Тумсо Абдурахманов отреагировал на версию о покушении

23 февраля 2023, 15:33

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Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, комментируя вопросы пользователей о покушении, пообещал сообщить подробности в ближайшее время. Брат Тумсо Мухаммад жив, проинформировала чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Как писал "Кавказский узел", блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов, критикующий Рамзана Кадырова, минувшей ночью опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором объявил о возобновлении деятельности. При этом свое отсутствие на протяжении трех с половиной месяцев он никак не объяснил. Комментаторы на YouTube-канале Тумсо Абдурахманова заявили, что рады его возвращению, так как поверили сведениям о его смерти и не ожидали снова увидеть. При этом многие пользователей соцсетей высказали мнение, что Абдурахманов использовал информацию о своей смерти для пиара. Провластные чеченские паблики проигнорировали новость о возвращении блогера.

1 декабря 2022 года в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, но его соратники не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. 9 декабря 2022 года пресс-служба правительства самопровозглашенной ЧРИ** сообщила, что Абдурахманов жив. 20 февраля блогер вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что было причиной его долгого молчания. Какие версии случившегося озвучили его соратники и какие аргументы выдвинули, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Тумсо Абдурахманов пообещал сегодня пользователям, что вскоре расскажет о покушении. "Очень много вопросов по поводу покушения. Всем интересны подробности, имена заказчиков. Немного терпения, друзья, всему свое время", - написал он в своем Telegram-канале.

С братом Тумсо Абдурахманов Мохаммадом все в порядке, сообщила 22 февраля Чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд". "С нашим представителем в Германии Мохмадом Абдурахмановым тоже все хорошо. Жив, здоров. Надеемся, что он очень скоро вернется к работе! Спасибо за ваши переживания и поддержку", - говорится в публикации в Telegram-канале.

8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада (также упоминается в СМИ как Мохмад). По его словам, уроженец Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мухаммада Абдурахманова и раскрыл имя посредника. Семья Аурбиева эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями. Дядя и двоюродный брат Тамерлана Аурбиева записали видеообращение, в котором назвали своего родственника психически неуравновешенным и способным на преступления. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал это видео ошибкой чеченских властей, сделанной в ответ на его публикации о покушении. Внезапное видеообращение родных Аурбиева косвенно подтвердило информацию Тумсо Абдурахманова о покушении на его брата, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. В декабре 2022 года после исчезновения Тумсо стало известно, что Мухаммад продолжает участвовать в процессе по делу о подготовке его убийства. Суд проходит в обстановке секретности из-за опасений за безопасность потерпевшего и государственную безопасность, поскольку к делу причастен сотрудник немецкой спецслужбы, сообщили в декабре 2022 года немецкие издания.

Пользователи сети попросили Тумсо объяснить исчезновение

Скриншоты с вопросами о причинах исчезновения опубликовал сегодня сам Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канаде. Он привел скриншоты с вопросами пользователей, которые были заданы ему после заявления о том, что с ним все в порядке и он планирует возобновить свою деятельность.

"Мы его похоронили, 40 дней сделали, а он восстал из мертвых и даже не объяснил. И даже не пообещал объяснить", - написал пользователь Кайрат. "Где ты был? Неужели <тяжело> рассказать?" - возмутился Роман Ромарио . "А почему ничего не объясняет, что случилось, почему так долго скрывался?" - поинтересовалась Залина Грозный. "А где ты пропадал, мы же тебя похоронили!" - заявил Матвей Мирошкин. "Дай знать, где ты был", - потребовал Karl Lager. "Брат, не забудь, пожалуйста, рассказать, что с тобой случилось, почему ты не выходил в эфир. Это важно, все хотят узнать, потому что переживали за тебя" - отметил мир хан.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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