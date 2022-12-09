Радио Швеции объявило Тумсо Абдурахманова живым

09 декабря 2022, 20:05

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Тумсо Абдурахманов жив и будет давать показания в суде в Мюнхене, сообщило сегодня шведское радио со ссылкой на представителя суда.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, однако ряд его соратников сообщили, что он может быть убит или находиться под защитой полиции. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 8 декабря заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер. Пресс-служба правительства Ичкерии сообщила сегодня, что Тумсо Абдурахманов жив.

Убийство в Швеции известного критика главы Чечни Тумсо Абдурахманова за неделю не подтверждено и не опровергнуто ни его родственниками, ни шведской полицией, ни чеченскими властями. Какие версии случившегося озвучивают его соратники и какие аргументы выдвигают, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Пропавший чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Швеции жив, заявил суд в Мюнхене. Ожидается, что он даст показания в суде по делу о подготовке убийства его младшего брата, сообщает авторитетный источник Радио Швеции (Sverigesradio).

"Я могу подтвердить, что мы получили информацию о том, что свидетель жив", — приводятся в публикации слова официального представителя суда Лорана Лафлера.

Лафлер отказался назвать источники информации, указав, что "нет причин сомневаться в информации", говорится в публикации.

Немецкая газета Augsburger Allgemeine сообщила, что процесс в Высшем земельном суде Мюнхена по делу о подготовке убийства брата Тумсо Абдурахманова проходит при беспрецедентных мерах безопасности. "В настоящее время становится очевидным, что меры безопасности имеют под собой резон: Тумсо А., брат Мохмада, известный в изгнании противник режима Кадырова, видимо, пропал на несколько дней. Различные СМИ сообщают, что он мог быть убит в Швеции. Однако, по информации Высшего областного суда, это не соответствует действительности", - говорится в публикации на сайте издания от 6 декабря.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

"Кавказский узел" также писал, что 8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада (также упоминается в СМИ как Мохмад). По его словам, уроженец Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мухаммада Абдурахманова и раскрыл имя посредника. Семья Аурбиева эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями. Дядя и двоюродный брат Тамерлана Аурбиева записали видеообращение, в котором назвали своего родственника психически неуравновешенным и способным на преступления. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал это видео ошибкой чеченских властей, сделанной в ответ на его публикации о покушении. Внезапное видеообращение родных Аурбиева косвенно подтвердило информацию Тумсо Абдурахманова о покушении на его брата, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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