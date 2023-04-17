Тумсо Абдурахманов раскрыл детали аферы с покушением на него

17 апреля 2023, 06:27

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В конце 2022 года оппозиционному чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову стало известно о готовящемся на него покушении, заказанного руководством Чечни. По его словам, он решил обмануть и исполнителей, и заказчиков, принял участие в инсценировке доказательств успешного покушения, из-за чего на несколько месяцев прекратил всякую публичную активность.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов, критикующий Рамзана Кадырова, 22 февраля опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором объявил о возобновлении деятельности. При этом свое отсутствие на протяжении трех с половиной месяцев он никак не объяснил. Комментаторы на YouTube-канале Тумсо Абдурахманова заявили, что рады его возвращению, так как поверили сведениям о его смерти и не ожидали снова увидеть. При этом многие пользователи соцсетей высказали мнение, что Абдурахманов использовал информацию о своей смерти для пиара. Провластные чеченские паблики проигнорировали новость о возвращении блогера. 23 февраля Абдурахманов пообещал рассказать подробности дела.

1 декабря 2022 года в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, но его соратники не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. 9 декабря 2022 года пресс-служба правительства самопровозглашенной ЧРИ** сообщила, что Абдурахманов жив. 20 февраля блогер вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что было причиной его долгого молчания. Какие версии случившегося озвучили его соратники и какие аргументы выдвинули, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Тумсо Абдурахманов опубликовал 16 апреля в своем Youtube-канале новое видео, набравшее более 40 тысяч просмотров за пять часов после публикации, на котором он рассказал подробности своего исчезновения в декабре 2022 года.

По его словам, в конце 2022 года с Абдурахмановым связался "некий человек", который сообщил, что на него поступил "очень крупный заказ". Те, кто принял заказ, вышли на упомянутого человека с просьбой о содействии. "И он предлагает мне "кинуть" их всех, обмануть их, сняв постановочное видео моего убийства. Честно говоря, я как-то скептически отнесся к этому предложению. Я не верил в успешность этой авантюры, потому что практически сразу было обговорено ими условие, что меня не могут отравить, меня должны именно расстрелять, устроить перестрелку в европейской стране, заявить, что я там погиб. Естественно, ни полиция, на власть, никто это не подтвердит, потому что нет на самом деле никакой перестрелки, никто не погибал", - рассказал блогер.

По его словам, рассчитывать, что в это поверит руководство Чечни, нереально. "Но я стал перед выбором. Либо я отказываюсь, и тогда я просто сижу и жду, когда кто-то придет исполнять этот заказ - а такие в любом случае найдутся. Либо я беру это все в свои руки", - отметил Абдурахманов.

Блогер заявил, что в данной истории у него не было "никакого риска", так как не было "непосредственного контакта с людьми, которые могли причинить какой-то вред". "В итоге мы снимаем этот пранк. Этот ролик отправляется к тем самым <уроженцам Ингушетии>, которые приняли заказ", - поделился Абдурахманов. Сам ролик, на котором снята сцена перестрелки, он не показал.

По его словам, те, кто поехал к заказчикам с упомянутым видео, были убеждены, что его действительно убили. "Людей, которые бы знали, что это авантюра, их было не так много", - заявил блогер.

Он рассказал, что исполнители заказа поехали к заказчикам, но последние не спешили принять их слова об убийстве блогера на веру. "Начинают идти дни. Те пытаются получить какое-то подтверждение. Естественно, власти молчат, журналисты в недоумении. Мои родственники молчат. Тогда этот вышедший на меня человек пытается склонить меня, чтобы я дал своему брату как-то подтвердить факт смерти либо каким-то своим родственникам, либо каким-то авторитетным людям, которым мы доверяем. Я, естественно, ничего этого не делаю, потому что в самом начале я сразу поставил условие, что я ни слова лжи не скажу. Ни я, ни мои родственники", - заявил блогер.

Тогда, продолжил Абдурахманов, этот человек начинает искать сам кого-то, кто подтвердил бы убийство. Он вышел на ряд оппозиционных чеченских блогеров, которые сначала отказались, но после небольшого торга согласились сообщить о смерти блогера. Но их слова также не убедили заказчиков. Тогда исполнители, по словам Абдурахманова, пытаясь убедить заказчиков, что убийство состоялось, заявляют, что блогер ответным огнем подстрелил одного из них. Заказчик заявляет, что в курсе ранения и даже знает, куда был ранен один из исполнителей.

После этого исполнители показали заказчику короткое видео видео с раненым, заявив, что это их товарищ. На видео крупным планом тело человека, в районе живота видны следы раны и перевязки. Сам Тумсо не знает, было видео со следами ранения сфальсифицировано, или они нашли реального человека, получившего ранение в живот. Лица человека на видео не видно.

"После этого видео они (заказчики) поверили, что я убит. [Исполнители] получают деньги", - заявил блогер. По его словам, именно в этот вечер провластные блогеры начинают публиковать сведения о его убийстве.

"Я дал им полтора месяца - это изначально было обговорено", - отметил блогер.

По его словам, заказчики продолжали сомневаться в достоверности этой информации и они "взяли" нескольких исполнителей.

После этого, по словам Абдурахманова, ему поступило предложение снять видео, как он лежит морге. От этого Тумсо отказался, заявив, что "это уже перебор", но готов сняться в видео, которое докажет, что он в больнице в коме.Это даст возможность "исполнителям" сказать, что мол они свою работу выполнили, а что он не умер немедленно, не их вина.

Блогер организовал съемки такого видео и продемонстрировал его. На видео он неподвижно лежит в обстановке, напоминающую больничную палату, с подключёнными системами подачи лекарств. Снимающий видео в кадр вносит лист бумаги, на котором написана дата - "Р. Т. - 30.01.2023".

После съемок видео прошло около недели и Абдурахманов возобновил свою деятельность.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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