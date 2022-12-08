Версия об убийстве Тумсо: за и против

08 декабря 2022, 18:50

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Убийство в Швеции известного критика главы Чечни Тумсо Абдурахманова за неделю не подтверждено и не опровергнуто ни его родственниками, ни шведской полицией, ни чеченскими властями. Сведения об убийстве Тумсо с аргументами в пользу и против этой версии собраны в справке "Кавказского узла".

Первые сообщения об убийстве

Информация об убийстве проживающего в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова появилась 1 декабря 2022 года в Telegram-канале "Ичкерия: герои, враги и предатели". Позднее сам канал опроверг это сообщение. Однако Telegram-канал "Кавказ Фронт", поддерживающий российскую военную операцию на Украине, поздно вечером 1 декабря опубликовал видео, на котором показано тело человека, отдаленно похожего на Тумсо Абдурахманова. В сообщении утверждалось, что Абдурахманов убит, но в комментариях пользователи указали, что на кадрах не Абдурахманов, а Аслан Гусейнов, убитый годом ранее.

Тумсо Абдурахманов регулярно критикует Рамзана Кадырова и его окружение, а сам не раз становился объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Представители чеченской диаспоры в Европе по состоянию на 2 декабря 2022 года не смогли подтвердить или опровергнуть сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова. В ассоциации "Вайфонд", находящейся в Швеции, заявили о недоверии этим сообщениям. Заслуживающих доверия сведений об убийстве Абдурахманова не поступало, сообщил и пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков. "По нашей информации, это неправда. Говорят об убийстве молодого парня в Швеции, который жил по соседству с Тумсо. Но и это не подтверждено", - сказал он.

Противоречивые заявления от соратников

5 декабря 2022 года информацию об убийстве Тумсо подтвердили его соратники. "Мы имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами. <…> Тумсо был расстрелян ночью группой лиц, и на данный момент выясняются детали убийства", – говорится в сообщении одного из Telegram-каналов, критикующих власти Чечни. Модератор канала добавил, что не может привести другие подробности из соображений безопасности авторов канала и источников из Европы и Чечни.

В тот же день сведения об убийстве Тумсо подтвердил сын президента Чеченской Республики Ичкерия* Аслана Масхадова Анзор. "Тумсо Абдурахманов убит. Не могу говорить какие-либо детали, лишь то, что в него стреляли из оружия. Мы должны консолидироваться против террора над чеченским народом", - заявил проживающий в Норвегии Анзор Масхадов на своем канале в Youtube.

Однако уже 6 декабря Анзор Масхадов в прямом эфире на своем Youtube-канале заявил, что, комментируя версию об убийстве Тумсо, всего лишь ориентировался на те источники, которые ранее сообщили об убийстве блогера. "Но сейчас я на 100 процентов не могу говорить, что Тумсо нет с нами", - сказал Масхадов.

Тумсо и его брат пропали со связи

С Тумсо, с его братом Мухаммадом, который живет в Германии, и с другими их близкими родственниками нет связи с 1 декабря 2022 года, сообщили правозащитники. Брат Тумсо, как написала 3 декабря 2022 года Deutsche Welle**, сообщил коллегам, что находится "с полицией" и не может говорить, а затем контакт с ним был утерян.

В Telegram-канале Тумсо Абдурахманова последняя публикация датирована 19:43 мск 30 ноября 2022 года – это перепост публикации из другого канала и краткая заметка, но сделал ли эту запись лично Тумсо, неизвестно. На Youtube-канале Тумсо Абдурахманова последнее видео "Легитимность власти и безграмотность ее жаждущих" опубликовано 7 ноября, хотя до этого он публиковал свои видеоролики регулярно, примерно раз в неделю. Таких длительных перерывов между публикациями на его канале в 2022 году еще не было.

На последнем видео блогер рассказывает о начале работы политической партии "Голос Чечении". При этом Тумсо говорит о начале ее работы как о "нашем запуске". 3 декабря подписчики блогера начали выражать тревогу из-за отсутствия новостей от Тумсо на фоне слухов о его убийстве.

Убийство не подтвердили ни власти, ни родственники

По состоянию на 8 декабря информация об убийстве не подтверждена ни родственниками Тумсо, ни властями Чечни, ни властями Швеции. "Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии", – процитировали 5 декабря 2022 года "Кавказ.Реалии"** официальный ответ пресс-службы полиции Швеции на свой запрос по этому поводу.

Представители чеченских властей и пропагандисты также хранят молчание по поводу убийства Тумсо Абдурахманова. В соцсетях главы Чечни Рамзана Кадырова нет комментариев по этому поводу. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который часто вступал в полемику с Тумсо Абдурахмановым в соцсетях, также ничего не писал о нем с 1 декабря 2022 года. Обошли эту тему стороной и чеченские СМИ. Информации об убийстве Тумсо нет на сайтах и в соцсетях ЧГТРК "Грозный", ИА "Грозный-информ" и "Чечня сегодня".

"Обычно о смерти чеченца сообщает отец, брат, сестра, мать или кто-то из родственников. А тут все, кроме его родных, сообщают о смерти Тумсо", - указал историк и журналист Майрбек Вачагаев в своем Telegram-канале "Чеченцы, диаспора, Европа". Аналогичное мнение высказал уроженец Чечни, юрист Абубакар Янгулбаев. "Я не комментирую новость "убийство Тумсо Абдурахманова" без ясных на то доказательств и прямых подтверждений. Пока нет ни одного комментария ни от родственников, ни от друзей или официальных лиц Швеции", - написал он в своем Telegram-канале.

Родственники могут знать о смерти Тумсо, но не разглашать эту информацию, возразила правозащитница Светлана Ганнушкина. "Я не исключаю, что они молчат, чтобы не привлекать к себе внимание", - сказала она, подчеркнув, что в реалиях Чечни молчание родственников Тумсо является наиболее действенным способом обезопасить себя.

Возможные сценарии и партия Тумсо

Член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков в комментарии Youtube-каналу "Популярная политика" по поводу судьбы Тумсо озвучил "три сценария того, что происходит". "Или спецслужбы Швеции, правоохранительные органы Швеции получили какую-то информацию и были вынуждены его скрыть так же, как скрыли в Германии правоохранительные органы его брата. Или же действительно была попытка покушения, и они приняли сразу меры и скрыли его. Или же - третий вариант, третий сценарий - какое-то происшествие могло произойти по соседству, где проживает Тумсо Абдурахманов, и полиция приняла решение срочно его скрыть", - предположил он.

Создание Тумсо Абдурахмановым политической партии, о которой блогер объявил незадолго до своего исчезновения, не могло значительно повысить угрозу для блогера, тем более что эта политическая сила еще не успела себя проявить, считают представители чеченской диаспоры в Европе и Турции. Основная опасность для Тумсо Абдурахманова была в том, что он был объявлен личным врагом Рамзана Кадырова, уверены они.

* Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании.

** включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.