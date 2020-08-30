Волгоградцы собрали часть суммы на оплату штрафа активистке Шеиной

30 августа 2020, 16:50

Активисты в Волгограде собрали 7,2 тысячи из 10 тысяч рублей, которые по решению суда должна выплатить Елена Шеина за участие в акции солидарности с хабаровчанами. Сбор денег прошел одновременно с тремя одиночными пикетами, в том числе в поддержку протестов в Хабаровске и Белоруссии.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа Центральный райсуд Волгограда назначил 10 тысяч рублей штрафа Елене Шеиной, участнице пикета в поддержку протестов в Хабаровске. Шеина, проводившая 1 августа одиночный пикет, не заметила, как за ее спиной появились две активистки с плакатами, что стало поводом объявить акцию групповым пикетом, рассказала активистка Тамара Гродникова.

1 августа около 70 горожан собрались в центре Волгограда, чтобы покормить голубей, и принесли с собой плакаты в поддержку протестов в Хабаровске. В акции, в частности, участвовала Елена Шеина. После этого в отношении нее возбудили административное дело по статье 20.2. КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 8 августа пять активистов провели в центре Волгограда пикеты в поддержку протестного движения в Хабаровском крае и выступили против административного преследования Елены Шеиной.

Сегодня около 10 человек пришли на площадь Павших борцов, в результате на оплату штрафа Елены Шеиной удалось собрать 7200 рублей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" волгоградский активист Даниэль Куракин.

"Я хотел убедиться, что у нее все хорошо, что деньги собраны, что есть кому сопровождать дело по судам, в том числе вплоть до ЕСПЧ. Для этого я попытался собрать людей и необходимые средства. Пришли активисты и все, кто откликнулся. Передали деньги и поддержали морально. На данный момент собрали 7200 [рублей] и, возможно, еще на карту переслали", - сказал он.

Елена Шеина, а также активисты Владимир Тельпук и Тамара Гродникова провели сегодня одиночные пикеты, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

"Я стояла с плакатами «Я/мы Хабаровск», другой плакат информировал о штрафе Елене Шеиной, третий касался темы отравления Навального. У Елены Шеиной были плакаты о Навальном и за отставку Путина, у Владимира Тельпука были плакаты «Живе, Беларусь!», «Хабаровск, мы с тобой!», и другие. Сотрудники полиции подошли только ко мне и записали тезисы плакатов", - рассказала она.

Елена Шеина подтвердила, что ее одиночный пикет не заинтересовал полицейских. "Полиция не подходила", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла", не прокомментировав сбор средств на оплату штрафа.

Напомним, 22 августа активисты в Волгограде провели одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального, который впал в кому после отравления в омском аэропорту, а также в поддержку протестов в Хабаровске и Белоруссии. Пикетчики рассказали, что их навязчиво снимали на видео и провоцировали оскорбительными выкриками люди, не пожелавшие представиться.

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