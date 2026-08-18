Белкиса Минцаева пожаловалась на преследование брата
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд приговорил Сайд-Магомеда Минцаева к шести годам лишения свободы, признав его виновным в похищении человека и разбое. Его сестра, уроженка Чечни Белкиса Минцаева, назвала приговор несправедливым, а адвокат указала, что результаты судебно-медицинской экспертизы и данные сотовых операторов противоречат показаниям потерпевшего.
Как информировал "Кавказский узел", 14 апреля правозащитники сообщили, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитников, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. 24 апреля активисты сообщили, что связи с Минцаевой нет, ей не предъявлены обвинения и не предоставлен адвокат. 29 мая ЧГТРК "Грозный" показала репортаж, в котором Минцаева заявила, что с ней все хорошо. Подруги Минцаевой сочли, что на видео она выглядела подавленной.
По данным правозащитников, перед задержанием Белкиса Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО.
Несколько публикаций о приговоре брату разместила в своем аккаунте в Instagram* уже из Новосибирска, где жила последние несколько лет, Белкиса Минцаева.
Одну из публикаций она посвятила судьбе брата Сайд-Магомеда Минцаева, которого 4 августа Центральный районный суд Новосибирска приговорил к шести годам лишения свободы, признав виновным в похищении человека и разбое.
В 2024 году, когда произошел инцидент, Сайд-Магомеду Минцаеву было 20 лет. "Всего полтора месяца как вышел на первую в жизни работу – учеником охранника. Без удостоверения, без права носить оружие или спецсредства. В тот день он был в экипаже со старшим – мужчиной вдвое старше, который и принимал все решения", – написала Минцаева.
По ее словам, экипаж вызвали в ночной клуб из-за нетрезвого посетителя, которого сотрудники решили отвезти домой. Решение доставить мужчину домой, а не в полицию принял старший сотрудник, уголовное преследование которого было приостановлено в связи с его участием в специальной военной операции (СВО), утверждает Минцаева.
Ее брат попытался выйти из машины, однако старший сотрудник приказал ему вернуться, и Минцаев подчинился, сообщила она. При этом именно Минцаев доложил дежурному, куда направляется экипаж, и вызвал вторую машину, указала сестра осужденного.
Телефон, в хищении которого обвинили Минцаева, так и не был найден, утверждает его сестра. Она также сообщила, что сейчас у брата хроническая обструктивная болезнь легких.
Апелляционная жалоба на приговор была подана 14 августа в Новосибирский областной суд, указала Минцаева.
Материалы экспертиз противоречат показаниям потерпевшего, отметила адвокат Сайда-Магомеда Минцаева Екатерина Ширнина. "Судебно-медицинская экспертиза не нашла у потерпевшего признаков тех повреждений, о которых он заявлял", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".
Потерпевший также заявил о пропаже телефона и утверждал, что после высадки из машины сигналы с устройства фиксировались по пути следования Минцаева и его напарника, пояснила адвокат. "Однако проверка по данным сотовых компаний показала, что в последний раз телефон был зафиксирован именно на месте высадки потерпевшего из машины", – подчеркнула Ширнина.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
источник: корреспондент "Кавказского узла"