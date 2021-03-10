Родные Аурбиева косвенно подтвердили версию Тумсо о покушении на брата

10 марта 2021, 19:10

Внезапное видеообращение родных выходца из Чечни Тамерлана Аурбиева о его склонности к преступлениям косвенно подтвердило информацию блогера Тумсо Абдурахманова о покушении на его брата Мохмада. Такое видео не могло появиться без ведома чеченских властей, сочли опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мохмада. По его словам, киллер из Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мохмада Абдурахманова (также упоминается в СМИ как Мухаммад Абдурахманов) и раскрыл имя посредника. Семья человека, нанятого для убийства, эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями. Дядя и двоюродный брат призвали не верить выходцу из Чечни Тамерлану Аурбиеву, который, по словам блогера Тумсо Абдурахманова, отказался убивать его брата. Аурбиевых, назвавших своего родственника психически неуравновешенным и способным на преступления, вынудили записать порочащее мужчину видео, посчитали пользователи соцсети. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал это видео ошибкой чеченских властей, сделанной в ответ на публикации самого Тумсо о покушении. По сути, родственники Аурбиева подтвердили правдивость слов Тумсо Абдурахманова, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Авторы ролика фактически признали, что Аурбиев причастен к покушению. Когда ролик вышел, стало понятно, что этот человек имеет отношение к покушению, поэтому и родственники записали видеообращение и попытались заранее снять с него все подозрения. Назвав его пьяницей, сумасшедшим, родственники заранее придали его действиям характер поступка сумасшедшего человека, но на деле признались, что он причастен к покушению", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев. Вряд ли без согласия властей, такой ролик мог бы быть опубликован, отметил он. "Такие ролики не выходят без согласия руководства и людей, которые отвечают за информационную политику. Без сомнений, ролик был снят по их поручению", - заявил Кутаев. Президент Ассамблеи народов Кавказа считает, что покушение на Мохмада Абдурахманова связано именно с деятельность его брата Тумсо. "Его пытались убить, поскольку объявлена кровная месть Тумсо. Они хотели показать, что да, мы не смогли тебя убить, но вот брата, твоих родных сможем. Поэтому деятельность брата Тумсо в качестве его модератора или его правозащитная работа не были причиной покушений", - уверен Руслан Кутаев. Два года назад, 9 марта 2019-го, спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Тумсо Абдурахманова кровным врагом из-за слов об Ахмате Кадырове. Даудов пояснил, что это не угроза убийством, однако он намерен не давать возможности блогеру "говорить что угодно", указано в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". На самого Тумсо Абдурахманова напали 26 февраля 2020 года, однако блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. Суд в Швеции признал участниками нападения двух человек и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Координатор покушения был связан с близким окружением главы Чечни Рамзана Кадырова, заключил на основе анализа материалов дела Правозащитный центр "Мемориал"*. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась.

Глава Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина указала, что прямо о причастности Аурбиева к покушению его родственники не говорят, но сам факт появления видеообращения подозрителен.

"Главная цель этого ролика - отречься от Аурбиева. Но то, как они поспешно это сделали и что говорят в ролике, наводит на подозрения, что этот человек мог быть причастен к покушению. Они попытались снять все подозрения с Аурбиева, но получилось наоборот", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Она также полагает, что видеообращение записано с ведома властей Чечни. "Это очевидно, мне кажется. Если бы даже было записано без ведома руководства Чечни, по личной инициативе этих людей, то все равно это видео было бы записано для руководства Чечни. Они отрекаются от родственника и одновременно защищают власти. Тем не менее я полагаю, что власти знали об этом видео", - отметила правозащитница.

Ганнушкина также добавила, что не сомневается в правдивости слов Тумсо Абурахманова. "Вполне реально, что была попытка убить брата Тумсо. Ведь Даудов объявил ему кровную месть. Потом была попытка убить Тумсо - не получилось. Видимо, было решено убить брата Тумсо. Кровная месть касается всех родственников Тумсо. Поэтому я не сомневаюсь, что подобная попытка убийства была", - заключила Ганнушкина.

Брат Тумсо Абдурахманова Мохмад - уроженец Грозного. По образованию менеджер, закончил Северо-Кавказский федеральный университет в Пятигорске, работал в организации "Электросвязь". Покинул Россию в 2015 году из-за угрозы физической расправы. Сначала выехал в Грузию, но получил отказ в убежище. В марте 2017-го Мохмад прилетел в Германию, власти которой уже дважды отказывали ему в предоставлении политического убежища. Сейчас Мохмад Абдурахманов - официальный представитель в Германии благотворительной и правозащитной ассоциации "Вайфонд", указано на сайте фонда. В августе 2019 года немецкий суд назначил Мохмаду Абдурахманову 1350 евро штрафа за публикации в соцсети, однако спустя год дело было пересмотрено, обвинения в экстремизме сняты.

Правозащитник Оюб Титиев также считает подозрительным видеообращение родственников Аурбиева. "Они его не видели в течение 15 лет. Раз так, то возникает вопрос, откуда они могут с такой уверенностью говорить, что он пьяница, сумасшедший, и не стоит верить тому, что он говорит? В этой связи у меня сомнения в том, что родственники честны", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Оюб Титиев.

Он уверен, что ролик записан и опубликован при содействии представителей чеченских властей. "Вряд ли такой ролик, который связан с Тумсо, может быть опубликован без участия и ведома властей", - отметил правозащитник. Титиев не сомневается, что оппоненты Тумсо могли планировать убийство его брата. "Тумсо уже была объявлена кровная месть, поэтому было ожидаемо, что будут какие-то шаги предпринимать", - пояснил он.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями – на странице "Тумсо против кадыровцев". Также "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Тумсо Абдурахманове.

* организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