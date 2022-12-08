Ахмадов обрушился на Закаева с обвинениями в убийстве Тумсо

08 декабря 2022, 23:47

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За возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер, заявил директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов, проигнорировав многолетнюю критику Абдурахмановым чеченских властей.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. 5 декабря об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники. Член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков и юрист Абубакар Янгулбаев выразили надежду, что за исчезновением Тумсо стоит операция шведских спецслужб. Создание Тумсо Абдурахмановым партии не могло значительно повысить угрозу безопасности блогера, который давно был объявлен врагом Кадырова,или повлиять на позиции Ахмеда Закаева и возглавляемое им правительство ЧРИ в изгнании, тем более, что новая политическая сила не успела себя проявить, заявили "Кавказскому узлу" представители чеченской диаспоры в Европе и Турции.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов выпустил сегодня видео, в котором заявил, что за возможное убийство Тумсо Абдурахманова ответственен Ахмед Закаев. По его словам, Абдурахманов "на протяжении последних нескольких лет активно критиковал" Закаева и заявлял, что возглавляемое Закаевым правительство ЧРИ "не является легитимным", следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Закаева.

Он связал покушение на Тумсо с созданием им политической партии. "Спустя всего три недели после этого Закаев провел съезд своих сторонников, где все критики Закаева были объявлены вне закона", - заявил Ахмадов, добавив, что ранее Закаев открыто угрожал своим критикам.

Среди проживающих в Европе чеченцев возник раскол после создания двух новых партий, оппонирующих Ахмеду Закаеву. Одна часть евроичкерийцев сплотилась вокруг Ахмеда Закаева, выступающего за построение светской Ичкерии, вторая часть сплотилась вокруг Джамбулата Сулейманова и новой партии "Единая сила", которая ставит целью создание шариатской республики. О создании еще одной партии, "Голос Чечении",в ноябре объявил Тумсо Абдурахманов.

Ахмадов акцентировал внимание на том, что Закаев хранил молчание по поводу возможного убийства Тумсо неделю и лишь после этого "дал украинскому телеканалу интервью", в котором "попытался дискредитировать" Абдурахманова.

Представители чеченских властей и СМИ республики до 8 декабря никак не комментировали тему о возможной гибели Тумсо Абдурахманова, хотя покушение на него два года назад вызвало шквал комментариев пропагандистов, в частности Чингиза Ахмадова, который за неделю после нападения на Тумсо Абдурахманова разместил в Instagram* четыре публикации, в которых высмеял версию блогера о покушении.

В своем интервью телеканалу "Киев" Закаев указал, что высказывания Тумсо очень раздражают Кадырова и его окружение. "Деятельность Тумсо Абдурахманова очень болезненна именно для Кадырова и для кадыровского окружения", - заявил Закаев, добавив, что имея возможность, кадыровцы могли бы "ликвидировать" Тумсо. Закаев отметил, что до 2015 года Абдурахманов работал в структурах Чечни и и после конфликта с представителем семьи Кадыровых был вынужден уехать за рубеж, так как "очень хорошо знал, как эта система работает, потому что находился в ней, внутри", следует из интервью, опубликованного в YouTube-канале телеканала 6 декабря.

После этого Ахмадов обратился к Закаеву, заявив, что Абдурахманов представлял для него опасность. "Недавно у тебя появился козырь, с помощью которого ты можешь решать проблемы со своими критиками, скажем так кардинально - это Рустам Ажиев", - заявил Ахмадов.

Полевой командир Рустам Ажиев, прибывший из Сирии на Украину, объединил усилия с Ахмедом Закаевым с целью добиваться независимости Чечни. Он назначен заместителем главнокомандующего Ичкерии и получил звание полковника.

Ахмадов добавил, что "молчание шведских властей об этом убийстве" также указывает на Закаева, "так как они, видимо, не хотят международного скандала с Англией". В конце видео Ахмадов, несмотря на то, что официального подтверждения гибели Тумсо не было, потребовал от Закаева ответить, почему тот "пошел на убийство",

"Кавказский узел" также писал, что родственники Тумсо не отреагировали на информацию о его гибели, однако опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли, что у родных блогера есть причины молчать.

Убийство в Швеции известного критика главы Чечни Тумсо Абдурахманова за неделю не подтверждено и не опровергнуто ни его родственниками, ни шведской полицией, ни чеченскими властями. Какие версии случившегося озвучивают его соратники и какие аргументы выдвигают, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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