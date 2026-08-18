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03:50, 18 августа 2026

Марат Камболов зарегистрирован кандидатов на должность президента Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врио президента Южной Осетии Марат Камболов стал первым зарегистрированным кандидатом на пост главы республики.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа ЦИК Южной Осетии завершил прием документов для регистрации кандидатов на досрочных выборах президента, назначенных на 18 сентября. Всего документы подали пять кандидатов - лидер партии "Иры Фарн" Хох Чочиев, лидер партии "Единство" Зураб Кокоев, кандидат от инициативной группы граждан Казбек Кодоев, выдвиженец от партии "Патриоты Алании" Мурат Валиев и врио главы республики Марат Камболов.

ЦИК Южной Осетии зарегистрировал Марата Камболова кандидатов на должность президента республики, информирует 17 августа государственное информационное агентство "Рес" со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

Кроме того, ЦИК утвердил форму протоколов об итогах голосования и результатах выборов, форму сводной таблицы, составляемой избирательными комиссиями, определил общий объем предоставляемой платной и бесплатной печатной площади в печатных изданиях, утвердил порядок изготовления избирательных бюллетеней, их количество, порядок голосования наблюдателей и других членов избирательных комиссий.

Напомним, что после встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. В период президентства Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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