Тамара Гродникова. Фото: Вячеслав Ященко для "Кавказского узла"

16 августа 2020, 01:50

Активисты в Волгограде провели пикеты в поддержку протестов в Хабаровске и Белоруссии

Восемь человек в Волгограде приняли участие в одиночных пикетах в знак солидарности с протестующими гражданами Белоруссии и жителями Хабаровска.

15 августа с 14.00 до 16.40 по местному времени (13.00-15.40 мск) в Центральном районе Волгограда на Аллее Героев восемь гражданских активистов провели одиночные пикеты в рамках Всероссийской акции протеста в защиту социальных прав граждан «За справедливую народную власть». С плакатами на значительном расстоянии друг от друга стояли Галина Тихенко, Нина Шубина, Елена Шеина, Владимир Тельпук, Анатолий Болтыхов, Тамара Гродникова, Арсений Трижкин и Ярослав Кузнецов. Главные лозунги были связаны с поддержкой массовых протестов в Белоруссии и Хабаровске, передает корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на акции.

Владимир Тельпук. Фото: Вячеслав Ященко для "Кавказского узла"Владимир Тельпук стоял с плакатом «Живэ Беларусь» на площадке между проезжими частями проспекта им. Ленина.

«Требования наши традиционны – соблюдение законности. Также вышли в поддержку Хабаровска и Белоруссии. Сейчас происходят там важные события. Вышли проявить солидарность с ними», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

Массовые протесты начались в Белоруссии после того, как избиркомом огласил итоги президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Участники протестов считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавляются силовиками. В осетинском сегменте Facebook поспорили об оценке действий главы МВД Белоруссии, уроженца Северной Осетии Юрия Караева.

Арсений Трижкин. Фото: Вячеслав Ященко для "Кавказского узла"На противоположенной стороне проспекта стоял Арсений Трижкин. Он обучает врачей компьютерной грамотности. Арсений также решил поддержать протесты в Белоруссии. Проезжающим автомобилям он демонстрировал плакат «Беларусь: за право на свободу и человеческое достоинство». Лицо Арсения закрывала маска и очки.

«Я смотрел ролики на YouTube о событиях в Белоруссии [...] Вообще ужас. Полицейские ко мне подходили, интересовались моими паспортными данными. Пока все спокойно», - рассказал Трижкин корреспонденту "Кавказского узла".

Третий участник одиночных пикетов, специалист по интернет-рекламе Ярослав Кузнецов участвует, по его словам, в протестной акции впервые. Полицейские также идентифицировали его личность. Ярослав держал в руках плакат «Беларусь! Мы с тобой! Волгоград».

Ярослав Кузнецов. Фото: Вячеслав Ященко для "Кавказского узла"«Сегодня (15 августа) всероссийская акция кормления голубей. Я решил принять участие и высказать поддержку протестам в Хабаровске и Белоруссия. Но там, в Белоруссии - своя тема, они сами разберутся. Если сравнивать протесты в России и в Белоруссии - и там, и тут мы видим недовольство властью. Но в Белоруссии жестче разгоняют демонстрантов. В России, конечно, не так жестоко действуют силовики», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На Аллее Героев стояли постоянные участники одиночных пикетов в Волгограде - пенсионерка из Волжского Галина Тихенко и Тамара Гродникова.

На лавочке они разложили два десятка плакатов, которые активисты поочередно демонстрировали прохожим.

Галина Тихенко. Фото: Вячеслав Ященко для "Кавказского узла"Часто использовались плакаты «Я-Мы Беларусь. Нам нужны гражданские общества и правовые государства», «Беларусь! Сердца волгоградцев всегда с тобой» и «От Хабаровска до Бреста диктатурам нету места».

Тут же с волгоградцами общался гражданский активист Анатолий Болтыхов. Он листал Конституцию РФ и использовал ее статьи в споре с прохожими. Полицейские стояли на незначительном расстоянии от пикетчиков и внимательно за ними наблюдали.

Прохожие высказали корреспонденту "Кавказского узла" разные мнения по поводу призывов участников одиночных пикетов. Безработный Андрей Буров и его жена Елена сказали, что они не поддерживают требования активистов.

«Все их доводы разбиваются о печальный опыт Украины. Цветные революции еще ни одну страну до процветания не довели», - заявил Буров.

«Да, пусть уж лучше диктатор правит страной, чем демократия в руинах», - поддержала супруга Елена Бурова.

Мимо Ярослава Кузнецова прошли молодые люди, которые возгласами поддержали его позицию. Один из парней сказал, что его зовут Евгений, и он студент колледжа.

«С диктатурами нужно кончать по всему миру. И в том числе в России и Белоруссии. Эти рудименты нужно искоренить. Мир живет в новой информационной эпохе, а мы все еще страдаем от пережитков доиндустриального общества», - сказал он.

Активист Анатолий Болтыхов спорит с прохожими. Фото: Вячеслав Ященко для "Кавказского узла"«Ваши оппозиционеры в Белоруссии используют флаг коллаборационистов времен войны. Они нацисты», - возмущался пенсионер, не назвавший своего имени. Ему парировал молодой человек, также не назвавший имени: «Это флаг Белорусской народной республики 1918 года. Тогда не было никакого нацизма».

Супруги Богачевы также высказали свое мнение по поводу лозунгов пикетчиков. «Поддерживаем их призывы. В Волгограде многие не понимают значение событий, происходящих в Хабаровске и Белоруссии. Наш город слишком пассивен и безмятежен. Но перемены нужны. Мы достойны жить в демократическом и справедливом обществе», - сказал Сергей Богачев.

Пикетирование в Волгограде продлилось два с половиной часа. Провокаций и задержаний не было.

Примечание:

"Активисты в Волгограде потребовали прекратить преследование Шеиной", "Волгоградские силовики отказались от претензий к журналисту "Кавказского узла"", "Активист в Шахтах арестован после акции в поддержку хабаровчан".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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