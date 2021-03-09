Пользователи соцсетей усомнились в словах родственников Аурбиева

09 марта 2021, 21:54

Дядя и двоюродный брат призвали не верить выходцу из Чечни Тамерлану Аурбиеву, который, по словам блогера Тумсо Абдурахманова, отказался убивать его брата. Аурбиевых, назвавших своего родственника психически неуравновешенным и способным на преступления, вынудили записать порочащее мужчину видео, посчитали комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата. По его словам, киллер из Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мохмада Абдурахманова (также упоминается в СМИ как Мухаммад Абдурахманов) и раскрыл имя посредника. Семья человека, нанятого для убийства, эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями.

По словам Тумсо, организация убийства его брата была поручена родственнику Рамзана Кадырова, которому удалось нелегально провезти в Германию пистолет Макарова, купленный у одного из недоброжелателей блогера, записывавшего ранее видеообращения с оскорблениями в его адрес. Тумсо Абдурахманов также сообщил, что в течение нескольких дней до обнародования информации о сорвавшемся покушении делал публикации в своем Telegram-канале, чтобы спровоцировать заказчиков преступления на ответные шаги и связанные с этим ошибки, и в итоге появилось видео, в котором родственники Тамерлана Аурбиева нелицеприятно высказываются о нем. Тумсо считает, что родственников Аурбиева заставили записать это обращение.

Реакции на видео Тумсо Абдурахманова директора ЧГТРК "Грозный" Чингиза Ахмадова, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова - на их страницах в соцсетях, по данным на 21.45 мск, не было.

Дядя и двоюродный брат Тамерлана Аурбиева призвали не верить его словам

Ролик, на который ссылается Абдурахманов, был опубликован 7-8 марта в различных соцсетях под заголовком "Родственники Аурбиева Тамерлана из города Аргун записали обращение к жителям Чеченской Республики". В описании видео сказано, что родственники Тамерлана Аурбиева назвали его психически неуравновешенным и наркоманом, а также представляющим «угрозу для любого, кто окажется рядом, может обмануть, совершить кражу или же убийство». На видео двое мужчин, пожилой и молодой, сидят на диване и говорят по-чеченски. Их слова перевел "Кавказский узел".

Сначала говорит мужчина в возрасте и представляется дядей Тамерлана Аурбиева. Он называет Тамерлана Аурбиева «неадекватным» и «больным на голову». «Мы много раз пытались его образумить, но когда ничего не получилось, наши пути разошлись. Он сделает всё что угодно, лишь бы было что выпить», - говорит Аурбиев-старший.

По его словам, племянник «убежал в Европу» когда в отношении него было возбуждено уголовное дело в связи с совершением им тяжкого преступления. «Я хочу сказать власти и землякам, чтоб они не обращали внимания на то, что он говорит. Ничего из того, что он говорит, не является весомым словом», - заявил мужчина, добавив, что Тамерлан Аурбиев уже примерно лет 15 не поддерживает с родственниками отношения.

Те же слова озвучил затем и другой герой видео, сын первого спикера. «У меня просьба к землякам и к власти, не верить тому, что он говорит. Он не тот человек, которому можно верить», - сказал молодой человек. Его слова и слова его отца

Видео родственников Тамерлана Аурбиева вызвало вопросы у пользователей соцсетей

Видеообращение родственников Тамерлана Аурбиева вызвало большой отклик среди пользователей соцсетей. Часть комментаторов заочно осудила Тамерлана Аурбиева. При этом среди комментариев, написанных на русском языке, есть возмущения в связи с появлением подобных видео. Многие не поверили в искренность спикеров и посчитали, что их заставили оговорить родственника.

«Найти и наказать по полной», - пишет g.rustams в комментариях под видео, опубликованном в Instagram-паблике eldit_net (менее чем за двое суток видео собрало 46,6 тысячи просмотров и 257 комментариев). «Такого человека нужно остановить любым способом», - указывает bari_alibasov7. «Мужчина должен отвечать за свои поступки, а не унижать своих родственников», - высказывается samirkaaa11.

