войны" возлагают венки к могилам погибших и к мемориалам павших за территориальную целостность Грузии.

В память о погибших на всех административных зданиях в Грузии и в дипломатических представительствах страны за рубежом приспущены государственные флаги, сообщает сегодня "Sputnik Грузия".

В Тбилиси политики и родственники погибших приходят сегодня на братское кладбище Мухатгверди, где похоронены грузинские военные, чтобы почтить память погибших, информирует издание.

Вчера, 7 августа, пять государств - Румыния, Латвия, Литва, Словения и Словакия - а также отдельные депутаты Европарламента и члены Сената США высказались в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, сообщило вечером того же дня "Новости-Грузия".

"Мы отмечаем 13-летие с начала военного конфликта между Российской Федерацией и Грузией. Румыния продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии", – говорится, в частности, в заявлении МИД Румынии, процитированном изданием.

"Россия продолжает нарушать суверенитет Грузии, оккупируя 20% ее территории. Латвия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года", - привело издание заявление МИД Латвии

Аналогичные заявления сделали депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон и группа членов Европарламента, среди которых председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, руководитель делегации Европарламента по связям со странами Южного Кавказа Марина Кальюранд и постоянный докладчик по Грузии, экс-глава МИД Эстонии Свен Миксер, сообщило издание.

Напомним, 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. После завершения боевых действий президент России подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. В связи с этим 28 августа 2008 года парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. С тех пор Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. Грузия официально опубликовала список 228 убитых во время боевых действий гражданских лиц, а с осетинской стороны жертвами конфликта стали 162 мирных жителя, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

21 января 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Решение ЕСПЧ никак не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, указали тогда южноосетинские политологи. ЕСПЧ рассмотрел жалобу Грузии, но пока оставил без внимания более 1,5 тысячи заявлений от жителей Южной Осетии против властей этой страны, отметили они.

Боевые действия принесли страдания многим жителям как Южной Осетии, так и Грузии, писали журналисты и правозащитники, ставшие очевидцами тех событий. Женщины и дети "двое суток дрожали в подвалах, пока столицу Южной Осетии Цхинвали утюжили "Градом", пока по городу долбила артиллерия", рассказала программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина.

Согласно докладу правозащитной организации Human Rights Watch, размещенному на "Кавказском узле", российские кассетные удары наносились по целям в Горийском и Карельском районах, в результате чего непосредственно в момент ударов погибли по меньшей мере 12 гражданских лиц и были ранены по меньшей мере 46. Все эти удары можно квалифицировать как неизбирательные, подчеркивается в документе. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Пятидневная война: боль и трагедия простых семей".

Одни из самых тяжелых воспоминаний о "Пятидневной войне", для жителей Грузии связаны с российскими авиаударами и танками на подступах к Тбилиси, рассказали в десятую годовщину начала войны жители соседних с объектами бомбардировок районов Тбилиси.

"Было очень страшно - видишь, что на твой дом летит бомбардировщик и не знаешь, куда бежать?... Первая бомбежка была в шесть утра (10 августа). Все выбежали на балконы - кто в чем, и не знали куда деваться", - рассказала, в частности, "Кавказскому узлу" жительница Тбилиси Анна. По ее словам, все семьи, у которых были автомобили, сразу же уехали из города, остались только те, у кого не было личного транспорта или некуда было ехать.

На "Кавказском узле" также опубликована хроника "Южная Осетия: пятидневная война и мир".