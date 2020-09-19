Волгоградские активисты на пикетах выступили против итогов выборов

19 сентября 2020, 17:32

Трое волгоградских активистов провели одиночные пикеты в центре Волгограда. Они потребовали честных выборов, раскритиковав итоги голосования 13 сентября, и расследования отравления Алексея Навального.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 13 сентября в Волгоградской области проходили довыборы на место депутата облдумы по Урюпинскому одномандатному избирательному округу. Кроме того, по выборам в органы местного самоуправления состоялись 54 избирательные кампании. Также прошли избирательные кампании по выборам депутатов в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово. Большинство мандатов в органы местного самоуправления получили представители "Единой России". Один из наблюдателей указал волгоградской прокуратуре на лазейку для фальсификации выборов.

Пикеты проходили сегодня в течение двух часов на Алее Героев и у проспекта Ленина. Тамара Гродникова стояла с плакатом: "Выборы без выборов", "И снова ЕдРо. День сурка в Волгограде", "Нам нужны честные без фальсификации голосов, настоящие, при свободной политической конкуренции выборы". Неподалеку от нее пикет проводила Елена Шеина. У нее были плакаты в поддержку требований депутатов Европейского парламента расследовать отравление Алексея Навального и ввести санкции против российских чиновников. У проспекта Ленина пикетировал Владимир Тельпук с плакатом: "Хабаровск, мы с тобой. Волгоград", передал корреспондент "Кавказского узла".

Экономическая и политическая ситуация в Волгоградской области с каждым годом ухудшается, но на прошедших 13 сентября выборах избиратели вновь отдали предпочтение кандидатам от партии власти, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

"Электорат продолжает выбирать единороссов, хотя все понимают, что все основные проблемы от "Единой России". Тут либо граждане недостаточно доверяют тем кандидатам, которых допустили к выборам, либо вообще выбора нет. Тех, кому они доверились бы, их не допустили к участию в выборах, например, главу волгоградского регионального движения "За новый социализм" Бориса Пылина", - сказала активистка.

Борис Пылин 16 сентября обратился в Дзержинский районный суд Волгограда с требованием отменить результаты выборов депутатов по одному из округов, заявив о завышении явки на девяти избирательных участках.

Елена Шеина заявила, что "правительство России разбазаривает финансовые средства", прощая долги Белоруссии.

"Один миллиард на поддержку Лукашенко предоставили, бешеные деньги на ремонт Дома правительства выделяются. Больше некуда деньги девать? В Волгограде, например, нет средств на медицину. Люди не могут сделать бесплатно анализы на COVID-19. Нужно обеспечивать людей бесплатными масками, раз ввели масочный режим. На это денег нет. А прощать всем миллиардные долги и поддерживать диктаторов - деньги есть", - возмутилась участница пикета.

Она сообщила, что сегодня она получила письмо из Областного суда о том, что на 7 октября запланировано заседание апелляционного суда по вопросу отмены назначенного ей районным судом штрафа в 10 тысяч рублей за участие в акции протеста.

26 августа суд в Волгограде назначил 10 тысяч рублей штрафа Елене Шеиной, проводившей пикет в поддержку протестов в Хабаровске. К 30 августа волгоградские активисты собрали 7,2 тысячи рублей для оплаты штрафа Шеиной.

"Люди мне помогли. Собрали 8700 рублей на штраф. Если вдруг случится чудо, и апелляционный суд этот штраф отменит, то потратим деньги на благое дело. Может, отдадим их в Фонд борьбы с коррупцией", - сказала Елена Шеина корреспонденту "Кавказского узла".

Полицейские подошли к участникам пикетов и записали их личные данные. Они наблюдали за активистами со стороны, не препятствуя проведению акции.

Прохожие по-разному отнеслись к требованиям пикетирующих. Пенсионерка Антонина Федоровна выразила мнение, что требования депутатов Европарламента "неуместны". По ее мнению, история с отравлением Навального выглядит неправдоподобной и не заслуживает такого внимания в регионе. К тому же в Волгоградской области есть свои проблемы, о которых следовало бы говорить на пикетах, считает женщина.

Оппозиционер Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Его сторонники выдвинули версию о покушении. Волгоградские активисты проводили серию пикетов в поддержку оппозиционера. 7 сентября Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике Charite, был выведен из искусственной комы, и его состояние улучшилось, написал со ссылкой на представителя клиники "Интерфакс".

"Согласен по поводу отсутствия свободы выборов в нашей стране. Я на последние выборы не ходил. И думаю, вообще больше на них ходить не буду. Превратили демократию в цирк: с клоунадой и магическими фокусами", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" студент колледжа Матвей Иванов.

Жительница Волгограда Анна Свиридова, проходившая с маленьким ребенком по Аллее Героев, сказала, что голосовала на выборах за коммунистов. "Но тот кандидат не прошел. Думаю, что наши волгоградские коммунисты сами виноваты в неудачных результатах. Не было у них вообще никакой активности за прошедший год. Бесхребетные стали какие-то. Начинаю в них разочаровываться. Так что обвинять единороссов в фальсификациях и обмане я бы не стала. Другие партии не смогли себя вообще никак проявить в ходе предвыборной кампании", - считает женщина.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходили на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".