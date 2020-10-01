Выдвижение Кадырова на гуманитарную премию названо неуместным пиаром

01 октября 2020, 21:44

Пользователи соцсетей скептически встретили растиражированную чеченскими СМИ новость о выдвижении Рамзана Кадырова на "Международную премию мира", напомнив о резонансном унижении Салмана Тепсуркаева. Номинирование Кадырова на премию с таким названием нелепо, а единственной целью такого шага является пиар, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Рамзан Кадыров стал номинантом Международной премии мира-2020, учрежденной Институтом мира и развития (INSPAD), сообщили чеченские СМИ.

INSPAD базируется в Пакистане и имеет «статус специального наблюдателя» при ООН над палестинскими территориями, говорится в сообщении на сайте организации. Членство в организации стоит 25 евро/долларов США. Все последние новости, опубликованные на сайте института, связаны с учрежденной им премией. У INSPAD есть страница в Facebook, на которую подписаны чуть больше 700 человек.

Пользователи соцсети припомнили претенденту на "премию мира" пытки Тепсуркаева

Исполнительный комитет Европейского мусульманского форума, представляющего интересы мусульманского населения в странах Европы, номинировали Кадырова на премию за "особый вклад в развитие межконфессиональных отношений", говорится в сообщении ЧГТРК «Грозный» от 29 сентября.

Номинантов на премию, как отмечаются в сообщении "ежегодно выбирают 5 000 послов мира и более 12 000 членов из разных стран". В Instagram ЧГТРК "Грозный" новость о номинировании Кадырова на премию собрала за два дня 4795 отметок "Нравится", и большинство комментариев под постом имеют комплиментарный характер.

В июле сотрудники силовых структур и бюджетных организаций получили указания писать хвалебные комментарии в соцсетях о действиях республиканских властей и высмеивать любую критику в их адрес, рассказали местные жители.

Подписчики страницы «Чечня Онлайн» в Instagram оставили под новостью о номинировании Кадырова на премию только 194 отметки "Нравится", хотя всего на страницу подписаны 75,6 тысяч пользователей. Комментаторы выразили недоумение в связи с инициативой.

«Какое странное дело», - написал пользователь msr52752 чьи слова перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла". "Этому институту нужно бутылку подарить", - заметила zhanetta826.

Подписчики Instagram-паблика «ЧП Чечня», где публикация получила 1 731 отметку «нравится», тоже припомнили главе Чечни издевательства над Салманом Тепсуркаевым.

В начале сентября в Чечне и за ее пределами вызвало резонанс видео унижения Салмана Тепсуркаева. На записи обнаженный человек, назвав свое имя, садится на бутылку, поясняя, что "наказывает себя" за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1Adat. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и подвергли пыткам силовики. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

«За что?» – удивился don_t_worry_420. «Как за что? За то что пацанов на бутылки сажают, там любят всяких извращенцев», – ответил на это mans.st.94. «Наверно за то, что благодаря ему, мир узнал мусульман», - указала salima_0995. «Или все-таки бутылка?» - возразил mans.st.94.

Новость о номинировании Кадырова на малозначимую премию активно подхвачена местными СМИ, обратил внимание житель Чечни Тимур. «Пропаганда и ничего больше», - уверен он.

Название премии, на которую номинирован Рамзан Кадыров, созвучно в русском языке с названием действительно престижной награды - Нобелевской премии мира. Российские СМИ в сентябре сообщали о выдвижении на Нобелевскую премию мира ряда политических деятелей. Так, 24 сентября была опубликована новость о том, что на Нобелевскую премию мира выдвинут Владимир Путин. За несколько дней до этого, 17 сентября, пресса сообщила о выдвижении на Нобелевскую премию мира российского оппозиционного политика Алексея Навального. 30 сентября появились сообщения, что на Нобелевскую премию мира выдвинули также кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

«Руководитель, при котором в республике происходят страшные вещи, взять хотя бы случай с сажанием на бутылку этого несчастного Тепсуркаева, должен не на премию выдвигаться, а привлекаться к ответственности», - заявила "Кавказскому узлу" жительница Чечни Мадина.

Правозащитники сочли пиаром выдвижение Кадырова на премию мира

Номинирование Кадырова на премию - политический шаг, к которому причастна его администрация, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Это не результат каких-то конкретных действий Кадырова, а политический ход. Россию изолировали от всего цивилизованного мира, но поддерживать статус великой державы внутри страны необходимо. И придумываются вот такие действия: номинирование – как холостой выстрел, оно должно быть громким, но бесполезным, чтобы услышали все, а последствий не было», - сказал «Кавказскому узлу» Кутаев. Он отметил, что о "Международной премии мира", равно как и об Институте мира и развития (INSPAD), ранее ничего не слышал.

Согласно информации на сайте INSPAD, "Международная премия мира" вручается ежегодно и в 2020 году будет вручаться уже в 25-й раз.

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина придерживается мнения, что решение о выдвижении Кадырова продиктовано политическими причинами, а не какими-либо гуманитарными заслугами чеченского главы.

«Боюсь, что Европейский мусульманский форум не знает человека, которого выдвигает на премию мира. Возможно, выдвижение – личная инициатива какого-то окружения Кадырова», - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница уверена, что выдвигать Кадырова на подобную премию абсурдно. «Какой тут может быть мир? Кадыров – это человек, который допускает нарушение прав человека в своей республике. Нарушают права человека и за его высказывания, и за его действия», - сказала правозащитница.

Член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов предположил, что главной целью выдвижения Кадырова на премию является распространение новости об этом, поскольку в заявлении о номинировании главы Чечни на эту награду нет ничего определенного.

«Это некий набор общих слов, не имеющих никак конкретики. Если бы была какая-то конкретика - с кем, когда, как и что сделал Кадыров, то было бы понятно. Я не знаю регламента премии, я не знаю, кто имеет право выдвигать кандидатур на Премию мира-2020 INSPAD, какая форма подачи заявки у данной институции, но я не исключаю, что все происходящее – обычное сотрясание воздуха и создание шума на пустом месте. Точно так же на Нобелевскую премию выдвигаются кандидаты теми людьми, кто не имеет на это право; нобелевский исполком даже не рассматривает такие заявки, но такое якобы выдвижение странных лиц делает шум в СМИ и обществе», - сказал Орлов корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению правозащитника, авторитетные организации не стали бы вносить персону Кадырова в число кандидатов на премию мира.

«Если некий институт, организация или комитет даст Кадырову премию в области защиты прав человека и развития гуманитарных и образовательных программ, эта структура тем самым подорвет свой авторитет напрочь. Сколько-нибудь серьезная структура поднимать о даче Кадырову подобной премии не будет», - заключил Орлов.