×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:59, 7 августа 2025

Участники марша в память об августовской войне перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

Люди, собравшиеся у парламента Грузии 7 августа 2025 года. Фото: Keto Mikadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Традиционную акцию на проспекте Руставели в Тбилиси в 253-й день непрерывных протестов предварил массовый марш в память о жертвах августовской войны 2008 года. 

Как писал "Кавказский узел", 6 августа, на 252-й день протестов, участники акции в Тбилиси требовали освобождения политзаключенных, в том числе основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели, приговоренной к двум годам заключения. 

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.  

Проспект Руставели у здания парламента Грузии сегодня вечером вновь был перекрыт участниками непрерывной акции протеста. К парламенту прибыли участники шествия, посвященного годовщине начала августовской войны - они собрались у монумента погибшим за территориальную целостность и свободу страны на площади Героев и прошли до проспекта Руставели под лозунгом: "Слава героям!", передает NEWS.On.ge. 

На большом экране у здания парламента для собравшихся горожан был организован показ фильма "Свобода — путь к миру", посвященного событиям августа 2008 года. Акция памяти также прошла в Зугдиди, там граждане зажгли 412 свечей в честь погибших в августовской войне, сообщает Publika. 

К шествию в годовщину августовской войны в Тбилиси присоединились тысячи человек. Многие участники шествия несли в руках национальные флаги и стикеры с красными маками, которые символизируют символ скорби по погибшим во время войны 2008 года, отмечает "Новости Грузия".

Грузинская оппозиция считает датой начала войны 7 августа, ссылаясь на данные проведенных международных расследований, а правящая партия настаивает на дате 8 августа. На кладбище в Тбилиси, где захоронены погибшие в войне 2008 года, оппозиция приходит почтить память погибших 7 августа, "Грузинская мечта" — 8 августа.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена в августе 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После Пятидневной войны Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о Пятидневной войне 2008 года.

В 2021 году Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за многочисленные нарушения прав человека во время и после конфликта. Спустя два года ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии компенсации на сумму около 130 млн евро.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Антон Чечин (в центре) в суде. Стоп-кадр видео TV Pirveli от 23.07.25, https://www.youtube.com/watch?v=_3n0tOv6lzY
20:18, 7 августа 2025
Хирург в суде заявил о необходимости операции Антону Чечину
Акция протеста у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 06.08.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/845698-parlamenttan-akcia-mimdinareobs-rustavelis-gamzirze-shekrebilebs-lozungit-tavisupleba-mzias-tavisupleba-politpatimrebs-msvlelobis-monacileebic-sheuertdnen
22:07, 6 августа 2025
Участники протестов в Тбилиси потребовали освобождения Амаглобели
Георгий Ахобадзе после освобождения. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/paperkartuli/23122
18:20, 6 августа 2025
Георгий Ахобадзе освобожден в зале суда
Мзии Амаглобели. Фото: https://www.instagram.com/p/DGNnvulI4m4/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:01, 6 августа 2025
Амаглобели получила два года заключения после смягчения обвинения
Голодовка на границе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:22, 6 августа 2025
Граждане Украины объявили голодовку на грузинском пограничном пункте пропуска
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Спорткомплекс после атаки БПЛА. Фото: https://www.change.org
07 августа 2025, 17:22
Жители Таганрога попросили помощи в связи с разрушением БПЛА спорткомплекса

Очередь из машин на Крымском мосту. Фото: официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
07 августа 2025, 11:36
Очереди из машин выстроились к Крымскому мосту

Георгий Ахобадзе после освобождения. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/paperkartuli/23122
06 августа 2025, 18:20
Георгий Ахобадзе освобожден в зале суда

Подтопление в Туапсинском районе Краснодарского края. Август 2025 г. Скриншот видео МЧС России
06 августа 2025, 13:09
Более 600 пострадавших подали заявления на выплаты в Туапсинском районе 

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше