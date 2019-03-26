Угрозы Абдурахманову указали на уязвимость чеченских беженцев в Европе

26 марта 2019, 03:48

Власти европейских стран принципиально недооценивают опасность для инакомыслящих в Чечне и продолжают высылать выходцев с Северного Кавказа на родину, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Тумсо Абдурахманов получил новые угрозы после объявления Магомедом Даудовым кровной мести.

Как писал "Кавказский узел", блогер Тумсо Абдурахманов 21 марта сообщил об угрозах от беженца-земляка в Европе. Уроженец Чечни, переехавший в Германию, предложил свою помощь спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову, который объявил Абдурахманову кровную месть из-за слов об Ахмате Кадырове.

Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, находится в Польше. В сентябре 2018 года Польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища. О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Угрожающие сообщения от анонимов Тумсо Абдурахманов получал в сети на протяжении последних лет, но после заявления Магомеда Даудова о кровной мести угрозы стали гораздо более предметными, рассказал сам блогер корреспонденту "Кавказского узла".

" [Угрожающие сообщения] сопровождают меня на протяжении моей общественной деятельности, но после открытых угроз Даудова я получаю информацию об активном поиске киллера на территории Европы, о назначенном вознаграждении за информацию о моей локации и за мою голову", - сказал он.

Полную безопасность после угроз Даудова не обеспечит даже получение политического убежища в Польше, уверен блогер. "Но это обеспечит мне международную защиту, стабильность и возможность легального передвижения по миру", - отметил Абдурахманов.

Правозащитники раскритиковали подход европейских властей к беженцам с Северного Кавказа

Общее отношение европейских властей к беженцам из Чечни в ближайшее время заметным образом не изменится, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. «К сожалению, отношение к высылке чеченских беженцев зависит не от реальных факторов, а от политических вопросов», - сказала правозащитница корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Ганнушкиной, для беженцев в Европе ситуация с каждым годом усложняется. Эту тенденцию не изменит даже приговор Оюбу Титиеву, на который отреагировали во всем мире, поскольку Европа не хочет замечать факты грубых нарушений прав человека в Чечне, уверена она.

«Они имеют все доказательства того, что в Чечне нет никаких улучшений, что нарушаются права всех инакомыслящих, но они не хотят этого видеть. Некоторые дела об экстрадиции связаны также с тем стереотипом, что [выходцы из Чечни] могут быть причастны к террористической деятельности. Но самое главное то, что европейцы верят в то, во что им хочется верить», - сказала Ганнушкина.

Если в Европе будет набирать силу антииммигрантская политика, случаев экстрадиции беженцев из Чечни станет еще больше, считает председатель совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

«Таких случаев уже стало больше. Когда приходит вал беженцев из Ближнего Востока и Африки, возрастают антииммигрантские настроения среди избирателей, а потом и среди политиков, которые зависят от тех же избирателей. Результатом этих настроений станут, в частности, экстрадиции беженцев с Северного Кавказа», - сказал Орлов «Кавказскому узлу».

Европейские власти должны реагировать на угрозы выходцам из Чечни, которые бежали из республики по политическим мотивам, уверен правозащитник.

«Они как-то будут обращать на это внимание, многое зависит от того, насколько активно будут действовать правозащитные организации. Но людей высылают, вопреки информации о том, что отказ в убежище и депортация или экстрадиция могут быть для них смертельно опасными. Здесь есть еще один важный момент: далеко не все, кто просит убежища в Европе, действительно заслуживают его. Среди них людей, которые выдают себя за чеченцев, больше, чем реальных чеченцев, потому что слово «Чечня» сразу дает какие-то преференции. Но экстрадируют и тех, и других», - отметил Орлов.

Решение польских властей об экстрадиции Тумсо Абдурахманова Орлов назвал примером безответственной политики. «Высылать Тумсо в Россию, значит отправлять его на смерть, но МВД Польши принимает такое решение. Это пример безответственной политики и антигуманного решения», - сказал представитель "Мемориала".

Некоторые чеченцы стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь для себя и своих близких. Большинство стремится получить статус беженца, выучить детей, чтобы уже они смогли свободнее интегрироваться в европейское общество, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус «убеженца»".

