Правозащитники и земляки сочли опасным для Тумсо его возвращение в Россию

18 июня 2019, 22:38

Тумсо Абдурахманов будет обжаловать решение властей Польши о его депортации в Россию. Этот документ не обязывает блогера возвращаться на родину, считает юрист Альберт Кузнецов. Правозащитники Светлана Ганнушкина и Олег Орлов указали на отсутствие реакции властей на угрозы в адрес Тумсо, а земляки назвали блогера главным врагом властей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, сначала пытался получить убежище в Грузии, но получил отказ. 27 сентября Абдурахманов сообщил, что власти Польши также отказали ему в предоставлении убежища, хотя согласились дать защиту его семье. В декабре 2018 года польские пограничники объявили блогеру, что он должен покинуть страну. 17 июня в своем Telegram-канале Тумсо продемонстрировал документ пограничной службы Польши с решением о депортации его в Россию.

Причиной своего уголовного преследования в России Тумсо называет конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с представителями Рамзана Кадырова, которые попытались дискредитировать Абдурахманова. 9 марта спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть из-за слов об Ахмате Кадырове.

Сам блогер исключает возможность возвращения в Россию, и решил обжаловать решение властей Польше о его депортации.

"Я намерен обжаловать решение. Да, разумеется, я опасаюсь за свою жизнь, и не допускаю даже мысли о своей депортации в Россию. Я нахожусь в постоянном контакте с правозащитниками, и они оказывают мне возможную поддержку", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Тумсо Абдурахманов.

По словам блогера, 17 июня он получил решение о депортации в Россию. "В декабре прошлого года погранслужба уведомила меня о том, что начала производство по делу о моей депортации. А вчера я получил решение по этому делу", - рассказал сегодня Тумсо Абдурахманов "Медиазоне".

Документ о депортации не обязывает Тумсо возвращаться в Россию, считает юрист

Польша не может обязать Тумсо вернуться именно в Россию, считает юрист правозащитной организации "Комитет против пыток" Альберт Кузнецов, с которым консультировался блогер.

"Польша может обязать Тумсо покинуть свою территорию, но не может обязать вернуться в Россию. Если в документе о депортации написано "вернуться в Россию", то такая установка неправомерна, поскольку Польша не может распоряжаться, куда поедет Тумсо, Польша может навязывать свою волю исключительно в границах своей территории, а за пределами этих границ она не имеет влияния на Тумсо", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Альберт Кузнецов.

По его словам, документ о депортации не обязывает Тумсо возвращаться в Россию. "Он может переехать в другое европейское государство и там попросить убежище. Я думаю, именно этим он и будет заниматься. Но власти Польши могут посадить Тумсо в самолет в Россию, если он откажется самостоятельно покидать Польшу. Тогда его посадят в самолет и отправят в страну, откуда он прибыл. Поэтому ему стоит учесть это и предпринимать шаги", - отметил юрист.

Кузнецов считает, что возвращение Тумсо в Россию может быть опасным для жизни блогера. "Тумсо ранее преследовали в Чечне, кроме этого из-за роликов, которые он снимает о Чечне, ему грозит опасность в случае возвращения в РФ. Я надеюсь, что все же ему удастся найти компромисс с Польшей", - сказал он.

По его словам, властей Польши не волнует, что будет с ним в случае возвращения в Россию. "Власти Польши видят во мне угрозу для своего государства и поэтому, в данном контексте, их не волнует моя судьба при депортации в Россию", - отметил он.

Внимание СМИ к Тумсо не смогут защитить его в Чечне, считают правозащитники

Депортация Тумсо и его возвращение в Россию – совершенно недопустимы, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, которая была участницей декабрьской акции в защиту Тумсо в Москве.

28 декабря 2018 гола российские правозащитники провели три одиночных пикета в защиту Тумсо Абдурахманова у здания посольства Польши в Москве. Возвращение блогера в Россию угрожает его жизни, заявили участники акции. Возвращение чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Россию грозит ему пытками и несправедливым преследованием, говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International от 3 января 2019 года.

