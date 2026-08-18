Владикавказцы указали властям на нерешенную проблему со свалкой

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Запах от мусорного полигона распространяется по разным районам Владикавказа и уже ощущается в Гизели, пожаловались местные жители в соцсети. Они раскритиковали чиновников за затянувшееся решение проблемы.

Как "Кавказский узел" информировал, 11 августа жители микрорайона БАМ во Владикавказе пожаловались главе Северной Осетии Сергею Меняйло на антисанитарию из-за мусорного полигона.

Один из местных жителей снял на видео мусорный полигон. На кадрах показана автодорога, поодаль от которой расположен мусорный полигон. Автор ролика пожаловался, что запах от полигона расходится по всему району и может дойти до Гизели.

Это видео 16 августа опубликовал Instagram*-паблик chp_vladikavkaz, на который подписано около 557 тысяч пользователей. На 08.47 мск 18 августа это видео набрало 410 отметок "Нравится" и 70 комментариев.

Комментаторы, позиционирующие себя как местные жители, пожаловались, что неприятный запах от полигона ощущается в разных частях Владикавказа и за пределами города. "Уже и в Гизели неприятный запах", – написала __kadzaeva..albina.

"Какой запах в центре города, дышать нечем. Долго еще ждать утилизации? Все лишь разговоры, примите меры", – призвала kupalniki_vld15.

"Гостям проехать этот запах пять-десять минут! Жители БАМа и близлежащих районов страдают от этого запаха каждый день", – отметил khachir18.

Комментаторы раскритиковали чиновников за затянувшееся решение проблемы. "Все ездят по Гизельской трассе. Чиновники не ощущают этот запах? Меняйло не ощущает?" – спросил ironinusa.

"Интересно, а глава будет ездить по этой дороге?" – поинтересовался agaeveldar5552018. "Наконец-то обратили внимание!" – написал cz_75_shadow_.

Пользователи также поспорили о том, как решить проблему мусорного полигона. "Им невыгодно свалку дальше от города делать, далеко возить и плату поднимут в два-три раза. Ну хоть вышли и рассказали бы людям правду", – написал nefor_mat1.

"А куда ее перенести? Везде села, там люди не обрадуются такому соседству", – отметил do51334.

"В цивилизованном мире есть перерабатывающие предприятия, нам до цивилизации еще далеко, к сожалению", – заявил пользователь iron62522.

На 08.47 мск 18 августа на сайтах главы Северной Осетии и администрации Владикавказа нет комментариев относительно жалоб горожан на проблему мусорного полигона.

"Кавказский узел" также писал, что жители Северной Осетии периодически жалуются на проблемы с мусором и свалками. Так, 5 сентября 2024 года владикавказцы указали на отсутствие системного подхода к вывозу мусора в городе. 4 января 2023 года жители республики возмутились стихийными свалками в Куртатинском ущелье и потребовали усилить контроль за соблюдением санитарных правил.