Олег Орлов также добавил, что при получении угроз в свой адрес надо обращаться к правоохранительным органам той страны, где проживает беженец.

«Надо обращаться в те же самые структуры, что и в России: это полиция и правозащитные организации. Если есть угроза, правоохранительные органы должны защищать. Следует сделать скриншот угрозы, если она была письменной», - отметил Олег Орлов.

Магомед Ханбиев обозвал Тумсо "доносчиком"

С видеообращением к Тумсо Абдурахманову в конце минувшей недели выступил депутат парламента Чечни Магомед Ханбиев, которого блогер ранее упрекнул в непоследовательности за слова о нелюбви к русским. Свое обращение депутат опубликовал на YouTubе.

10 марта депутат парламента Чечни Магомед Ханбиев опубликовал видео, на котором, обращаясь к пользователям Instagram, на чеченском языке объявил себя "сыном Ичкерии" и сообщил, что "не любит русских". Российский оппозиционер Алексей Навальный обратил внимание на эти слова и потребовал от "Единой России" отреагировать на заявление члена партии. После этого Ханбиев упрекнул Навального в том, что тот переводит его слова "как хочет". По версии депутата, он имел в виду российских военных, а не народ.

Видео продолжительностью 16 минут 12 секунд набрало за четыре дня 10 тысяч 13 просмотров. Магомед Ханбиев назвал Тумсо Абдурахманова "доносчиком", "предателем" и агентом оппозиционера Алексея Навального. По мнению депутата, именно Тумсо Абдурахманов сделал дословный перевод его слов о русских и отправил Алексею Навальному. Навального, в свою очередь, Ханбиев связал с покойным Борисом Березовским.

Видеообращение Магомеда Ханбиева только подтвердило суждение Тумсо о его непоследовательности, однако оно осталось почти незамеченным на фоне заявлений более известных представителей чеченской элиты, которые ввязались в спор с блогером, отметили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители.

Советник главы Чечни, богослов Адам Шахидов 22 марта прочел проповедь, в которой объяснил мотивы действий Ахмата Кадырова в первую и вторую военные кампании в Чечне. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители назвали проповедь ответом на дискуссии блогера Тумсо Абдурахманова с чеченскими политиками.

«На фоне громких заявлений различных наших чиновников и богослова в продолжающемся заочном споре с Тумсо это видеообращение не привлекло особого внимания. Он (Ханбиев) непоследователен в своих утверждениях. Вся его речь похожа на новую попытку оправдаться и унизить Абдурахманова», – сказал житель Чечни Асланбек.

«В этих спорах с Тумсо Абдурахмановым наши чиновники напоминают обиженных детей. Тумсо на их фоне сморится гораздо выигрышнее, да и симпатии в основном на его стороне», - отметил местный житель Усам.

Заявляя о своей ненависти к русским, Магомед Ханбиев стремился завоевать дешевую популярность среди чеченцев, но он не рассчитывал, что об этих словах узнает широкая российская общественность, полагает Тумсо Абдурахманов.

"У Ханбиева был выбор из двух вариантов: либо повторить свои слова и сложить депутатский мандат, либо оправдаться, сказать, что он что имел ввиду совсем не то, что говорил. Но Ханбиев не тот человек, который пойдет до конца, жертвуя собой, своей карьерой или комфортной жизнью, поэтому он вполне предсказуемо стал оправдываться", - сказал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Публичные дискуссии чиновников с блогером - первый продолжительный открытый диалог чеченской власти с оппозиционно настроенными людьми. Дебаты с чиновниками, которые принесли известность Абдурахманову, начались на фоне почти двухнедельного митинга в октябре 2018 года в соседней Ингушетии, где власти отказались от жесткого подавления протестов против новой границы с Чечней. Онлайн-споры Тумсо и протесты ингушских активистов поставили вопрос о соблюдении прав на свободу слова и свободу собраний, указано в видео "Кавказского узла" "Кадыровцы vs Тумсо: главные выводы из диспута".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Также на "Кавказском узле" размещены биографии Магомеда Даудова и Тумсо Абдурахманова.