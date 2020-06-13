Названо имя третьего подозреваемого по делу о покушении на Тумсо

13 июня 2020, 12:27

По подозрению в причастности к нападению на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции заочно арестован Имран Хасханов, указано в материалах суда города Евле. Хасханов гражданин России, сообщила ассоциация Vayfond.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции напал мужчина, проникший в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. 3 марта стало известно, что блогер опознал напавшего на него человека по фотографиям на странице в соцсети. Данные владельца страницы совпадают с данными человека, которого попросила арестовать прокуратура шведского города Евле - речь идет о россиянине Руслане Мамаеве, 1990 года рождения. 6 марта прокуратура Швеции сообщила о задержании 30-летней россиянки как возможной соучастницы нападения на Тумсо. 11 июня суд шведского города Евле постановил заочно арестовать еще одного человека, которого следствие считает причастным к нападению на блогера. Имя подозреваемого прокуратура и Служба безопасности Швеции не назвали.

Суд Евле заочно арестовал Имрана Хасханова, со ссылкой на документы суда передал 12 июня ТАСС. В публикации отмечается, что прокуратура аргументировала арест Хасханова риском того, что он избежит наказания. "Существует риск того, что подозреваемый, уничтожив улики, усложнит расследование. Существует риск того, что подозреваемый продолжит свою преступную деятельность", - процитировало прокуратуру Швеции издание.

Расследованием занимается Шведская полиция безопасности (СЕПО) под руководством прокурора национального подразделения по вопросам безопасности. "Причина, по которой СЕПО проводит это предварительное расследование, заключается в том, чтобы выяснить, может ли [в покушение] быть вовлечена иностранная держава", - привел ТАСС сообщение, размещенное на сайте ведомства.

Ассоциация Vayfond также распространила информацию о том, что третий подозреваемый по делу о покушении на Абдурахманова - Имран Хасханов. Он гражданин России, указано в публикации на сайте ассоциации от 12 июня.

Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше. При этом он не оставлял публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, указано в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Материалы о критике блогером чеченских властей "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими – на странице "Инакомыслие в Чечне".