"Безусловно, ему грозит опасность в России. Человек, которому объявлена кровная месть, то есть заявлено, что его намерены убить, отправляется в страну, где власть никак не отреагировала на эти угрозы гражданину. Пока на такие заявления нет должной реакции, ему возвращаться в Россию не стоит", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Обезопасить Тумсо не сможет даже большая общественная огласка и внимание СМИ к его приезду, уверена она. "Наташа Эстемирова (сотрудница Правозащитного центра "Мемориал" Наталья Эстемирова была похищена в Грозном 15 июля 2009 года и в тот же день найдена убитой в Ингушетии. – Прим. "Кавказского узла") получала угрозы, к ее персоне было много внимания, все знали, что с ней может быть, к ней было приковано большое внимание, но ее ничего не спасло. Тумсо ни в коем случае нельзя сюда прилетать. Но если принято решение о депортации, то, согласно Дублинскому соглашению по распределению беженцев, он должен вернуться в страну, откуда в свое время уехал. Либо в третью страну, которая готова его принять", - отметила Ганнушкина.

Депортация Тумсо в Россию будет антигуманным актом, уверен руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, который также был участником декабрьского пикета в защиту Тумсо в Москве.

"Если его отправят в Россию, это означает, что его отдают на бессудную расправу. Человека отдают почти на верную смерть и пытки. Как это может соотноситься с тем, что Польша является членом Европейского союза, который декларирует приверженность права человека, совершенно не понятно. Это совершенно антигуманное и антиправовое решение Польши", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

При этом, по его словам, внимание общественности и СМИ к возможному приезду блогера в Россию повышают вероятность обезопасить его. "Но весь вопрос в том, что он окажется в Чечне. На мой взгляд, внимание общественности и СМИ к событиям в Чечне ничего не гарантирует. Ситуация там такова, что законы РФ де-факто не действуют, и Кремль позволяет чеченским властям поступать так, как хочется. Поэтому это внимание, скорее всего, ничего не изменит в ситуации с Тумсо", - отметил Орлов.

Правозащитник также добавил, что решение польских властей о депортации связано в том числе и с тем, что власти европейских стран с опаской относятся к выходцам из мусульманских стран, которые просят убежище.

"Это одна из причин. Давайте прямо скажем, эти опасения имеют под собой некую основу. Не все, но большинство террористических актов в Европе совершены беженцами из стран востока либо их детьми. Здесь еще роль играет то, что Тумсо в своей полемике с должностными лицами говорит вещи, которые вызывают испуг в некоторых европейских странах. Когда он так или иначе оправдывает действия чеченских сепаратистов на территории Чечни, это их немного настораживает. Но при этом они не хотят понимать, что Тумсо не является сторонником террористов, и могут заявлять, что Тумсо является угрозой их безопасности, не имея никаких основания или доказательств для такого заявления", - сказал Олег Орлов.

Власти европейских стран принципиально недооценивают опасность для инакомыслящих в Чечне и продолжают высылать выходцев с Северного Кавказа на родину, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники в конце марта текущего года, когда уже после объявления Магомедом Даудовым Тумсо Абдурахманову кровной мести блогер получил угрозы от переехавшего в Германию беженца-земляка.

Земляки назвали Тумсо главным врагом властей Чечни

В случае, если Тумсо Абдурахманов будет депортирован в Россию, он подвергнется преследованиям со стороны чеченских властей, уверены опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни, которые считают блогера главным раздражителем властей республики.

"Тумсо действительно очень популярен в республике, потому что открыто высказывает такие вещи, о которых сегодня в самой Чечне говорить не принято. Сообщение о том, что Тумсо собираются депортировать, это настоящий подарок для кадыровцев", - заявил, в частности, местный житель Абубакар.

"С учетом угроз в адрес Тумсо его участи в случае депортации в Россию не позавидуешь. В лучшем случае заставят публично каяться и извиняться", - полагает местная активистка Марет.

"Тумсо Абдурахманов самый сильный раздражитель и самый большой враг сегодняшних наших властей. Здесь многие считают его едва ли не единственным рупором, который позволяет себе говорит правду о творящемся в республике беззаконии", - отметила другая активистка Фатима.

"Абдурахманов востребован, потому что говорит правдивые вещи, в то время как местные СМИ, журналисты и блогеры не могут себе позволить критику даже в адрес чиновников, не говоря уже о руководстве", - заявил активист Аслан.

"Я реально сейчас переживаю за Тумсо. Он смелый человек, не боится говорить правду. Если его депортируют, это будет самый большой праздник и подарок для наших властей. Он им как кость в горле", - отметил студент грозненского вуза Ислам.