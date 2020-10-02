02 октября 2020, 16:57

Кадыров претендует на роль заказчика в отравлении Навального

Заказчиком покушения на оппозиционера Алексея Навального логичнее считать не Путина, а Рамзана Кадырова, считает сам глава Чечни. По словам Кадырова, у патриотов России "чешутся руки" наказать оппозиционеров.

Как писал "Кавказский узел", в августе оппозиционер Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Его сторонники выдвинули версию о покушении. 7 сентября Навальный, вывезенный на лечение в берлинскую клинике Charite, был выведен из искусственной комы, его состояние улучшилось. 17 сентября Европарламент принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении России в связи с отравлением Навального, а также о прекращении строительства газопровода "Северный поток-2". Также депутаты призывают к проведению международного расследования. На юге России неоднократно проходили акции с требованием расследовать отравление Навального.

1 октября Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Оппозиционер добавил, что планирует вернуться в Россию, сообщило немецкое издание Spiegel.

Заявление, которое бросает тень на Владимира Путина, Навальный сделал "без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы", написал Рамзан Кадыров сегодня в своем Telegram-канале.

Скриншот публикации Кадырова об отравлении Навального, https://t.me/RKadyrov_95/1000По мнению Кадырова, Путин даже слишком терпим к оппозиции. "В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин", - заявил Кадыров, обращаясь к оппозиционерам.

Лично Навальному глава Чечни предложил "не поливать грязью" Родину. "Не стоит преследовать личные корыстные цели, пиарить свою персону. Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство? Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России", - написал Кадыров.

По мнению главы Чечни, логичнее было бы назвать заказчиком покушения на Навального не Путина, а самого Кадырова. "Почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", - заключил Кадыров.

27 февраля 2015 года в Москве был убит оппозиционер Борис Немцов, за убийство были осуждены уроженцы Чечни. Адвокат потерпевших Вадим Прохоров ранее в интервью "Кавказскому узлу" "Адвокат Жанны Немцовой: Окружение Кадырова недовольно даже упоминанием чеченского следа" высказал версию, что организатором убийства Бориса Немцова был Руслан Геремеев, а настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни. О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Отметим, что в сентябре появились сообщения о выдвижении как Алексея Навального, так и Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Одновременно с этим Рамзан Кадыров стал номинантом созвучной по названию "Международной премии мира-2020", учрежденной Институтом мира и развития (INSPAD). Пользователи соцсетей скептически встретили растиражированную чеченскими СМИ новость о выдвижении Кадырова, указав на нарушения прав человека в республике.

Примечание:

"Чеченские депутаты предложили чиновникам носить значки с Ахматом Кадыровым", "Власти Чечни заказали орденов и медалей имени Кадырова с бриллиантами на 10 млн рублей", "Путин счел Кадырова достойным звания Героя России".

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