На избирательном участке в Волгограде. 8 сентября 2019 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

16 сентября 2019, 19:04

Волгоградский активист обжаловал итоги выборов в областную думу

Глава волгоградского регионального движения "За новый социализм" Борис Пылин обратился сегодня в Дзержинский районный суд Волгограда с требованием отменить результаты выборов депутатов по одному из округов. Активист заявил о завышении явки на девяти избирательных участках.

Как писал "Кавказский узел", в день голосования наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ заявили о нарушениях на участках в Волгоградской области, однако избирком рапортовал о легитимности выборов. Кандидат на пост сельского главы в Волгоградской области не смогла добиться отмены итогов голосования на четырех участках. О махинациях, не позволивших ему победить, заявил и кандидат в областные депутаты Михаил Таранцов. Таблицы с итогами голосования в Волгограде свидетельствуют о подтасовках, считает наблюдатель Борис Пылин. Облизбирком счел, что существенных нарушений на выборах не было.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".

Член с правом совещательного голоса УИК 718 Краснооктябрьской ТИК Борис Пылин сегодня подал в суд Дзержинского района Волгограда заявление об отмене результатов выборов депутатов по Дзержинскому округу №14. Суд заявление принял, сообщил Борис Пылин корреспонденту "Кавказского узла".

"Вероятные фальсификации поражают своими масштабами. Только на трех участках из 12 приписок не было. На девяти других приписано 9-10 тысяч  голосов - больше, чем реально пришло избирателей. Если облизбирком  в суде докажет обратное,  мне придется отвечать по закону. Поскольку видеонаблюдение умышленно было отключено, я предложил суду затребовать записи видеокамер на входе в школы. Если ответчик насчитает, что в лицей №9, например, с 08.00 утра до 20.00 вечера зашло и вышло 4976 человек, как в протоколах, то я готов понести наказание за обвинения в преступлениях честных организаторов выборов. Если суд проявит принципиальность, истребует видеозаписи и определит фальсификации, то результаты выборов будут отменены, и организаторы преступлений, возможно, будут наказаны", - сказал наблюдатель.

По словам Пылина, трансляция непосредственно с участков была отключена, однако все избирательные участки были оборудованы наружным видеонаблюдением, и избирательная комиссия имеет техническую возможность подсчитать число избирателей, зашедших в здание в течение 12 часов, пока проводилось голосование.

"По данным на официальном сайте избирательной комиссии Волгоградской области, явка избирателей на соседних участках отличается в три раза (от 18,5% до 63,8%) и вдвое превысила явку на этих же участках при выборах в 2018 году. Считаю, что фальсификация выборов была проведена организованной группой неустановленных лиц. Трансляция с видеокамер на всех участках города Волгограда не велась, хотя имеется Постановление ИКВО от 9 августа 2019 года "О применении средств видеонаблюдения", - указывает Пылин в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Применять средства видеонаблюдения на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов волгоградской областной думы 8 сентября 2019 года в помещениях для голосования избирательных участков, расположенных на территории городского округа "Город-герой Волгоград" [...] и в помещениях, в которых территориальные избирательные комиссии Волгоградской области будут осуществлять прием протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования", - говорится в постановлении, опубликованном 9 августа 2019 года на сайте избиркома Волгоградской области.

Ответчиком по иску Пылина выступает избирком Волгоградской области. Избирком должен подтвердить достоверность результатов голосования и "невероятно высокую" активность избирателей, представив суду записи с камер, которые установлены на входе в лицеи и школы, где были оборудованы избирательные участки, заявляет он.

Борис Пылин просит суд признать результаты голосования 8 сентября недействительными и отменить итоги выборов депутатов волгоградской областной думы по Дзержинскому одномандатному округу №14 города Волгограда, "так как увеличение численности проголосовавших, предположительно, на 9-10 тысяч от реально пришедших не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей". Он также требует установить и наказать виновных в фальсификации выборов.

Председатель облизбиркома Виктор Черячукин в день голосования 8 сентября объявил, что видеонаблюдение применялось на региональных выборах в Волгоградской области впервые. Он разъяснил, что организация выборов финансировалась из средств областного бюджета, поэтому было выбрано более дешевое решение, без интернет-трансляции.

"Трансляция в интернете в ходе видеонаблюдения повышает стоимость данной услуги. Основной задачей видеонаблюдения является запись того, что происходило на избирательных участках для того, чтобы при необходимости при рассмотрении жалобы или при обращении в суд любое избирательное действие в течение дня голосования или подсчета голосов можно было оценить избирательной комиссии, суду или правоохранительным органам. Данная функция полностью реализована в ходе видеонаблюдения. Его осуществляет Ростелеком – федеральная компания, которая занималась видеонаблюдением, в том числе на выборах президента. Она обеспечивает качественную видеозапись со звуком в хорошем разрешении и хранение, а при необходимости - доступ к данным видеоматериалам", - заявил Черячукин.

Новости о выборах, прошедших в этом году в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: юг России".

Примечание:

"Сторонница Навального в Волгограде доставлена на допрос", "Умное голосование" дало заметные результаты лишь в одном регионе юга России", "Пять партий прошли в волгоградскую облдуму".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Прислать сообщение в WhatsApp можно по номеру +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 сентября 2019, 20:52

16 сентября 2019, 20:06

16 сентября 2019, 18:48

16 сентября 2019, 17:42

16 сентября 2019, 16:46

  • Жительница Чечни публично раскаялась в колдовстве

    Есимат Успахаджиева стала по меньшей мере третьей за два месяца героиней сюжета ЧГТРК "Грозный", раскаявшейся в оказании оккультных услуг. Правоохранители по указанию Рамзана Кадырова ищут в Чечне людей, занимающихся "мошенническими действиями", пояснил 14 сентября в телесюжете сотрудник МВД республики.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp: +49(157)72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи