Две новые партии продемонстрировали раскол в евроичкерийском политическом поле

08 декабря 2022, 11:21

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Среди проживающих в Европе чеченцев возник раскол после создания двух новых партий, оппонирующих Ахмеду Закаеву. Одна часть евроичкерийцев сплотилась вокруг Ахмеда Закаева, выступающего за построение светской Ичкерии, вторая часть сплотилась вокруг Джамбулата Сулейманова и новой партии "Единая сила", которая ставит целью создание шариатской республики. Партия "Голос Чечении", созданная в ноябре Тумсо Абдурахмановым, может стать третьей силой среди евроичкерийцев.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября Верховная рада Украины приняла закон, признающий территорию Ичкерии временно оккупированной Россией. Это решение поддержали 287 депутатов. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД рассмотреть возможность признания независимости Ичкерии после того, как петиция об этом набрала более 25 тысяч голосов.

25 и 26 ноября во Франции прошел съезд объединенной диаспоры непризнанной Чеченской республики Ичкерия, на котором было объявлено о создании движения "Единая сила" под руководством главы комитета "Толам" Джамбулата Сулейманова. Заместителем Сулейманова на съезде был избран сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов. 27 ноября в Бельгии прошел съезд сторонников Ахмеда Закаева, также выступающих от имени Ичкерии.

Регистрация движения "Единая сила" свидетельствует прежде всего о провале объединить чеченскую диаспору в Европе, считает активист вайнахской диаспоры в Страсбурге Шамиль Албаков.

"Очень неприятно комментировать внутренние разборки чеченской диаспоры на фоне таких новостей, как исчезновение Тумсо, но, к сожалению, это реальность. Я принял участие в съезде, организованным Ахмедом Закаевым в Бельгии, притом, что раньше был членом "Барт – Маршо" и сторонником ее бывшего руководителя Джамбулата Сулейманова, которого очень уважаю. Все участники съезда Закаева хотели принять участие в учредительном съезде движения "Единая сила" в Париже, договорившись об этом накануне на предварительном съезде в Швеции, приуроченном к дню независимости Ичкерии 6 сентября. Я сам с 2015 года работал в структурах Сулейманова и надеялся на это объединение. Но внезапно договоренности соблюдены не были", – сказал Албаеков корреспонденту "Кавказского узла".

1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. 5 декабря об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники. Член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков и юрист Абубакар Янгулбаев выразили надежду, что за исчезновением Тумсо стоит операция шведских спецслужб. Родственники Тумсо не отреагировали на информацию о его гибели, однако опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли, что у родных блогера есть причины молчать.

Албаков отметил, что буквально накануне съезда сторонникам Закаева ответили письменным отказом на просьбу об участии. "Нам предложили приехать как частным лицам, отказавшись от каких-либо упоминаний представительства республики Ичкерия. И это было неприемлемо. В итоге за три недели, в спешке приготовили свой съезд в Бельгии. Собралось до 800 участников, очно и онлайн. Джамбулат Сулейманов объединил 120 участников, правда, по его словам, каждый из них представлял 10 человек, но как бы то ни было, очная численность – 120", – рассказал Албаков.

По мнению Албакова, нынешний раскол – это продолжение конфликта, тянущегося с 2007–2009 годов. Но причиной обострения стал визит Джамбулата Сулейманова и Анзора Масхадова в Киев 1 ноября.

"Раскол существует по многим причинам. В изгнании проживает до 1/3 всей численности населения Чечни. Конечно, в условиях <…> отсутствия реальных выборов, заставить всех объединиться, выяснить, кто именно представляет чеченские народ, кто легитимен, нереально. Вполне приемлемо, что есть разные мнения. Но все же хотелось бы, чтобы члены диаспоры не совершали деструктивных действий и не ставили палки в колеса друг к другу, а именно таким действием был визит Сулейманова и Масхадова в Киев, где они сказали, что именно они являются легитимными представителями Ичкерии", – сказал Албаков.

Шамиль Албаков не считает, что "есть сопоставимые с Закаевым по авторитету лица" в эмиграции. Раскол, произошедший на двух съездах – это провал попытки преодолеть прежние расхождения во взглядах, считает он.

"В 2007 году был провозглашен "Имарат Кавказ"*, и большое число сторонников Чеченской республики Ичкерия поддержали его. В этих условиях должностные лица из Государственного комитета обороны Ичкерии (а по Конституции Ичкерии это высшие органы власти в условиях войны) поручили Ахмеду Закаеву возглавить кабинет министров, чтобы сохранить легитимность власти. Ахъяд Идигов – председатель президиума правительства ЧРИ, а также Желлаудин Сараляпов (председатель парламента) сначала не были против. Но в 2009 году они объявили Закаева неверующим и заявили, что больше ему не подчиняются. По существу, раскол был на три части. Но Сараляпов себя не проявляет, а сторонники Идигова в 2015 году заявили, что их цель "объединить всех". И поначалу речь шла о консолидации, например, такой была идея созданных "Ассамблеи народов Кавказа" или "Барт – Маршо" – объединить всех. Но со временем эти структуры стали использоваться для борьбы с Ахмедом Закаевым, стал распространяться нарратив "мы что-то делаем, а он ничего не делает". И вот они 1 ноября 2022 поехали на Украину, где заявили, что будут представлять Ичкерию", – заявил Албаков.

