Белкиса Минцаева пожаловалась на преследование брата

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Суд приговорил Сайд-Магомеда Минцаева к шести годам лишения свободы, признав его виновным в похищении человека и разбое. Его сестра, уроженка Чечни Белкиса Минцаева, назвала приговор несправедливым, а адвокат указала, что результаты судебно-медицинской экспертизы и данные сотовых операторов противоречат показаниям потерпевшего.

Как информировал "Кавказский узел", 14 апреля правозащитники сообщили, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитников, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. 24 апреля активисты сообщили, что связи с Минцаевой нет, ей не предъявлены обвинения и не предоставлен адвокат. 29 мая ЧГТРК "Грозный" показала репортаж, в котором Минцаева заявила, что с ней все хорошо. Подруги Минцаевой сочли, что на видео она выглядела подавленной.

По данным правозащитников, перед задержанием Белкиса Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО.

Несколько публикаций о приговоре брату разместила в своем аккаунте в Instagram* уже из Новосибирска, где жила последние несколько лет, Белкиса Минцаева.

Одну из публикаций она посвятила судьбе брата Сайд-Магомеда Минцаева, которого 4 августа Центральный районный суд Новосибирска приговорил к шести годам лишения свободы, признав виновным в похищении человека и разбое.

В 2024 году, когда произошел инцидент, Сайд-Магомеду Минцаеву было 20 лет. "Всего полтора месяца как вышел на первую в жизни работу – учеником охранника. Без удостоверения, без права носить оружие или спецсредства. В тот день он был в экипаже со старшим – мужчиной вдвое старше, который и принимал все решения", – написала Минцаева.

По ее словам, экипаж вызвали в ночной клуб из-за нетрезвого посетителя, которого сотрудники решили отвезти домой. Решение доставить мужчину домой, а не в полицию принял старший сотрудник, уголовное преследование которого было приостановлено в связи с его участием в специальной военной операции (СВО), утверждает Минцаева.

Ее брат попытался выйти из машины, однако старший сотрудник приказал ему вернуться, и Минцаев подчинился, сообщила она. При этом именно Минцаев доложил дежурному, куда направляется экипаж, и вызвал вторую машину, указала сестра осужденного.

Телефон, в хищении которого обвинили Минцаева, так и не был найден, утверждает его сестра. Она также сообщила, что сейчас у брата хроническая обструктивная болезнь легких.

Апелляционная жалоба на приговор была подана 14 августа в Новосибирский областной суд, указала Минцаева.

Материалы экспертиз противоречат показаниям потерпевшего, отметила адвокат Сайда-Магомеда Минцаева Екатерина Ширнина. "Судебно-медицинская экспертиза не нашла у потерпевшего признаков тех повреждений, о которых он заявлял", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Потерпевший также заявил о пропаже телефона и утверждал, что после высадки из машины сигналы с устройства фиксировались по пути следования Минцаева и его напарника, пояснила адвокат. "Однако проверка по данным сотовых компаний показала, что в последний раз телефон был зафиксирован именно на месте высадки потерпевшего из машины", – подчеркнула Ширнина.