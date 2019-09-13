Отказ в убежище семье Тумсо Абдурахманова обеспокоил правозащитников

13 сентября 2019, 12:26

Суд в Германии необоснованно решил, что родственники Тумсо Абдурахманова окажутся в безопасности по возвращении в Россию, так как власти Чечни смогут использовать их для давления на политического оппонента, заявил 12 сентября Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и в Польше. В сентябре 2018 года польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища, хотя согласился дать защиту его семье, сообщил сам Абдурахманов. В декабре 2018 года польские пограничники объявили, что блогер должен покинуть страну. Абдурахманов решил обжаловать это решение, посчитав возвращение в Россию опасным для жизни.

Причиной уголовного преследования в России Тумсо называет конфликт с высокопоставленным родственником Рамзана Кадырова. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с представителями Кадырова, которые попытались дискредитировать Абдурахманова. 9 марта спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть из-за слов об Ахмате Кадырове. О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Верховный административный суд Баварии 26 августа отказался удовлетворить просьбу брата Тумсо Абдурахманова Мохмада Абдурахманова (также упоминается в СМИ как Мухаммад Абдурахманов. – Прим. "Кавказского узла") о предоставлении ему политического убежища в Германии и потребовал покинуть страну в течение месяца, сообщила 12 сентября пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Ранее, 5 ноября 2018 года, административный суд города Байройт отказал Мохмаду Абдурахманову в убежище, заявив, что ему не угрожает опасность в Чеченской республике. Верховный суд Баварии не согласился с подобным утверждением, но решил, что Мохмад Абдурахманов может "вполне безопасно" проживать в других регионах России, сообщил "Мемориал".

"В убежище также отказано супруге Мохмада Марьям Газиевой и матери Раисе Хасаровой. У Марьям с Мохмадом есть малолетний ребёнок, который родился в Германии. От них также потребовали в течение месяца покинуть страну. Решение Верховного суда не подлежит обжалованию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

В России родственникам Тумсо угрожает реальная опасность, поскольку представители властей Чечни получат возможность "использовать родственников Тумсо как заложников, чтобы заставить блогера замолчать", заявили правозащитники, указав, что "скоро истечёт срок, в течение которого Мохмад Абдурахманов и его семья могут находиться в относительной безопасности в Германии".

"В случае запроса чеченских властей информация о местонахождении Абдурахмановых будет немедленно предоставлена им местными органами полиции, которые затем найдут возможность «выдавить» семью в Чечню", - озвучил свои опасения ПЦ "Мемориал".

Мохмад Абдурахманов в Германии участвовал в митингах чеченской диаспоры в поддержку политзаключённых в России, против нарушений прав человека и политических репрессий, уточняется в сообщении. "Он - официальный представитель в Германии благотворительной и правозащитной ассоциации «Вайфонд», руководство которой резко критикует действующую власть Чечни", - заявили правозащитники.

4 сентября брат Тумсо Абдурахманова стал одним из участников митинга в Берлине, которые потребовали не высылать в Россию уроженцев Чечни, за исключением сторонников Рамзана Кадырова. Митинг был вызван тем, что 23 августа в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили, в убийстве подозревается гражданин России. Немецкие власти несут долю ответственности за смерть Хангошвили, поскольку не предоставили ему убежища и внесли в список экстремистов, заявили участники митинга.

Тумсо Абдурахманов 4 сентября отреагировал на решение Верховного суда Баварии в своем Telegram-канале.

"Суд считает, что моим родственникам не угрожает опасность на территории России. Видимо, моего брата и маму тоже должны расстрелять в центре Берлина, как Зелимхана Хангошвили, чтобы немецкие власти признали, что они действительно нуждаются в убежище", - написал блогер.

Власти европейских стран принципиально недооценивают опасность для инакомыслящих в Чечне и продолжают высылать выходцев с Северного Кавказа на родину, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники в конце марта, когда Тумсо Абдурахманов получил угрозы от переехавшего в Германию беженца-земляка.

Напомним, что 15 июля правозащитница Светлана Ганнушкина на пресс-конференции в Москве представила свой доклад "Почему жители России просят убежища в Европе?". Набирающая в Европе обороты кампания по депортации на родину граждан России, обращающихся за убежищем, не отвечает принципам международного права, указала правозащитница. Изменения миграционной политики Евросоюза в отношении жертв нарушений прав человека связаны, в частности, с наплывом беженцев из Сирии и европейским национализмом, заявила журналистка Елена Милашина.

На "Кавказском узле" размещены биографии Рамзана Кадырова и Тумсо Абдурахманова. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".