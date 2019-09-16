Волгоградский активист обжаловал итоги выборов в областную думу

16 сентября 2019, 19:04

Глава волгоградского регионального движения "За новый социализм" Борис Пылин обратился сегодня в Дзержинский районный суд Волгограда с требованием отменить результаты выборов депутатов по одному из округов. Активист заявил о завышении явки на девяти избирательных участках.

Как писал "Кавказский узел", в день голосования наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ заявили о нарушениях на участках в Волгоградской области, однако избирком рапортовал о легитимности выборов. Кандидат на пост сельского главы в Волгоградской области не смогла добиться отмены итогов голосования на четырех участках. О махинациях, не позволивших ему победить, заявил и кандидат в областные депутаты Михаил Таранцов. Таблицы с итогами голосования в Волгограде свидетельствуют о подтасовках, считает наблюдатель Борис Пылин. Облизбирком счел, что существенных нарушений на выборах не было.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".

Член с правом совещательного голоса УИК 718 Краснооктябрьской ТИК Борис Пылин сегодня подал в суд Дзержинского района Волгограда заявление об отмене результатов выборов депутатов по Дзержинскому округу №14. Суд заявление принял, сообщил Борис Пылин корреспонденту "Кавказского узла".

"Вероятные фальсификации поражают своими масштабами. Только на трех участках из 12 приписок не было. На девяти других приписано 9-10 тысяч голосов - больше, чем реально пришло избирателей. Если облизбирком в суде докажет обратное, мне придется отвечать по закону. Поскольку видеонаблюдение умышленно было отключено, я предложил суду затребовать записи видеокамер на входе в школы. Если ответчик насчитает, что в лицей №9, например, с 08.00 утра до 20.00 вечера зашло и вышло 4976 человек, как в протоколах, то я готов понести наказание за обвинения в преступлениях честных организаторов выборов. Если суд проявит принципиальность, истребует видеозаписи и определит фальсификации, то результаты выборов будут отменены, и организаторы преступлений, возможно, будут наказаны", - сказал наблюдатель.

По словам Пылина, трансляция непосредственно с участков была отключена, однако все избирательные участки были оборудованы наружным видеонаблюдением, и избирательная комиссия имеет техническую возможность подсчитать число избирателей, зашедших в здание в течение 12 часов, пока проводилось голосование.

"По данным на официальном сайте избирательной комиссии Волгоградской области, явка избирателей на соседних участках отличается в три раза (от 18,5% до 63,8%) и вдвое превысила явку на этих же участках при выборах в 2018 году. Считаю, что фальсификация выборов была проведена организованной группой неустановленных лиц. Трансляция с видеокамер на всех участках города Волгограда не велась, хотя имеется Постановление ИКВО от 9 августа 2019 года "О применении средств видеонаблюдения", - указывает Пылин в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Применять средства видеонаблюдения на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов волгоградской областной думы 8 сентября 2019 года в помещениях для голосования избирательных участков, расположенных на территории городского округа "Город-герой Волгоград" [...] и в помещениях, в которых территориальные избирательные комиссии Волгоградской области будут осуществлять прием протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования", - говорится в постановлении, опубликованном 9 августа 2019 года на сайте избиркома Волгоградской области.

Ответчиком по иску Пылина выступает избирком Волгоградской области. Избирком должен подтвердить достоверность результатов голосования и "невероятно высокую" активность избирателей, представив суду записи с камер, которые установлены на входе в лицеи и школы, где были оборудованы избирательные участки, заявляет он.

Борис Пылин просит суд признать результаты голосования 8 сентября недействительными и отменить итоги выборов депутатов волгоградской областной думы по Дзержинскому одномандатному округу №14 города Волгограда, "так как увеличение численности проголосовавших, предположительно, на 9-10 тысяч от реально пришедших не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей". Он также требует установить и наказать виновных в фальсификации выборов.

Председатель облизбиркома Виктор Черячукин в день голосования 8 сентября объявил, что видеонаблюдение применялось на региональных выборах в Волгоградской области впервые. Он разъяснил, что организация выборов финансировалась из средств областного бюджета, поэтому было выбрано более дешевое решение, без интернет-трансляции.

"Трансляция в интернете в ходе видеонаблюдения повышает стоимость данной услуги. Основной задачей видеонаблюдения является запись того, что происходило на избирательных участках для того, чтобы при необходимости при рассмотрении жалобы или при обращении в суд любое избирательное действие в течение дня голосования или подсчета голосов можно было оценить избирательной комиссии, суду или правоохранительным органам. Данная функция полностью реализована в ходе видеонаблюдения. Его осуществляет Ростелеком – федеральная компания, которая занималась видеонаблюдением, в том числе на выборах президента. Она обеспечивает качественную видеозапись со звуком в хорошем разрешении и хранение, а при необходимости - доступ к данным видеоматериалам", - заявил Черячукин.

Новости о выборах, прошедших в этом году в южных регионах России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: юг России".