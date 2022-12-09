Структура Закаева опровергла гибель Тумсо Абдурахманова

09 декабря 2022, 18:03

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Тумсо Абдурахманов находится под защитой полиции Швеции, заявил сегодня представитель пресс-службы правительства Ичкерии в изгнании со ссылкой на собственные источники. Полиция отказалась комментировать это заявление.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. 5 декабря об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники. Член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков и юрист Абубакар Янгулбаев выразили надежду, что за исчезновением Тумсо стоит операция шведских спецслужб. Создание Тумсо Абдурахмановым партии не могло значительно повысить угрозу безопасности блогера, который давно был объявлен врагом Кадырова, или повлиять на позиции Ахмеда Закаева и возглавляемое им правительство ЧРИ в изгнании, тем более, что новая политическая сила не успела себя проявить, заявили "Кавказскому узлу" представители чеченской диаспоры в Европе и Турции. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 8 декабря заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции, заявил представитель пресс-службы правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом.

"По информации, которой обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", - процитировало слова представителя пресс-службы издание "Кавказ.Реалии"*.

Полиция Швеции отказала комментировать это сообщение. "Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию", – говорится в официальном ответе пресс-секретаря ведомства Ирен Соколов изданию.

Убийство в Швеции известного критика главы Чечни Тумсо Абдурахманова за неделю не подтверждено и не опровергнуто ни его родственниками, ни шведской полицией, ни чеченскими властями. Какие версии случившегося озвучивают его соратники и какие аргументы выдвигают, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Напомним, что полиция Швеции ранее не подтвердила сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова. "Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии", – процитировало издание 5 декабря официальный ответ пресс-службы полиции Швеции

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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