Слова Кадырова о победе Лукашенко на выборах вызвали критику в соцсети

11 августа 2020, 16:07

Заявления Рамзана Кадырова об "убедительной победе" Александра Лукашенко на выборах президента выглядят нелепо на фоне массовых протестов в Белоруссии, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в Минске произошли столкновения с ОМОНом. Власти страны пошли на применение силы и в отношении журналистов. "Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении", - говорится в сегодняшнем обращении российских СМИ к властям Белоруссии.

К поздравлениям в адрес Лукашенко присоединился и глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Александр Лукашенко одержал убедительную победу на выборах президента Республики Беларусь. <...> Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека. Для меня было большой честью получить от него высшую награду Беларуси для иностранных граждан - орден Дружбы народов! Беларусь и субъект России - Чеченскую Республику - связывают крепкие дружеские и деловые отношения. Мне очень приятно, что с каждым годом они крепнут и расширяются. И в этом велика личная заслуга Александра Григорьевича", - написал Кадыров 10 августа в своем Telegram-канале.

В столкновениях между протестующими и силовиками в Белоруссии пострадали журналисты многих изданий: специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Был задержан и избит корреспондент "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник. В автозак, как следует из видео с места событий, был помещен российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, указали авторы обращения к белорусским властям. Там также отмечается, что от Максима Солопова и Семена Пегова нет никаких известий. Обращение подписано многими российскими СМИ, в том числе входящими в журналистское объединение "Синдикат-100".

Пользователи Instagram раскритиковали Кадырова за поздравление

Публикация поздравлений в адрес Лукашенко в Instagram-паблике "Грозный ТВ" собрало негативные комментарии. "Зачем поздравлять с победой в выборах человека, который издевается над своим народом, который не может элементарно к нему (народу. - Прим. "Кавказского узла") прислушаться, который считает, что целая страна - это его собственность, которую он никому не отдаст? Разве было бы столько протестующих, если бы он был хорошим лидером своей страны?!" - указала mussa.id.

"В Белоруссии революция, а они поздравляют", - удивился yuristaveada. "Против своего народа пошел с насилием, какое уважение к нему может быть?" - возразил на озвученные главой Чечни поздравления пользователь s.tm95.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская – лишь 9,90%. Однако Тихановская заявила, что считает победителем себя и подала в ЦИК жалобу. По подсчетам штаба Тихановской, ее поддержали от 70% до 90% участников выборов. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, однако Германия, Литва, Латвия, Чехия назвали выборы недемократичными, Польша инициировала чрезвычайный саммит ЕС, а Госдепартамент США призвал Минск соблюдать права белорусов, сообщило сегодня "Настоящее время". За сутки в Белоруссии задержаны 2000 активистов, как минимум один из протестующих погиб, пострадал 21 сотрудник МВД страны, сообщил сегодня Telegram-канал ведомства.

Другие читатели паблика усомнились в официальных итогах голосования, которые привел Кадыров. "Интересно, откуда у него (Александра Лукашенко. - Прим. "Кавказского узла") 80% голосов при таких массовых беспорядках против него <...>? Раз столько людей протестует, кто за него голосовал?" - написал urs_95. "Как он мог выиграть, если вся Белоруссия против него?" - указал ruslan_avarec05_.

"Не технично Батька всех белорусов обманул. Хоть 50% сделал бы, а тут аж 80. Сейчас, кажется, эти 80% и вышли против него на улицы", - предположил officialmofficial_. "Да это позорище, а не победа!" - возмутился d.semen48. "Не технично Батька всех белорусов обманул. Хоть 50% сделал бы, а тут аж 80. Сейчас, кажется, эти 80% и вышли против него на улицы", - предположил. "Да это позорище, а не победа!" - возмутился

Часть комментаторов сравнила происходящее в Белоруссии с выборами в Чечне. "Как у нас недавно", - написал _sdb222. 1 июля в России завершилось начатое 25 июня голосование по поправкам к Конституции. Центризбирком обнародовал результаты голосования, согласно которым в Чечне зафиксирована максимальная по стране явка - 95%. Эта цифра выглядит недостоверной на фоне рассказов бюджетников о принуждении к голосованию, указали пользователи соцети.

К 16.07 мск 11 августа эта публикация в паблике "Грозный ТВ", сделанная 10 августа, набрала 4119 "лайков" и 100 комментариев. У паблика 857 тысяч подписчиков.

Аналогичные комментарии собрала и публикация поздравлений от имени Кадырова в Instagram-паблике издания "Чечня сегодня". "Эти выборы - полный провал Лукашенко!" - написал krestny_pandec. "Тот, кто выкладывал этот пост, в курсе вообще, что сейчас происходит в Белоруссии?" - раскритиковал публикацию shaldaev_095.

К 16.07 мск 11 августа эта публикация в паблике "Грозный ТВ", сделанная днем ранее, набрала 1053 "лайка" и 23 комментария. У паблика 294 тысячи подписчиков.