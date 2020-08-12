Белорусское телевидение заслужило сравнение с телеканалом "Грозный"

12 августа 2020, 23:20

Белорусская государственная телекомпания на фоне массовых акций протеста в стране показала в эфире группу задержанных людей, которые каялись перед силовиками, обещая "не делать революцию". Пользователи Telegram в связи с этим вспомнили извинения и унижения жителей Чечни в сюжетах телеканала "Грозный". В осетинском сегменте Facebook поспорили об оценке действий главы МВД Белоруссии, уроженца Северной Осетии Юрия Караева.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов. После голосования по всей стране начались массовые протесты, участники которых считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавляются силовиками. На этом фоне нелепо выглядят поздравления, адресованные главой Чечни Рамзаном Кадыровым Александру Лукашенко, указали пользователи Instagram.

Власти Белоруссии пошли на применение силы и в отношении журналистов в том числе российских изданий. Подписанты опубликованного "Кавказским узлом" обращения российских СМИ к властям Белоруссии выразили свое возмущение действиями силовиков и потребовали освобождения задержанных журналистов.

Люди в синяках поклялись не "делать революцию"

"Белорусское телевидение становится похожим на "Грозный ТВ"", - прокомментировал сегодня новостной сюжет телеканала "Беларусь 24" Telegram-канал "Расстрига". На видео шестеро задержанных стоят, наклонившись к стене, руки их заведены назад и скованы наручниками. На следующих кадрах все они стоят спиной к стене, видны их лица. Среди них молодые мужчины и женщины. "Еще революцию будем делать?" - спрашивает измененный голос за кадром. Первая из задержанных молча вертит головой в знак отрицания. "Никогда вообще в жизни", - нетвердо говорит второй. "Нет", - говорит третий, с большой гематомой на правой половине лица.

Далее в кадр попадают девушка и двое молодых мужчин. Они не двигаются и молчат. У всех на лицах синяки. "Человек в балаклаве, будем еще делать революцию?" - повторяет вопрос человек за кадром, обращаясь к мужчине с наиболее сильными следами побоев. В ответ задержанный и его сосед одновременно говорят: "Нет, никогда".

К 23.20 мск 12 августа эта публикация собрала 75,6 тысячи просмотров.

Жители Чечни регулярно приносят в эфире государственной телекомпании "Грозный" публичные извинения - как за различные правонарушения и преступления, так и за критику властей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе". Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Пользователи соцсети поспорили о роли этнического осетина во главе МВД Белоруссии

Глава МВД Белоруссии, Юрий Караев - уроженец Северной Осетии, указано на сайте ведомства. На его этническую принадлежность указал на своей странице в facebook политический аналитик из Северной Осетии Руслан Тотров.

"Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев понимает, что если пойдут трупы, то он рискует добраться не до исторической родины (здесь-то его еще славить будут, по старой традиции), а до кутузки в лучшем или фонарного столба в худшем случае?" - написал Тотров 10 августа.

К 23.20 мск 12 августа эта публикация собрала 660 комментариев и 147 отметок пользователей. Часть комментаторов поддержала Тотрова. "Световые гранаты и резиновые пули на его совести", - написал пользователь Сила Их.

Однако многие комментаторы выступили в защиту Караева. "Каждый пусть отвечает за свои действия! Не дурак назначил Караева на эту должность! Караеву всего наилучшего! Замечательный представитель нашего народа. Не предатель!" - заявила Даля Кочиева, собрав 13 "лайков". "Служит осетин Беларуси в ранге министра МВД! Нам, землякам, порадоваться бы за него, ан нет", - раскритиковал публикацию Руслана Тотрова Amiran Khubetsov. Его комментарий собрал 25 "лайков".

Некоторые комментаторы на странице Тотрова вступили в дискуссию друг с другом. "Автор, а я не понимаю, почему вы таким тоном. Он (Юрий Караев. - Прим "Кавказского узла") выполняет свой долг, притом хорошо", - возразила Тотрову Эмма Сопоева, собрав 10 "лайков". "Фашисты в концлагерях тоже выполняли свой долг и действовали по закону", - ответил на это Алан Гатити, собрав три "лайка".

"Насколько я понимаю, это не первый опыт работы у Караева в чрезвычайных ситуациях. Министр действует в правовом поле", - заявила Марина Рамонова. "НМинистр действует в неправовом поле, нарушая Конституцию РБ, применяя спецсредства против безоружных сограждан", - ответил ей Andrei Makovozov. Оба комментария набрали по пять "лайков".

Милиционер призвал Караева вспомнить законы горцев

Еще до выборов и массовых столкновений с силовиками на улицах белорусских городов российский историк и религиовед Андрей Зубов опубликовал текст, озаглавленный как "Открытое письмо белорусского милиционера министру внутренних дел". Имя и звание автора обращения в публикации не приводятся. По словам Зубова, этот текст был прислан ему из Минска.

"Давайте сразу: вам не стыдно? Мы знаем друг друга, нам приказали судорожно удаляться из соцсетей, чтобы нас не нашел народ, мы боимся своих людей. Мы - те, кто призваны защищать их, их права и безопасность. Мы их бьем вечерами и катаем по РУВД. <...> Нарядились, в балаклавах, хватаем всех подряд, не представляясь, каждый из нас милиционер! Должно быть страшно стыдно, ведь это только начало. Сегодня люди пинают, завтра пробьют колеса в автозаке, и каждый будет среди них один. Один против тысяч. Караев Юрий Хаджимуратович! Министр, слушайте сигналы машин, крики людей, их характеристику нашим действиям! Вы отдаете команды, Вы уничтожаете последние крохи уважения к службе!" - говорится в обращении, опубликованном Зубовым на личной странице в Facebook 16 июля.

Автор обращения особо отметил происхождение Караева. "Вы же человек "с гор", кавказец, там воспитывают мужчин. <...> вы помните ещё законы горцев, предков?! Мужиков за это и уважают! <...> Всего один приказ и мы все - в истории новой и по настоящему независимой страны! Еще пара дней акций, и мы не выйдем сами. Рапорта уже написаны и отложены, но мы ждем мужского поступка", - сказано в обращении.

К 23.20 мск 12 августа эта публикация собрала 575 отметок пользователей и 20 комментариев.