«Сперва надо узнать, правда ли то, что говорят на этом видео», - возражает mussafir_9. «Для чего вы все это выставляете??? Кому от этого легче???Только позорите народ перед другими в лишний раз!!!» - пишет dostoynie_nohchiy___. «Что-то тут не чисто.. как может человек, против которого возбуждено уголовное дело в убийстве, уехать из страны? зачем эти люди записали видео, для кого оно?» - спрашивает ibrem.n.

«Ненавижу вот такие позорные посты», - пишет gogovaaminat2 в комментариях под видео, опубликованном в Instagram-паблике chp.grozny_95 (менее чем за сутки видео собрало 23,5 тысячи просмотров и 47 комментариев). «Их заставляют так говорить кадыровские», - отвечает gangsterrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. «Видео сделана для тупых баранов! И кто не понимает этого, мне вас жалко. 1. Посмотрите на взгляд пацана, когда он сказал про убийство жены, как он посмотрел на людей за камерой, аля говорю ли я все правильно! 2. Человек когда сочиняет и не придумывает на ходу, поднимает плечи на каждом слове, как и на видео, это психология!!!» - проанализировал здесь же arsensugaipov. «Бедные родители, сколько боли в глазах у него, а молодой человек разве что вслух не рыдает. Не дай Аллах никому через это пройти», - отмечает olgabeslen.

«Кто-то верит в этот спектакль? Никто не будет добровольно говорить о своём родственнике плохо, каким бы плохим ни был этот родственник», - пишет SAZAN в комментариях под видео, опубликованном на Youtube-канале «МИР НЕ БЕЗ НОВОСТЕЙ» (за двое суток видео собрало 6 872 просмотра и 94 комментария). «Очередная Кадыровская постанова», - уверен AKHMATNESILA. «Очередной клоунский спектакль. Людей заставляют это говорить», - отмечает пользователь под ником Против Коррупции. «Знайте, если родственники в Ютубе говорят о своих, их заставили», - указывает Wiktor Iwanow.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Отметим, что, по мнению Тумсо Абдурахманова, за сорвавшимся покушением на брата стоит тот же человек, что заказал и убийство самого блогера. "Он решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Не удалось убить меня - он решил убить моего брата", - заявил ранее Тумсо.

Нападение на Тумсо Абдурахманова произошло 26 февраля 2020 года - блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. 11 января суд в Швеции признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на Тумсо и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Координатор покушения был связан с близким окружением главы Чечни Рамзана Кадырова, заключил на основе анализа материалов дела Правозащитный центр "Мемориал"*. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась.

Брат Абдурахманова, Мохмад, в Германии участвовал в митингах чеченской диаспоры в поддержку политзаключенных в России, против нарушений прав человека и политических репрессий. В августе 2019 года Верховный административный суд Баварии отказался удовлетворить просьбу Мохмада Абдурахманова о предоставлении ему политического убежища в Германии. Это решение раскритиковал Правозащитный центр "Мемориал"*. Правозащитники указали, что в случае возвращения в Россию родственники Тумсо Абдурахманова окажутся в опасности, так как власти Чечни смогут использовать их для давления на политического оппонента.

О расправах над другими оппонентами главы Чечни говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". "Кавказским узлом" также опубликовано видео, записанное в мае 2016 года, где Кадыров озвучивает угрозы в адрес чеченской диаспоры в Европе. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Напомним, Тумсо Абдурахманов - блогер из Чечни. После конфликта с родственником Рамзана Кадырова он покинул республику и уехал сначала в Грузию, затем в Польшу, а позже в Швецию, где пытается получить политическое убежище, говорится в биографической справке о Тумсо Абдурахманове, подготовленной "Кавказским узлом". После того, как Тумсо бежал из России, он начал выкладывать в Интернет видео с резкой критикой ситуации в Чечне, чем привлек внимание не только сотен тысяч зрителей, но и чеченских властей. В условиях удушения свободы слова на родине эмигранту Абдурахманову удалось небывалое — вызвать кадыровцев на публичный диалог. О Тумсо заговорили не только в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".



* Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями – на странице "Тумсо против кадыровцев".