Блогер Тумсо сообщил о решении властей Польши выслать его в Россию

18 июня 2019, 10:50

Польские пограничники приняли решение депортировать на родину Тумсо Абдурахманова, известного критикой властей Чечни, сообщил 17 июня сам блогер.

Как писал "Кавказский узел", Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, находится в Польше. В сентябре 2018 года Польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища.

9 марта спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть из-за слов об Ахмате Кадырове. Власти европейских стран принципиально недооценивают опасность для инакомыслящих в Чечне и продолжают высылать выходцев с Северного Кавказа на родину, посетовали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

О том, что пограничная служба Польши приняла решение депортировать Тумсо Абдурахманова в Россию, сообщил 17 июня сам блогер в своем Telegram-канале. "Тучи сгущаются", - прокомментировал он.

Абдурахманов проиллюстрировал свое сообщение фотокопией одной из страниц документа на русском языке, согласно которому решение об отказе в предоставлении статуса беженца вынесено в связи с тем, что претендент на статус беженца не покинул территорию Польши в "допустимый срок". Пункт решения "Обязываю возвратиться в Россию" отмечен в документе галочкой. На опубликованной фотокопии страницы отсутствуют дата, печать, подпись и другие реквизиты ведомства, изготовившего документ.

На сайтах пограничной службы Польши и польского управления по делам иностранцев информация о решении депортировать Тумсо Абдурахманова пока не опубликована.

Напомним, что популярность блогера, критикующего власти Чечни, резко увеличилась после его публичных споров с представителями Рамзана Кадырова, которые попытались дискредитировать Абдурахманова. О резонансных диспутах Тумсо Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Также на "Кавказском узле" опубликована биография Тумсо Абдурахманова.

Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а материалы о нарушениях прав человека в Чечне и нападках Кадырова на оппозицию - на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".