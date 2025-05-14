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18:41, 14 мая 2025

Тумсо Абдурахманов* обвинен в нарушении правил деятельности иноагента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грозном начал рассмотрение административного дела блогера Тумсо Абдурахманова, обвиняемого по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Живущий за рубежом блогер сообщил, что намерен игнорировать обвинение и судебный процесс.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2024 года Минюст России включил в реестр иностранных агентов живущего за рубежом чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

Административное дело Тумсо Абдурахманова поступило в Ахматовский райсуд Грозного. Согласно карточке дела на сайте суда, Абдурахманов обвинен по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), предусматривающей для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Производство по делу было начато 11 апреля. Судья Таиса Ибрагимова приняла материалы к рассмотрению, и 14 апреля было назначено подготовительное заседание. 28 апреля оно было отложено в связи с «неявкой участника, чье присутствие признано обязательным». Следующее слушание было назначено на 12 мая. По состоянию на 18.40 мск 14 мая, информация о его итогах в карточке не опубликована, как и информация о дате следующего заседания.

Сам Тумсо Абдурахманов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что не получал никакого официального уведомления об этом административном деле. «Понятия не имею. Меня никто ни о чем не уведомлял. Могу только предположить, что это, скорее всего, будет связано с плашкой, которую обязаны ставить иноагенты при публикации своих постов или видео, чего я не делаю и делать не собираюсь», - сказал он.

Никак не намерен реагировать и не буду участвовать в этом процессе

Зелимхан Хангошвили, Тумсо Абдурахманов, Алексей Навальный (слева направо). Коллаж
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Тумсо сравнил себя с Хангошвили и Навальным
Блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов призвал власти Швеции отреагировать на мягкий, по его оценке, приговор участникам покушения так, как власти европейских стран реагировали на убийство Зелимхана Хангошвили и отравление Алексея Навального. Координатор покушения на Тумсо был связан с близким окружением Рамзана Кадырова, сообщил на основе анализа материалов дела "Мемориал"*.

По словам блогера, он не намерен участвовать в судебном процессе, оспаривать статус иностранного агента или каким-либо образом реагировать на происходящее. «Я никак не намерен реагировать и не буду участвовать в этом процессе и как-то оспаривать свой статус иноагента, так как на меня он никак не влияет», - сказал Абдурахманов.

Часть 1 статьи 19.34 предусматривает наказание за "осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента".

Часть 1 статьи 19.34 применяется в отношении лиц, которых Минюст вносит в реестр иностранных агентов по своей инициативе, указала медиаюрист Галина Арапова*. «Примерно год как начали применять часть 1 в отношении иноагентов, которых Минюст принудительно включает в реестр», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, нарушение заключается в том, что человек якобы должен был сам «догадаться», что его деятельность содержит признаки "иноагентской", и добровольно заявить об этом государству.

Человек должен был как-то сам понять, что жизнь, которую он ведет, подпадает под деятельность иноагента

«Формально эта часть означает, что человек должен был как-то сам понять, что жизнь, которую он ведет, как он высказывается, что он делает - подпадает под деятельность иноагента, и должен был сам пойти и заявить на себя, добровольно записаться в иноагенты. Но поскольку он этого не сделал и Минюст был первым с инициативой включить его в реестр, то вот и штраф по части 1: за то, что сам не включился. Ровно так же все это время, начиная с 2012 года, штрафовали НКО за то, что сами не включались в реестр [иноагентов]», - рассказала Арапова.

Медиаюрист отметила, что статья 19.34 разделена на несколько частей, каждая из которых нацелена на конкретные виды нарушений. «Часть 1 - только за добровольное невключение в иноагенты. Другие части этой статьи - за разные другие виды несоблюдения обязанностей иноагента: часть 2 - за неподачу отчета, часть 4 - за отсутствие пометки в распространяемом контенте. Этих дел намного больше, чем по части 1», - сказала она.

То, что отложили заседание, - это процессуальная формальность

По мнению юриста, перенос судебного заседания является обычной процессуальной формальностью. «То, что отложили заседание, - это процессуальная формальность, просто потому что пока еще действуют прежние процессуальные нормы, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, должно быть надлежащим образом уведомлено о рассмотрении дела судом, и если доказательств этому нет, то суд переносит заседание для надлежащего уведомления», - пояснила Арапова.

Она также отметила, что в законодательство уже внесены изменения, позволяющие судам обходиться без надлежащего уведомления, если речь идет о лицах, проживающих за границей. «Сейчас внесли изменения, и это уже будет необязательно в отношении тех людей, которые проживают за пределами РФ. Власти упростили себе задачу, снижают нагрузку на суды и ускоряют процесс привлечения к ответственности», - заключила она.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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* включены в реестр иностранных агентов.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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