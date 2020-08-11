Участница акции протеста в Минске. Минск, 10 августа 2020 года. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

11 августа 2020, 11:38

Обращение российских СМИ к властям Белоруссии

Задержанные в Минске российские журналисты должны быть немедленно освобождены. Обращение СМИ, в том числе входящих в журналистское объединение “Синдикат-100”, к властям Белоруссии.

***

После закрытия избирательных участков в Минске произошли столкновения граждан с белорусским ОМОНом. За происходящим наблюдали журналисты, в том числе сотрудники российских СМИ, которые находятся в Минске с редакционными заданиями и действуют строго в соответствии со своими профессиональными обязанностями.

Власти Белоруссии пошли на применение силы в отношении журналистов. Еще накануне выборов прямо на улице Минска в жесткой форме были задержали, а впоследствии депортировали из страны журналисты телеканала «Дождь». В ходе ночных столкновений пострадали бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Был задержан и избит корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник. В автозак, как следует из видео с места событий, был помещен российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Ситуация с Максимом Солоповым и Семеном Пеговым особенно тревожная. Журналисты Daily Storm, которые, по их словам, не получили серьезных травм, сообщили, что силовики избили Максима Солопова. Ни от Пегова, ни от Солопова до сих пор нет никаких известий.

Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении.

Мы призываем все российские СМИ присоединиться к нашему обращению, опубликовав его. Уверены, что вместе мы сможем добиться освобождения наших коллег.

Редакции «Ведомости», «КоммерсантЪ», РБК, независимое объединение СМИ «Синдикат-100»: «Новая газета», Meduza, «Znak», «Дождь», «Эхо Москвы», «Такие дела», «МБХ медиа», «Открытые медиа», «Кавказский узел», «Черновик», «ТВ2», «Алтапресс», «Тайга. инфо», «Имидж-пресс», «7x7», «Крестьянин», ProUfu.ru, «Bonus», Юга.ру, Ревда-инфо, Newsvo.ru, «Бизнес-класс», «Якутск вечерний», «Новый Качканар», Пенза-Онлайн, Горбуша.инфо, ТВК, «Свободные новости. FreeNews-Volga», «Весьма».

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 августа 2020, 20:18

  • Муфтият Дагестана указал на распространение практики публичных извинений

    Следует избегать необдуманных высказываний в соцсетях, поскольку это чревато публичными извинениями, заявил заммуфтия Дагестана Абдулла Салимов по поводу практики, распространившейся в республике вслед за Чечней. Духовенство обратилось к этой теме на фоне резонансных извинений подростков перед Хабибом Нурмагомедовым.

11 августа 2020, 20:00

  • Пять новых случаев коронавируса подтверждены в Абхазии

    Число инфицированных коронавирусом в Абхазии достигло 148, администрация Сухуми прекратила прием граждан в связи с заражением COVID-19 одного из сотрудников. Повторного закрытия границ не будет, заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

11 августа 2020, 19:36

11 августа 2020, 19:17

11 августа 2020, 18:17

  • Большинство старожилов лагеря в Кулларе вернулось на родину

    262 гражданина Азербайджана выехали сегодня на родину из лагеря в Дагестане, своей очереди ожидают еще около 500 человек. Представитель организации азербайджанцев Афиг Аллахвердиев раскрыл схему, по которой новоприбывшие пересекали границу в обход старожилов лагеря.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи