Оппоненты Тумсо задают вопросы о выгоде от имитации убийства

18 апреля 2023, 14:24

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Интерес к афере с инсценировкой убийства Тумсо не ослабевает, сутки назад блогер опубликовал новый ролик. Он показал, как готовились съемки эпизода, в котором он оказался в коме в больнице. При этом в своих разоблачениях Тумсо обходит вопрос – брал ли он деньги у посредников между ним и несостоявшимися киллерами. Тема денег в этой истории бьет по репутации Тумсо, уверены его оппоненты, а сама афера привела к раздорам среди критиков Кадырова.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 апреля блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором заявил, что инсценировал доказательства успешного покушения на него после того как ему стало известно о готовящемся нападении. Он пояснил, что в конце 2022 года ему стало известно о подготовке на него покушении, заказанном руководством Чечни, и что он решил с помощью посредника между ним и группой предполагаемых киллеров обмануть заказчиков.

1 декабря 2022 год в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, но его соратники не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. 9 декабря 2022 года пресс-служба правительства самопровозглашенной ЧРИ*** сообщила, что Абдурахманов жив. 20 февраля блогер вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что было причиной его долгого молчания. Какие версии случившегося озвучили его соратники и какие аргументы выдвинули, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Тумсо раскрыл детали съемки сцены с пациентом в коме

Сутки назад в своем Telegram-канале Тумсо Абдурахманов опубликовал ролик, как снималась сцена о том, как он будучи в коме лежит в больничной палате. На кадрах этого видео Абдурахманов одет в пижаму, он пояснил, что находится в помещении, которое оборудовано как больничная палата. "Я сейчас буду имитировать человека, который в глубокой коме", – заявил блогер. Также он отметил, что все медицинские аппараты, которые находятся в помещении, настоящие. Далее Абдурахманов повернулся к кровати, намереваясь лечь в нее. На этом ролик, длительность которого составляет 48 секунд, обрывается.

Это видео в Telegram-канале Тумсо Абдурахманова, на который подписаны 1069 пользователей, на 14.24 мск набрало около пяти тысяч просмотров и 88 отметок с реакцией пользователей. Автор отключил возможность комментирования.

Абдурахманов обошел молчанием вопрос о прибыли с этого предприятия



Отметим, что в первом видеоролике, в котором Тумсо Абдурахманов рассказывает об обмане заказчиков покушения, блогер неоднократно упоминает о денежных вознаграждениях, которые получили участники аферы. Он указал, что вознаграждение получил не только человек, который обратился к нему с предложением инсценировать покушение, но и лица, которые так или иначе принимали участие в ней, а также те, кто знал о фальсификации, но молчал о ней.

При этом Абдурахманов не определил свою позицию по вопросу о том, получил ли он сам деньги. Блогер также не назвал сумму, которую получил человек, получивший заказ на покушение. Абдурахманов на протяжении всего ролика неоднократно подчеркивает, что ему будто бы удалось перехитрить кадыровцев.

Также на видео Абдурахманов неоднократно сделал акцент о заинтересованности участников инсценировки в деньгах. В частности, в одном из эпизодов, Абдурахманов критикует Янгулбаевых за то, что они пытались необоснованно получить некоторую сумму, поскольку обладали информацией об этой афере. Речь о деньгах на видео идет неоднократно, но, несмотря на это Абдурахманов не пояснил о том, получил ли он сам деньги, а также никак не определил свою позицию - считает ли возможным получать деньги от властей Чечни даже таким способом.

Афера с покушением привела к раздору среди оппонентов Кадырова

Ибрагим Янгулбаев обвинил блогера в том, что он брал деньги "за молчание", за прекращение деятельности и критики в адрес Кадырова.

При этом сам Ибрагим Янгулбаев признал, что получил 50 тысяч долларов от руководителя группы несостоявшихся киллеров, принявших участие в фальсификации покушения. "В качестве благодарности", "в качестве спасибо" – так объяснил Ибрагим Янгулбаев получение денег в записи, которую он опубликовал в своем Telegram-канале 1Adat* 17 февраля, в 22.31 мск.

Вопрос о "кадыровских деньгах" волнует пользователей соцсетей



Ролик на кадрах которого Тумсо Абдурахманов рассказал об инсценировке доказательств успешного покушения, на 13.10 мск 18 апреля набрал более 246 тысяч просмотров и 3998 комментариев. Часть их авторов высказала мнение, что Абдурахманов получил вознаграждение.

"Мне кажется, Кадыров добился желаемого, как это ни печально. Он обманул вас всех, включая 1Adat*. Вся эта история показывает, что вы все очень падки на деньги", – считает Hand Work.

"Типа мне ничего не надо, но вот братья не довольны и хотят деньги? Ребята получили 50 тысяч. Потом попытались добиться того, чтобы он заплатил ещё. Типа Тумсо дали больше, а им 50 тысяч только. То, что Тумсо получил больше, это потому что он является в этой игре в главных ролях. Правильно, что ему дали больше. Если бы он получил что-либо за недостоверный пост, то это уже было бы другое", – написал vinse_fokarelli.

"Смешно, что Тумсо сказал, что заставил кадыровцев конфликтовать. А кадыровцы, в свою очередь, заставили оппозицию конфликтовать между собой (это типа намек на финансовый конфликт между Тумсо и 1Adat*)" – предположил scen0x.

Другая часть пользователей похвалила блогера. "Как красиво, ты "развел" этих ребят. Ты многих хорошо напугал, но это стоило того", – заявил пользователь Mix.

"Тумсо! Как можно обмануть такого гениального "академика"? Долгих лет жизни тебе", – отметила Принцесса Будур.

Еще одна часть пользователей потребовала реакции правоохранителей.

"Самое страшное в твоей авантюре – видео, где показали чей-то пробитый живот. (По версии Тумсо, исполнителям пришлось показать заказчику ролик, который подтвердит, что один из них тоже был ранен в покушении) Правоохранительные органы должны этим заинтересоваться, что это фейк или действительно пострадавший", – обратил внимание Вася Васин.

Официальный Грозный хранит молчание

Отметим, что после того, как Абдурахманов заявил об инсценировке доказательств успешного покушения на него, власти Чечни комментариев не сделали. По данным на 12.00 мск реакции на его заявление нет. Реакции на слова Абдурахманова нет на страницах в соцсетях "ВКонтакте" и в Telegram-каналах Рамзана Кадырова, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы Минпечати Чечни Ахмеда Дудаева, командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова и руководителя ЧГТРК "Грозный" Чингиза Ахмадова.

Напомним, что после того, как 1 декабря появились первые сообщения о смерти Тумсо, официальные лица и СМИ Чечни также обходили молчанием эти сообщения, и только 8 декабря директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер.

Отметим также, что покушение на Тумсо, совершенное два года назад, вызвало шквал комментариев пропагандистов, в частности, Чингиза Ахмадова, который за неделю после нападения на Абдурахманова разместил в Instagram** четыре публикации, в которых высмеял версию блогера о покушении.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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* Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

***Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств - членов ООН.