Прошедший в Бельгии съезд представителей Закаева принял решение о награждении президента Украины орденом Къоман Сий (Честь Нации) – высшей наградой ЧРИ, потому что "чеченцы признательны народу Украины и потому что это то немногое, что может сделать ЧРИ сейчас", – отметил Албаков.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Перед съездом "Единой силы" в мессенджерах рассылались сообщения от имени Анзора Масхадова с призывом остерегаться сторонников Закаева, рассказала активистка чеченской диаспоры в Париже Хазман Умарова. "Закаевцы всячески будут препятствовать единству сторонников независимости Чечни", – привела она корреспонденту "Кавказского узла" цитату из сообщения.

Она также указала на религиозную составляющую раскола среди чеченских оппозиционеров. "Этот конфликт хотят оформить в религиозную форму, чтобы окончательно закрыть идею независимости чеченцев. Первая такая попытка дискредитации идеи независимости Чечни была при создании "Имарата Кавказ"*. Он очень повредил имиджу чеченцев. А сейчас попытки продолжаются. Превратить сторонников Закаева, которые были участниками сопротивления, в маргиналов, называя всех остальных "единственными яркими лидерами диаспоры". А по существу забивается последний гвоздь в гроб идеи об Ичкерии. Из "Барт – Маршо" вышли члены из-за конфликта, и тогда Джамбулат Сулейманов создал вместе с Анзором Масхадовым новую организацию. На первый план в их обсуждениях выходят вопросы религии. Вот такая борьба за "ичкерийский престол", – сказала Умарова корреспонденту "Кавказского узла".

Она завила, что является сторонницей Закаева, и что не участвовала в съезде в Бельгии.

Активист из чеченской диаспоры Германии на условиях анонимности также заявил, что считает раскол в чеченской диаспоре в Европе прежде всего религиозным.

"На съезд Закаева в Бельгии приехала Кусама Масхадова, вдова Аслана Масхадова, мать Анзора, пожелала удачной работы, это, несомненно придало ему легитимности. Но Анзором Масхадовым манипулируют. Какое-то время он колебался, а теперь выбрал лагерь более религиозных лидеров чеченской оппозиции. В данном случае Закаева весь мир признает лидером. Анзор с Джамбулатом едут в Киев и говорят этим: "Закаев никого не представляет, нужно выстраивать отношения именно с нами, мы будущая власть". Многими чеченцами за рубежом это было воспринято негативно, как попытка выносить спор из избы", – сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Спецоперация на Украине косвенно стала катализатором "раскола". До начала спецоперации фигура Закаева не вызывала болезненной реакции со стороны его противников, проживающих в Европе. Закаев является сторонником демократического курса развития Чечни, где главенство будет у Конституции. При этом его критик – Джамбулат Сулейманов, тоже является, по его словам, сторонником Конституции Ичкерии, но с исключением и нее всех статей, противоречащих нормам шариата, добавил активист.

"В целом ситуация в чеченской диаспоре похожа на корабль, который попал в сильный шторм и вместо того, чтобы совместными усилиями спасти корабль, одна часть экипажа устраивает бунт и пытается сместить капитана", – сказал активист.

Он усомнился, что основным курсом новой силы станет правозащитная деятельность. "Они считают, что чеченцы должны жить только по шариату и вряд ли будут основное время уделять защите прав человека. При этом они будут оставаться в Европе, где, конечно, официально шариат не действует. Новая сила будет больше популярна у более религиозного молодого поколения, но и Закаев старается не упустить эту аудиторию и для этого идет на компромиссы", – отметил активист.

По его мнению, Закаев не может сказать открыто, что привержен демократическому строю, потому что молодежь сильно увлечена идеями "халифата и имарата"*, а также шариата. "Активизация же и закаевцев, и сторонников новой силы связана со спецоперацией на Украине и будущей борьбой за власть, так как оба лагеря надеются на то, что повышаются шансы реально, а не номинально прийти к власти в Чечне, которая может стать независимой", – сказал активист.

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств – членов ООН.

"Голос Чечении" усилил конкуренцию в евроичкерийском политическом поле

Незадолго до своего исчезновения чеченский блогер Тумсо Абдурахманов объявил о создании собственной политической партии "Голос Чечении". В видеопрезентации, опубликованной 2 ноября на сайте партии "Голос Чечении", сообщается, что партию возглавил Тумсо, и что помимо него в партию вошли его брат Мухаммад Абдурахманов, депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия Хамид Янгулбаев и чеченский активист Ризван Арсакаев.

Идея о создании партии "Голос Чечении" возникла сразу же после начала спецоперации российских войск на Украине, и до сих пор в Европе не была зарегистрирована ни одна чеченская политическая партия, а прежние организации были ориентированы на развитие культуры, рассказал Тумсо Абдурахманов на кадрах видео, опубликованном 3 ноября на его YouTube-канале.

Партия "Голос Чечении" ставит своими целями политическое и правовое образование и воспитание чеченцев, доведение их мнений до властей, и превращение партии в мощную общенациональную организующую силу. Свои программные цели партия определяет исходя из интересов восстановления независимости Чеченской республики Ичкерия, сказано на сайте партии.

В качестве блогера Тумсо долгое время "оперировал исламскими понятиями и категориями", а создание политической партии вошло в противоречие с тем, что он декларировал ранее, и насторожило часть его сторонников, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

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