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06:48, 18 августа 2026

Подана апелляционная жалоба на приговор гендиректору ростовского завода

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему гендиректору "Десятого подшипникового завода" Александру Дьяченко, который был приговорен к трем годам и десяти месяцам колонии за мошенничество при выполнении гособоронзаказа.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня суд приговорил бывшего генерального директора "Десятого подшипникового завода" Александра Дьяченко к трем годам и десяти месяцам колонии, признав его виновным в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа с ущербом в 2,2 миллиарда рублей.

Приговор по делу генерального директора "Десятого подшипникового завода" Александра Дьяченко обжалован в апелляционном порядке, дело поступило на рассмотрение Ростовского областного суда, пишет 17 августа "Коммерсант".

В карточке на сайте суда указано, что дело было передано судье 4 августа, судебное заседание назначено на 24 августа. Сторонами процесса являются один адвокат А. Голобородько и 24 представителя потерпевшего.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 июля к трем годам и десяти месяцам был приговорен бывший заместитель директора по экономике и финансам предприятия Николай Борисов, а в середине мая к четырем годам и трем месяцам - бывший финансовый директор завода Феликс Захарцов. Апелляционную жалобу на приговори последнего рассмотрел Ростовский областной суд, но не нашел оснований для изменения приговора.

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Автор: "Кавказский узел"

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