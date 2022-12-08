Тумсо Абдурахманов. Скриншот видео с YouTube-канала AbuSaddamShishaniLIVE

08 декабря 2022, 18:50

Версия об убийстве Тумсо: за и против

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”

Убийство в Швеции известного критика главы Чечни Тумсо Абдурахманова за неделю не подтверждено и не опровергнуто ни его родственниками, ни шведской полицией, ни чеченскими властями. Сведения об убийстве Тумсо с аргументами в пользу и против этой версии собраны в справке "Кавказского узла".

Первые сообщения об убийстве

Информация об убийстве проживающего в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова появилась 1 декабря 2022 года в Telegram-канале "Ичкерия: герои, враги и предатели". Позднее сам канал опроверг это сообщение. Однако Telegram-канал "Кавказ Фронт", поддерживающий российскую военную операцию на Украине, поздно вечером 1 декабря опубликовал видео, на котором показано тело человека, отдаленно похожего на Тумсо Абдурахманова. В сообщении утверждалось, что Абдурахманов убит, но в комментариях пользователи указали, что на кадрах не Абдурахманов, а Аслан Гусейнов, убитый годом ранее.

Тумсо Абдурахманов регулярно критикует Рамзана Кадырова и его окружение, а сам не раз становился объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"

Представители чеченской диаспоры в Европе по состоянию на 2 декабря 2022 года не смогли подтвердить или опровергнуть сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова. В ассоциации "Вайфонд", находящейся в Швеции, заявили о недоверии этим сообщениям. Заслуживающих доверия сведений об убийстве Абдурахманова не поступало, сообщил и пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков. "По нашей информации, это неправда. Говорят об убийстве молодого парня в Швеции, который жил по соседству с Тумсо. Но и это не подтверждено", - сказал он.

Противоречивые заявления от соратников

5 декабря 2022 года информацию об убийстве Тумсо подтвердили его соратники. "Мы имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами. <…> Тумсо был расстрелян ночью группой лиц, и на данный момент выясняются детали убийства", – говорится в сообщении одного из Telegram-каналов, критикующих власти Чечни. Модератор канала добавил, что не может привести другие подробности из соображений безопасности авторов канала и источников из Европы и Чечни.

В тот же день сведения об убийстве Тумсо подтвердил сын президента Чеченской Республики Ичкерия* Аслана Масхадова Анзор. "Тумсо Абдурахманов убит. Не могу говорить какие-либо детали, лишь то, что в него стреляли из оружия. Мы должны консолидироваться против террора над чеченским народом", - заявил проживающий в Норвегии Анзор Масхадов на своем канале в Youtube.

Однако уже 6 декабря Анзор Масхадов в прямом эфире на своем Youtube-канале заявил, что, комментируя версию об убийстве Тумсо, всего лишь ориентировался на те источники, которые ранее сообщили об убийстве блогера. "Но сейчас я на 100 процентов не могу говорить, что Тумсо нет с нами", - сказал Масхадов. 

Тумсо и его брат пропали со связи

С Тумсо, с его братом Мухаммадом, который живет в Германии, и с другими их близкими родственниками нет связи с 1 декабря 2022 года, сообщили правозащитники. Брат Тумсо, как написала 3 декабря 2022 года Deutsche Welle**, сообщил коллегам, что находится "с полицией" и не может говорить, а затем контакт с ним был утерян.

В Telegram-канале Тумсо Абдурахманова последняя публикация датирована 19:43 мск 30 ноября 2022 года – это перепост публикации из другого канала и краткая заметка, но сделал ли эту запись лично Тумсо, неизвестно. На Youtube-канале Тумсо Абдурахманова последнее видео "Легитимность власти и безграмотность ее жаждущих" опубликовано 7 ноября, хотя до этого он публиковал свои видеоролики регулярно, примерно раз в неделю. Таких длительных перерывов между публикациями на его канале в 2022 году еще не было.

На последнем видео блогер рассказывает о начале работы политической партии "Голос Чечении". При этом Тумсо говорит о начале ее работы как о "нашем запуске". 3 декабря подписчики блогера начали выражать тревогу из-за отсутствия новостей от Тумсо на фоне слухов о его убийстве.

Убийство не подтвердили ни власти, ни родственники

По состоянию на 8 декабря информация об убийстве не подтверждена ни родственниками Тумсо, ни властями Чечни, ни властями Швеции. "Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии", – процитировали 5 декабря 2022 года "Кавказ.Реалии"** официальный ответ пресс-службы полиции Швеции на свой запрос по этому поводу.

Представители чеченских властей и пропагандисты также хранят молчание по поводу убийства Тумсо Абдурахманова. В соцсетях главы Чечни Рамзана Кадырова нет комментариев по этому поводу. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который часто вступал в полемику с Тумсо Абдурахмановым в соцсетях, также ничего не писал о нем с 1 декабря 2022 года. Обошли эту тему стороной и чеченские СМИ. Информации об убийстве Тумсо нет на сайтах и в соцсетях ЧГТРК "Грозный", ИА "Грозный-информ" и "Чечня сегодня". 

"Обычно о смерти чеченца сообщает отец, брат, сестра, мать или кто-то из родственников. А тут все, кроме его родных, сообщают о смерти Тумсо", - указал историк и журналист Майрбек Вачагаев в своем Telegram-канале "Чеченцы, диаспора, Европа". Аналогичное мнение высказал уроженец Чечни, юрист Абубакар Янгулбаев. "Я не комментирую новость "убийство Тумсо Абдурахманова" без ясных на то доказательств и прямых подтверждений. Пока нет ни одного комментария ни от родственников, ни от друзей или официальных лиц Швеции", - написал он в своем Telegram-канале.

Родственники могут знать о смерти Тумсо, но не разглашать эту информацию, возразила правозащитница Светлана Ганнушкина. "Я не исключаю, что они молчат, чтобы не привлекать к себе внимание", - сказала она, подчеркнув, что в реалиях Чечни молчание родственников Тумсо является наиболее действенным способом обезопасить себя

Возможные сценарии и партия Тумсо

Член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков в комментарии Youtube-каналу "Популярная политика" по поводу судьбы Тумсо озвучил "три сценария того, что происходит". "Или спецслужбы Швеции, правоохранительные органы Швеции получили какую-то информацию и были вынуждены его скрыть так же, как скрыли в Германии правоохранительные органы его брата. Или же действительно была попытка покушения, и они приняли сразу меры и скрыли его. Или же - третий вариант, третий сценарий - какое-то происшествие могло произойти по соседству, где проживает Тумсо Абдурахманов, и полиция приняла решение срочно его скрыть", - предположил он. 

Создание Тумсо Абдурахмановым политической партии, о которой блогер объявил незадолго до своего исчезновения, не могло значительно повысить угрозу для блогера, тем более что эта политическая сила еще не успела себя проявить, считают представители чеченской диаспоры в Европе и Турции. Основная опасность для Тумсо Абдурахманова была в том, что он был объявлен личным врагом Рамзана Кадырова, уверены они.

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. 

** включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 декабря 2022, 20:05

08 декабря 2022, 19:20

08 декабря 2022, 18:35

08 декабря 2022, 17:50

  • Мать Саакашвили накануне суда попросила о максимальной поддержке для сына

    Гиули Аласания попросила сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили максимально поддержать его 9 декабря у здания суда, где будет рассматриваться вопрос об отмене или отсрочке исполнения приговора по его делу. Ответственность за здоровье Саакашвили и соблюдение его прав несут власти Грузии, указали представители Евросоюза.

08 декабря 2022, 17:04

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи