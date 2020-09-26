Волгоградские активисты потребовали расследовать отравление Навального

26 сентября 2020, 17:21

Четыре активиста провели в центре Волгограда одиночные пикеты с требованиями об отставке Владимира Путина и расследовании отравления оппозиционного лидера Алексея Навального. Прохожие выразили согласие с протестующими.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября трое волгоградских активистов провели в центре Волгограда одиночные пикеты с критикой прошедшего в регионе голосования и требованием расследовать отравление Алексея Навального.

Волгоградские активисты проводили серию пикетов в поддержку Алексея Навального после того, как он впал в кому после отравления в омском аэропорту. Его сторонники выдвинули версию о покушении. 7 сентября Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике Charite, был выведен из искусственной комы, и его состояние улучшилось. 17 сентября Европарламент принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении России в связи с отравлением Навального, а также о прекращении строительства газопровода "Северный поток-2". Также депутаты призывают к проведению международного расследования, информировал в тот же день РБК.

Активисты поддержали протесты в Хабаровске и Белоруссии

Четыре активиста вышли сегодня на одиночные пикеты в центре Волгограда, на аллее Героев. Пикеты продолжались с 13.00 до 17.00 (12.00 - 16 00 мск). Сотрудники полиции сфотографировали плакаты пикетчиков, но проведению акции не мешали.

Владимир Тельпук стоял с плакатами "Отравитель не может быть президентом!", "Хабаровск, мы с тобой!", "Жыве Беларусь". "Все понимают, что яды такого уровня, каким был отравлен Навальный, находятся на контроле государства. Естественно, отравить Навального могла только государственная система. Поэтому мы требуем, чтобы отравление было расследовано как следует. Я также выражаю поддержку Хабаровску и Беларуси", - сказал Владимир Тельпук корреспонденту "Кавказского узла".

В Хабаровском крае с 11 июля проходят многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Хабаровчан поддержали активисты по всей России, в том числе в Волгограде. ПРотесты в Белоруссии начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Протестующие считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавлялись силовиками. В России, в том числе в ЮФО, прошел ряд акций в поддержку белорусов.

Галина Тихенко также держала плакат "Отравитель не может быть президентом". У нее были и плакаты "За Навального! Сегодня пришли за Навальным, завтра за мной, послезавтра придут за тобой!" и "Хватит молчать!".

"Это позор на весь мир, что Навального отравили ядом, который используется в военных целях. Сколько уже людей умерло загадочной смертью. Тем не менее, российские власти отпираются и придумывают одну версию глупее другой - что чуть ли не в Германии его отравили. Я не пишу на плакате, о ком идет речь, чтобы ко мне полиция не привязывалась. Ни в какой стране отравитель не может быть президентом. Нас поодиночке убивают и судят, а люди молчат. Если бы вышли, как в Беларуси или в Хабаровске, не было бы и отравлений", - сказала Галина Тихенко корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка Карпухнова призвала Путина уйти в отставку

Ольга Карпухнова пришла на пикет с плакатом "Путин! Лучше уйди сам". Во время акции к Карпухновой вплотную подъехала уборочная машина. Водитель, выразив возмущение тем, что пикетчица ему мешает, развернулся и уехал. "Подъехал со спины и прямо задавить хотел. Я у него спросила: «Ты видишь живых людей?». Я была ошарашена. Он вышел, обматерил меня и сказал, что я слишком высокого мнения о себе", - сказала Ольга Карпухнова корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка объяснила надпись на плакате тем, что Путин, по ее мнению, не гарантирует ее прав и свобод. "У меня нет возможности выжить в этом государстве, и ему все равно. Я обращалась в облдуму с вопросом: «Как прожить на девять тысяч?». Мне прислали ответ, что нормально можно жить. Я, может, напишу письмо Путину, как гаранту моих прав и свобод. До сих пор, невзирая на то, что моя пенсия за гранью нищеты, я плачу 20% налогов с любой покупки. Это просто запредельная наглость – брать налог с людей, у которых ни на что нет денег", - возмутилась Карпухнова.

Она посетовала, что из-за недостатка денег нерегулярно оплачивает услуги ЖКХ. "Плачу от случая к случаю, потому что денег просто не хватает на еду. Мне уже поступают угрозы судом", - сообщила активистка.

У еще одной активистки, Натальи Дорожновой, был плакат "Я/мы Хабаровский край!".

Прохожие поддержали пикетчиков

Прохожие фотографировались с пикетчиками, некоторые вступали в разговор. Мужчина средних лет, представившийся Сергеем, сфотографировал плакат Галины Тихенко. "В первый раз ее тут вижу. Очень неожиданно для Волгограда, где принято молчать. Абсолютно согласен: отравление должно быть расследовано, и виновные наказаны, даже если они облечены властью", сказал волгоградец корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожий, представившийся Владиславом, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что также поддерживает пикетчиков. "Я согласен, что нынешнее руководство не может проявить действий, которые могут нести благо обществу. Система не может трансформироваться, она замкнута. Все рано или поздно все закончится - дай бог, чтобы мирно", - добавил волгоградец.

Пенсионерка Фаина Васильевна также выразила пикетчикам поддержку. "Путин живет для себя, ради себя и во имя себя", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", отказавшись от дальнейших комментариев.

Группа 11-классников местной гимназии сфотографировались с плакатами Тихенко. "История с Навальным, конечно, ужасна. Даже страшно, что могут отравить за инакомыслие. Но хорошо уже то, что эту историю показывают по телевизору, а то могли сделать вид, что ничего и не было", - сказал "Кавказского узла" один из школьников, назвавшийся Александром.