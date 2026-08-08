Очевидцы из Южной Осетии поделились воспоминаниями в 18-ю годовщину начала "Пятидневной войны"

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Жители Южной Осетии укрывались от обстрелов в подвалах и лесах. Копать могилы для погибших приходилось во время боевых действий, и когда был слышен звук летящего снаряда, люди прятались в выкопанной яме, а затем копали её дальше, рассказали очевидцы "Пятидневной войны".

Как информировал "Кавказский узел", более четырех тысяч человек приняло участие в траурном мероприятии в Цхинвале, приуроченном к 18-й годовщине начала "Пятидневной войны".

Российская военная операция "по принуждению к миру" была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии и вошла в историю под названием "Пятидневная война". После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

По традиции, траурные мероприятия, посвященные событиям августа 2008 года, начались вечером 7 августа, когда Грузия начала массированный обстрел Цхинвала, передал корреспондент "Кавказского узла".

Заира Сланова рассказала, что живет в старом районе Цхинвала. Она рассказала, что, когда начался обстрел, она побежала к своему брату, у которого было небольшое кафе рядом.

"Там был небольшой погреб, и мы со всеми соседями забились туда. Не у всех были подвалы. Очень скоро загорелась и психиатрическая больница, которая была рядом. Все пациенты и медсестры тоже прибежали в наш подвал", – рассказала Сланова корреспонденту "Кавказского узла".

Погреб постепенно освободили, чтобы людям было просторнее, но больше всего беспокойства вызывали, конечно, переживания за родных. Сын Заиры был в рядах ополчения и находился на позициях.

"Один раз он забежал ко мне, уговаривал, чтобы я уехала, чтобы он за меня не переживал. Но я даже не подумала: как я могла уехать? Так и просидели в погребе все дни".

Эльбрус, еще один житель Цхинвала, отметил, что на момент начала обстрела он был на посту. Его родители жили в селе Прис, недалеко от Цхинвала. Оно тоже было под массированным обстрелом. Жители оттуда тоже бежали в Цхинвал. Родители Эльбруса тоже перебрались в Цхинвал к сестре его отца. Там, рядом с домом, отца Эльбруса убило осколками снаряда.

"Я пришел туда на второй день и только тогда узнал, что случилось. Мы с братом начали копать могилу прямо в огороде. Тогда все хоронили своих погибших в огородах. Копали под сильным обстрелом. Мы то и дело запрыгивали в могилу и прятались, когда слышали, что летит снаряд. Потом вылезали и продолжали копать..." – рассказал Эльбрус корреспонденту "Кавказского узла".

Отца Эльбруса, как и многих других погибших, которых хоронили в огородах, перезахоронили на кладбище уже после войны.

Дина живет в селе Метех в Знаурском районе республики. Там боевых действий не было.

"Ночью 7 августа, когда мы услышали, что Грузия напала на нас, мы убежали в леса и прятались там. Мужчины сразу отделились, они были в ополчении, а мы, женщины и дети, провели две ночи в лесу. В селе осталось только три человека – совсем старики, которые не могли идти. Мы не знали, что будет, все вспоминали войну начала 90-х и боялись, что наши села просто будут сжигать. Еще одну ночь мы потом провели в одном доме в селе Вахтана: нас приютили и накормили. Только потом вернулись домой", – рассказала Дина корреспонденту "Кавказского узла".

Она пожаловалась, что еще долго не могла забыть тот страх. Через несколько дней к ней приехал брат проведать, как она. Дина рассказала, что, когда услышала, как к дому едет машина, она спрыгнула со второго этажа в сторону сада, думала, что в село пришли грузинские военные.

"Сейчас я верю, что войны больше не будет. Пусть наши дети не увидят того, что видели мы", – сказала Дина.

Боевые действия принесли страдания многим жителям как Южной Осетии, так и Грузии, писали журналисты и правозащитники, ставшие очевидцами тех событий. Женщины и дети "двое суток дрожали в подвалах, пока столицу Южной Осетии Цхинвали утюжили "Градом", пока по городу долбила артиллерия", рассказала программный директор ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) по России Татьяна Локшина.

Напомним, Европейский суд по правам человека 21 января 2021 года признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Решение ЕСПЧ никак не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, указали тогда южноосетинские политологи. ЕСПЧ рассмотрел жалобу Грузии, но пока оставил без внимания более 1,5 тысячи заявлений от жителей Южной Осетии против властей этой страны, отметили они.

Россия 16 сентября 2022 года перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России.