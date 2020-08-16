Активисты в Волгограде провели пикеты в поддержку протестов в Хабаровске и Белоруссии

16 августа 2020, 01:50

Восемь человек в Волгограде приняли участие в одиночных пикетах в знак солидарности с протестующими гражданами Белоруссии и жителями Хабаровска.

15 августа с 14.00 до 16.40 по местному времени (13.00-15.40 мск) в Центральном районе Волгограда на Аллее Героев восемь гражданских активистов провели одиночные пикеты в рамках Всероссийской акции протеста в защиту социальных прав граждан «За справедливую народную власть». С плакатами на значительном расстоянии друг от друга стояли Галина Тихенко, Нина Шубина, Елена Шеина, Владимир Тельпук, Анатолий Болтыхов, Тамара Гродникова, Арсений Трижкин и Ярослав Кузнецов. Главные лозунги были связаны с поддержкой массовых протестов в Белоруссии и Хабаровске, передает корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на акции.

Владимир Тельпук стоял с плакатом «Живэ Беларусь» на площадке между проезжими частями проспекта им. Ленина.

«Требования наши традиционны – соблюдение законности. Также вышли в поддержку Хабаровска и Белоруссии. Сейчас происходят там важные события. Вышли проявить солидарность с ними», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

Массовые протесты начались в Белоруссии после того, как избиркомом огласил итоги президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Участники протестов считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавляются силовиками. В осетинском сегменте Facebook поспорили об оценке действий главы МВД Белоруссии, уроженца Северной Осетии Юрия Караева.

На противоположенной стороне проспекта стоял Арсений Трижкин. Он обучает врачей компьютерной грамотности. Арсений также решил поддержать протесты в Белоруссии. Проезжающим автомобилям он демонстрировал плакат «Беларусь: за право на свободу и человеческое достоинство». Лицо Арсения закрывала маска и очки.

«Я смотрел ролики на YouTube о событиях в Белоруссии [...] Вообще ужас. Полицейские ко мне подходили, интересовались моими паспортными данными. Пока все спокойно», - рассказал Трижкин корреспонденту "Кавказского узла".

Третий участник одиночных пикетов, специалист по интернет-рекламе Ярослав Кузнецов участвует, по его словам, в протестной акции впервые. Полицейские также идентифицировали его личность. Ярослав держал в руках плакат «Беларусь! Мы с тобой! Волгоград».

«Сегодня (15 августа) всероссийская акция кормления голубей. Я решил принять участие и высказать поддержку протестам в Хабаровске и Белоруссия. Но там, в Белоруссии - своя тема, они сами разберутся. Если сравнивать протесты в России и в Белоруссии - и там, и тут мы видим недовольство властью. Но в Белоруссии жестче разгоняют демонстрантов. В России, конечно, не так жестоко действуют силовики», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На Аллее Героев стояли постоянные участники одиночных пикетов в Волгограде - пенсионерка из Волжского Галина Тихенко и Тамара Гродникова.

На лавочке они разложили два десятка плакатов, которые активисты поочередно демонстрировали прохожим.

Часто использовались плакаты «Я-Мы Беларусь. Нам нужны гражданские общества и правовые государства», «Беларусь! Сердца волгоградцев всегда с тобой» и «От Хабаровска до Бреста диктатурам нету места».

Тут же с волгоградцами общался гражданский активист Анатолий Болтыхов. Он листал Конституцию РФ и использовал ее статьи в споре с прохожими. Полицейские стояли на незначительном расстоянии от пикетчиков и внимательно за ними наблюдали.

Прохожие высказали корреспонденту "Кавказского узла" разные мнения по поводу призывов участников одиночных пикетов. Безработный Андрей Буров и его жена Елена сказали, что они не поддерживают требования активистов.

«Все их доводы разбиваются о печальный опыт Украины. Цветные революции еще ни одну страну до процветания не довели», - заявил Буров.

«Да, пусть уж лучше диктатор правит страной, чем демократия в руинах», - поддержала супруга Елена Бурова.

Мимо Ярослава Кузнецова прошли молодые люди, которые возгласами поддержали его позицию. Один из парней сказал, что его зовут Евгений, и он студент колледжа.

«С диктатурами нужно кончать по всему миру. И в том числе в России и Белоруссии. Эти рудименты нужно искоренить. Мир живет в новой информационной эпохе, а мы все еще страдаем от пережитков доиндустриального общества», - сказал он.

«Ваши оппозиционеры в Белоруссии используют флаг коллаборационистов времен войны. Они нацисты», - возмущался пенсионер, не назвавший своего имени. Ему парировал молодой человек, также не назвавший имени: «Это флаг Белорусской народной республики 1918 года. Тогда не было никакого нацизма».

Супруги Богачевы также высказали свое мнение по поводу лозунгов пикетчиков. «Поддерживаем их призывы. В Волгограде многие не понимают значение событий, происходящих в Хабаровске и Белоруссии. Наш город слишком пассивен и безмятежен. Но перемены нужны. Мы достойны жить в демократическом и справедливом обществе», - сказал Сергей Богачев.

Пикетирование в Волгограде продлилось два с половиной часа. Провокаций и задержаний не было.