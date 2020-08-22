Участники одиночных пикетов в Волгограде пожаловались на провокаторов

22 августа 2020, 18:05

Четыре активиста провели в Волгограде одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального, протестов в Хабаровске и Белоруссии. Пикетчики сообщили, что их навязчиво снимали на видео и провоцировали оскорбительными выкриками люди, не пожелавшие представиться.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционер Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сторонники Навального выдвинули версию о покушении. 21 августа в Волгограде прошла серия одиночных пикетов с требованием позволить вывезти Навального на лечение за рубеж.

Сегодня врачи разрешили посадить Навального в самолет, он доставлен в берлинскую клинику, информировал телеканал "Дождь". Минздрав Омской области заявил, что токсинов в организме Алексея Навального не найдено. Анализ мочи выявил лишь алкоголь и кофеин, заявило сегодня ведомство на своем сайте.

Сегодня в Центральном районе Волгограда, на Аллее Героев, прошли четыре одиночных пикета. Пенсионерка Ольга Карпухнова, которая проводит в этом месте пикеты каждую субботу, сегодня стояла с плакатами "Придет время отвечать" и "Рязанский сахар, аргентинская мука, кремлевский чай".

"Я вышла высказать свою позицию о том, что в нашей стране спецслужбы правят, а вовсе не демократия, как некоторые считают. Свобода и равенство должны быть в свободной стране. Но у нас сейчас страх и ужас. И равнодушие у людей от того, что они просто сильно запуганы. Быть равнодушным намного проще", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Карпухнова.

Активистка сообщила, что ее назойливо снимали на телефоны двое мужчин. Она предположила, что это члены Национально-освободительного движения (НОД). "Один из них каждый раз меня снимает, на всех моих пикетах. Я спросила: "Кто вы?" Не отвечают. Сказала, чтобы они меня не снимали и не мешали проводить пикет. Отошли. Вон, со стороны наблюдают", - возмутилась участница пикета.

На другой стороне проспекта имени Ленина член КПРФ Светлана Исаева держала в руках плакат "Я/Мы" с изображением голубя. За ее спиной на тротуаре были разложены плакаты Владимира Тельпука, который также принял участие в пикетах: "Жыве Беларусь", "Хабаровск, мы с тобой. Волгоград" и другие. Поддержку Алексею Навальному активистка решила не выражать.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. В Белоруссии массовые протесты начались в Белоруссии после того, как избирком огласил итоги президентских выборов 9 августа, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Участники протестов считают эти результаты сфальсифицированными. Волгоградские активисты уже неоднократно проводили акции в поддержку протестов в Белоруссии и Хабаровске.

Исаева также пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" на людей, которые ее навязчиво ее фотографировали. Активистка предположила, что эти люди сотрудники спецслужб. "Где реальный беспредел и беззаконие, их нет. А тут вот они большую активность проявляют", - возмутилась участница пикета.

В ста метрах от Исаевой стояла гражданская активистка, представившаяся Лилией. Она также развернула плакат "Я/Мы" с изображением голубя. Активистка заявила корреспонденту корреспонденту "Кавказского узла", что она переживает "за всякого человека, который попадает в тяжелую ситуацию", и привела в пример бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оппозиционера Алексея Навального.

"Много за 20 лет погибло и журналистов, и политиков. Я была в шоке, когда узнала об отравлении Навального. Навальный большую вел работу по разоблачению коррупционеров", - отметила участница пикета.

Серьезное отравление при похожих обстоятельствах в 2004 году перенесла обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. 1 сентября 2004 года, в первый день захвата заложников в Беслане, Политковская, находясь в самолете по пути в Северную Осетию, почувствовала себя плохо после выпитой кружки чая, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии журналистки. 7 октября 2006 года Анна Политковская погибла от руки наемного убийцы в Москве. На "Кавказском узле" также размещен материал об убийстве в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова - "Чеченский след в убийстве Немцова".

По словам женщины, к ней "провокаторы пока не подходили". Но стоявший рядом член группы поддержки пикетчиков, представившийся Андреем, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что если помимо мужчин, навязчиво снимавших пикетчиков, активистов провоцировала группа молодежи. "Я их вчера видел. Они прыгали вокруг пикетирующих с криками «мы любим Путина» и «идите на кухню обеды готовить». Матерились при женщинах и на наши замечания не реагировали. Сегодня они вокруг Карпухновой покамлали, покривлялись и ушли", - рассказал Андрей.

Он отметил, что раньше таких инцидентов на пикетах не было. "Думаю, местные власти решили не с помощью полиции, а с помощью провокаторов отвадить гражданских активистов от публичного выражения их позиции", - предположил волгоградец.

Акция продлилась три часа. Полиция наблюдала за активистами с большого расстояния и никаких действий по отношению к ним не проявляла.

Прохожие по-разному отнеслись к пикетам

К участникам пикетов подходили прохожие. Продавец Ольга Марченко поддержала Ольгу Карпухнову. "Рано или поздно те, кто уничтожает оппозиционных политиков в России, ответят по закону. Рано или поздно все тайное станет явным", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Студент Олег Чеботарев назвал случившееся с Алексеем Навальным "преступлением и провокацией". "Переживаю за Навального, как за человека, хотя его политические взгляды и не поддерживаю. Он очередная жертва режима. Вопрос, кто следующий", - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Анна Трофимова заявила, что волгоградцы – "народ пассивный и аполитичный". "Удивительно, что есть среди нас такие неравнодушные люди. Я бы так не смогла – встать на улице с плакатами. Поддерживаю их и переживаю за них", - поделилась жительница Волгограда с корреспондентом "Кавказского узла".

Мужчина, пожелавший не называть своего имени, повторил выводы омских врачей. "В крови у Навального не обнаружено яда, там водка и кофеин. Не надо крепкие напитки с кофеем смешивать – в кому не попадешь. Плевать я хотел на всю эту оппозицию. Делать людям нечего", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".