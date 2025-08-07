Участники марша в память об августовской войне перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Традиционную акцию на проспекте Руставели в Тбилиси в 253-й день непрерывных протестов предварил массовый марш в память о жертвах августовской войны 2008 года.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа, на 252-й день протестов, участники акции в Тбилиси требовали освобождения политзаключенных, в том числе основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели, приговоренной к двум годам заключения.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Проспект Руставели у здания парламента Грузии сегодня вечером вновь был перекрыт участниками непрерывной акции протеста. К парламенту прибыли участники шествия, посвященного годовщине начала августовской войны - они собрались у монумента погибшим за территориальную целостность и свободу страны на площади Героев и прошли до проспекта Руставели под лозунгом: "Слава героям!", передает NEWS.On.ge.

На большом экране у здания парламента для собравшихся горожан был организован показ фильма "Свобода — путь к миру", посвященного событиям августа 2008 года. Акция памяти также прошла в Зугдиди, там граждане зажгли 412 свечей в честь погибших в августовской войне, сообщает Publika.

К шествию в годовщину августовской войны в Тбилиси присоединились тысячи человек. Многие участники шествия несли в руках национальные флаги и стикеры с красными маками, которые символизируют символ скорби по погибшим во время войны 2008 года, отмечает "Новости Грузия".

Грузинская оппозиция считает датой начала войны 7 августа, ссылаясь на данные проведенных международных расследований, а правящая партия настаивает на дате 8 августа. На кладбище в Тбилиси, где захоронены погибшие в войне 2008 года, оппозиция приходит почтить память погибших 7 августа, "Грузинская мечта" — 8 августа.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена в августе 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После Пятидневной войны Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о Пятидневной войне 2008 года.

В 2021 году Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за многочисленные нарушения прав человека во время и после конфликта. Спустя два года ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии компенсации на сумму около 130 млн евро.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.