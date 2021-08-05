Семь стран призвали Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

05 августа 2021, 11:10

Совместное заявление с призывом к России отозвать признание Южной Осетии и Абхазии и незамедлительно вывести оттуда свои войска подписали семь западных стран.

Как писал "Кавказский узел", Россия и некоторые другие страны признали независимость Южной Осетии и Абхазии после "Пятидневной войны" 2008 года, в ходе которой Россия выступила против Грузии. Грузинские власти считают и Южную Осетию, и Абхазию территориями, оккупированными Россией.

21 января Европейский суд по правам человека признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Решение ЕСПЧ никак не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, указали южноосетинские политологи. ЕСПЧ рассмотрел жалобу Грузии, но пока оставил без внимания более полутора тысяч заявлений от жителей Южной Осетии против властей этой страны, отметили они.

Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания обратились к России с призывом отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Они осудили присутствие на территориях Абхазии и Южной Осетии российского военного контингента и заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта между Москвой и Тбилиси. Совместное заявление приурочено к годовщине событий 2008 года, следует из заявления, опубликованного 4 августа на сайте постоянного представительства Франции в ООН в Нью-Йорке.

"Мы вновь призываем Российскую Федерацию [...] незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии", - говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, "действия России явно нарушают международное право". "Мы напоминаем о решении Большой палаты Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года, в котором говорилось, что, осуществляя эффективный контроль над [...] Абхазией и Южной Осетией, Россия несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая убийства мирных жителей, пытки военнопленных, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, предотвращение возвращения грузин в свои дома и непроведение расследований нарушений прав человека", - говорится в документе.

Также авторы заявления выразили беспокойство тем, что "за последние несколько лет ни одному международному механизму мониторинга прав человека не был предоставлен неограниченный доступ в регионы Абхазии и Южной Осетии".

Напомним, Грузия подала в ЕСПЧ против России три жалобы. Вынесенное 21 января решение касалось вооруженного конфликта в 2008 году, в котором принимали участие российские миротворцы. Россия назвала это операцией по принуждению Грузии к миру. 26 августа 2008 года президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия после этого разорвала дипломатические отношения с Россией.

Жители Южной Осетии также подали в ЕСПЧ иски к Грузии в связи с военным конфликтом 2008 года. В декабре 2018 года ЕСПЧ отказался рассматривать семь из таких 1500 исков. Российские адвокаты, представляющие интересы пострадавших в ходе вооруженного конфликта с Грузией, обновили информацию по жалобам и расширили доказательную базу, но положительных решений суда пока добиться не удалось, заявил в августе 2019 года южноосетинский омбудсмен Инал Тасоев.