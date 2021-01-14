Тумсо сравнил себя с Хангошвили и Навальным

14 января 2021, 19:06

Блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов призвал власти Швеции отреагировать на мягкий, по его оценке, приговор участникам покушения так, как власти европейских стран реагировали на убийство Зелимхана Хангошвили и отравление Алексея Навального. Координатор покушения на Тумсо был связан с близким окружением Рамзана Кадырова, сообщил на основе анализа материалов дела "Мемориал".

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Швеции 11 января признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Обвиняемые приговорены к тем срокам, которые запрашивал прокурор. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась. В приговоре указано, что после отбытия наказания осужденные должны быть депортированы. Однако Швеция может отказаться от экстрадиции Мамаева, если сочтет его возвращение на родину опасным для этого человека.

Нападение на Тумсо Абдурахманова произошло 26 февраля 2020 года - блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. Слушания по делу о покушении начались 2 ноября 2020 года. Руслан Мамаев частично настаивал, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Шапиаева, осужденная за пособничество нападавшему, не признала своей вины. Человек, который, по мнению следствия, выдал Мамаеву задание, был арестован заочно.

Тумсо Абдурахманов заявил, что считает приговор "мягким наказанием для подобного рода преступлений". "Пока в Европе таким мягким образом будут наказывать преступников, желающих совершать подобные преступления не убавится", - констатировал он. Блогер отметил, что и после осуждения участников покушения не чувствует себя в безопасности. "Я не буду чувствовать себя в безопасности, пока будет существовать этот режим в Чечне. Постоянно поступает информация о какой-то опасности. Сейчас на нее уже реагируют более серьезно и шведские власти, и полиция", - добавил Абдурахманов.

Он подчеркнул, что покушение на него - это "не какие-то чеченские разборки в Европе, а российский режим, российские чиновники, официальные российские государственные деятели", однако на уровне шведских властей никакой реакции не последовало. "Мы уже видим, что Швеция не хочет принимать никакие политические меры по этому преступлению. Прошел суд, есть решение суда, в котором сказано, что за этим преступлением стоит иностранное государство. По идее, должны были бы последовать какие-то политические меры. Возможно, в политических элитах в Швеции ведется спор на эту тему, мы не знаем", - указал Тумсо Абдурахманов.

Он сравнил свое дело с делом об убийстве в Берлине выходца из Панкисского ущелья Зелимхана Хангошвили. "В Германии еще не прошел суд над убийцей Зелимхана Хангошвили, но уже приняты политические меры в отношении России. Они были приняты только из-за того, что Россия саботировала расследование и не предоставила информацию о подозреваемом. Это дало Германии право на то, чтобы выслать из страны несколько дипломатов. Это политические меры. В моем случае гораздо больше причин принять эти меры, так как суд уже состоялся и вина доказана. Суд определил, что за этим преступлением стоит иностранное государство. А Россия так же, как и в случае с Германией, саботирует это расследование, не отвечает по фигурантам. То есть при желании Швеция могла предпринять такие же действия, но не предпринимает их. Я думаю, что они не хотят обострять отношения с Россией", - приводятся слова Абдурахманова в сегодняшней публикации Deutsche Welle.

Зелимхана Хангошвили убили 23 августа 2019 года. Один из двух задержанных обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры Германии, он "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Первое заседание по делу об убийстве выходца из Панкисского ущелья Зелимхана Хангошвили состоялось в Берлине 7 октября, в день рождения Владимира Путина. В декабре 2020 года источники в правительстве Германии сообщили о планах ввести новые санкции против России в случае обвинительного приговора.

Блогер оговорился, что считает высылку дипломатов недостаточной, символической мерой. "Но в любом случае это хоть что-то в отличие от того, что сейчас происходит в Швеции. <..> Европе давно пора уже предусмотреть какие-то более действенные меры в таких случаях", - подчеркнул Тумсо Абдурахманов.

Какие конкретно меры нужно принимать, должны определять политики и дипломаты, оговорился блогер. "Я думаю, им виднее, какие есть инструменты оказания влияния на Россию. В случае с Алексеем [Навальным] мы видим, что введены санкции. Санкции - это мера посерьезнее, чем высылка дипломатов. Это то, что бьет по конкретным капиталам, по конкретным интересам. Я думаю, что хотя бы такие меры точно должны предприниматься. Но Швеция даже такие символические меры пока не хочет принимать", - процитировало Тумсо Абдурахманова издание.

В августе 2020 года оппозиционер Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Его состояние улучшилось уж после госпитализации в берлинскую клинику. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В сентября 2020 года Европарламент принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении России в связи с отравлением Навального, а также о прекращении строительства газопровода "Северный поток-2". Также депутаты ЕС призывают к проведению международного расследования. Заказчиком покушения на оппозиционера Алексея Навального логичнее считать не Путина, а Рамзана Кадырова, считает сам глава Чечни. По словам Кадырова, у патриотов России "чешутся руки" наказать оппозиционеров.

На суде в Евле были представлены фотографии, из которых следует, что человек, который, по мнению следствия, выдал Мамаеву задание убить Абдурахманова, знаком с высокопоставленными чеченскими чиновниками. Само покушение произошло 26 февраля - в день рождения спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, отметил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Даудов отстаивал позицию чеченских властей, дискутируя с Абдурахмановым. Не сумев одержать победу в споре о заявлениях Ахмата Кадырова, Даудов объявил Тумсо Абдурахманова кровным врагом. Популярность блога Абдурахманова при этом резко выросла, отмечается в биографической справке о Тумсо Абдурахманове, подготовленной "Кавказским узлом".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями – на странице "Тумсо против кадыровцев".