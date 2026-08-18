Нелегальная майнинг-ферма найдена в Дагестане

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В селе Майданское обнаружена нелегальная майнинг-ферма с 35 устройствами для добычи криптовалют.

Как писал "Кавказский узел", с начала года в Дагестане обнаружено 52 нелегальные майнинг-фермы, изъято 958 устройств для добычи криптовалют.

В селе Майданское Унцукульского района Дагестана выявлена нелегальная майнинг-ферма, сообщил в Telegram директора филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - Дагэнерго Магомедшапи Шапиев.

По его словам, в ходе проверки найдено 35 устройств для добычи криптовалют, их суммарная мощность составляет около 123 кВт. Оборудование было подключено к электросети без договора с энергоснабжающей компанией, оно изъято.

Напомним, что в декабре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Согласно постановлению кабмина, с 2025 года до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг введен в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

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