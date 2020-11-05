Обвиняемый в покушении на Тумсо обозначил роль третьего подозреваемого по делу

05 ноября 2020, 00:58

Руслан Мамаев, который обвиняется в нападении на Тумсо Абдурахманова в Швеции, получил задание от человека из Чечни, который арестован заочно. Мамаев может получить политическое убежище в Швеции после слов, что он не планировал убивать Тумсо, указал правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", слушания по делу о покушении на Абдурахманова начались 2 ноября, обвиняемый Руслан Мамаев частично признал свою вину. Он настаивает, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Женщина, которую обвиняют в пособничестве нападавшему, вину полностью отрицает. Мамаев должен был ослушаться приказа тех, кто направил его в Швецию из Грозного, считает блогер.

26 февраля на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции напал мужчина, проникший в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию, а позже опознал напавшего на него человека. Прокуратура шведского города Евле попросила арестовать Руслана Мамаева 1990 года рождения. 6 марта прокуратура Швеции сообщила о задержании 30-летней россиянки как возможной соучастницы нападения на Тумсо. 11 июня суд Евле постановил заочно арестовать еще одного человека - Имрана Хасханова, которого следствие считает причастным к нападению на блогера.

Прокурор Пер Линдквист согласен с версий, что нападение на Абдурахманова связано с "кровной местью", которую спикер парламента Чечни объявил после критики в адрес бывшего лидера республики Ахмата Кадырова, сообщила 4 ноября шведская газета Aftonbladet.

Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше, при этом он не оставлял публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

В том, что покушение на блогера было заказано руководством Чечни, уверен и сам блогер. По словам Абдурахманова, он не доверяет Мамаеву, который заявил, что не хотел совершать убийство, и признает вину только в нападении при отягчающих обстоятельствах. "Я абсолютно убежден, что он хотел меня убить. Он ясно понимал, что не может вернуться в Россию, не убив меня", - цитирует издание Абдурахманова.

По словам Мамаева, он не собирался убивать Абдурахманова, только хотел нанести ему травму, чтобы потом сказать, что покушение не удалось. Обвиняемый заявил, что не хотел участвовать в покушении на блогера, однако не решился отказать своему куратору из Чечни - подозреваемому по делу, который арестован заочно. Мамаев настаивает, что планировал только нанести травму Абдурахманову, а затем сбежать и сказать куратору, что потерпел неудачу, информировала газета.

Правозащитники объяснили засекреченность дела о нападении на Тумсо

Шведские правозащитники следят за делом о нападении на Тумсо, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" редактор новостного портала iöst.nu, сотрудник шведской инициативы за демократию и права человека – Östgruppen Тобиас Льюнгвалль. "Про нападение на Тумсо писали в шведской прессе, но я бы не назвал это дело очень резонансным. Продолжается суд над двумя обвиняемыми. Следствие вела шведская полиция безопасности, и дело частично засекречено из-за подозрений в адрес чеченского руководства. Насколько мне известно, в чеченской диаспоре многие ходят видеть в этом нападении также «руку ФСБ». Но окружение Кадырова объявило кровную месть Тумсо, и я думаю, что оно самостоятельно инициирует такие покушения", - заявил он.

"Не исключено, что одному из обвиняемых в покушении дадут убежище в Швеции", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" проживающий в Швеции беженец из Чечни, считающий себя представителем самопровозглашенной республики Ичкерия в Швеции Маирбек Тарамов. "Единства и согласия в чеченской диаспоре не наблюдается [...] Я, как и все, узнал о появлении Тумсо в Швеции из СМИ, хотя уже 16 лет живу в стране и занимаюсь правозащитной деятельностью, защищаю других беженцев от депортации. Насколько мне известно, в Швеции были известны случаи обысков у чеченских активистов, приезжавших из других стран Европы. Но в случае с Тумсо все было тихо, о его прибытии, как сообщается, власти Швеции не знали. Его адрес был известен только друзьям, которые не общаются с советом старейшин. Вначале казалось, что в деле много странностей – если Мансура Старого убили во сне, нанеся более ста ножевых ранений, тут нападавший не смог убить спящего человека", - указал он.

1 февраля выходец из Чечни Имран Алиев - блогер, известный как Мансур Старый, был убит в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам.

Мамаев запросил политическое убежище в Швеции, отметил Тарамов. "И я склонен думать, что ему дадут такое убежище", - предположил он.