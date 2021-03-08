Тумсо заявил о сорвавшемся убийстве своего брата

08 марта 2021, 20:32

Киллер из Чечни отказался убивать в Германии Мохмада Абдурахманова и раскрыл имя посредника, заявил блогер Тумсо Абдурахманов. Семья человека, нанятого для убийства, эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями.

Как писал "Кавказский узел", суд в Швеции 11 января признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Координатор покушения был связан с близким окружением главы Чечни Рамзана Кадырова, заключил на основе анализа материалов дела Правозащитный центр "Мемориал"*. Суд признал мотивом преступления критику властей Чечни со стороны блогера, однако подробно роль чеченских властей не исследовалась.

Нападение на Тумсо Абдурахманова произошло 26 февраля 2020 года - блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. Слушания по делу о покушении начались 2 ноября 2020 года. Руслан Мамаев частично настаивал, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Шапиаева, осужденная за пособничество нападавшему, не признала своей вины. Человек, который, по мнению следствия, выдал Мамаеву задание, был арестован заочно.

Тумсо Абдурахманов заявил, что в Германии предотвращено убийство его брата, Мохмада Абдурахманова (также упоминается в СМИ как Мухаммад Абдурахманов). "Киллер задержан, оружие изъято, идет следствие", - сказал он.

За этим покушением, по мнению блогера, стоит тот же человек, что заказал и убийство самого Тумсо Абдурахманова. "Он решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Не удалось убить меня - он решил убить моего брата", - говорит Тумсо на видео "В Германии предотвращено убийство моего брата", опубликованном сегодня YouTube-канале Abu-Saddam Shishani.

Брат Абдурахманова, Мохмад, в Германии участвовал в митингах чеченской диаспоры в поддержку политзаключенных в России, против нарушений прав человека и политических репрессий. В августе 2019 года Верховный административный суд Баварии отказался удовлетворить просьбу Мохмада Абдурахманова о предоставлении ему политического убежища в Германии. Это решение раскритиковал Правозащитный центр "Мемориал"*. Правозащитники указали, что в случае возвращения в Россию родственники Тумсо Абдурахманова окажутся в опасности, так как власти Чечни смогут использовать их для давления на политического оппонента.

По словам Тумсо Абдурахманова, организация убийства его брата была поручена родственнику Рамзана Кадырова, который, в свою очередь, нашел посредника - жителя Германии чеченского происхождения. Этому посреднику удалось нелегально провезти в Германию пистолет Макарова, купленный у одного из недоброжелателей блогера, записывавшего ранее видеообращения с оскорблениями в адрес Тумсо Абдурахманова, утверждается в видеоролике.

Киллером должен был стать Тамерлан Аурбиев, который воевал в Чечне в годы вооруженного конфликта с федеральным центром и был амнистирован Рамзаном Кадыровым, сообщил Абдурахманов. По его данным, и посредник, и Аурбиев были задержаны при попытке нелегально пересечь белорусско-литовскую границу. За освобождение посредника чеченские власти вынуждены были выплатить штраф в размере нескольких десятков тысяч евро, заявил Тумсо Абдурахманов. "Это <...> их первая неудача и оставленный след в этом деле", - отметил блогер.

Абдурахманов пояснил, что Аурбиев смог остаться в Европе благодаря тому, что запросил политическое убежище. Ему удалось попасть из Литвы в Германию и вновь встретиться с посредником, чтобы спланировать все детали убийства. Однако после этого киллер, по словам Тумсо Абдурахманова, "не захотел быть преступником", связался с ним и "рассказал все как есть". "С этого момента началась операция по задержанию всех причастных к организации этого преступления", - пояснил Абдурахманов.

Расследованием занимается Федеральная прокуратура Германии, сообщил блогер. "Все ключевые фигуры в этом деле находятся либо под арестом, либо под защитой немецкой правоохранительной системы", - заявил он. Когда были произведены эти аресты и сколько человек арестовано, Абдурахманова не уточнил.

О расправах над другими оппонентами главы Чечни говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". "Кавказским узлом" также опубликовано видео, записанное в мае 2016 года, где Кадыров озвучивает угрозы в адрес чеченской диаспоры в Европе. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

В заключение видео Абдурахманов сравнил действия Руслана Мамаева и Тамерлана Аурбиева. Мамаев утверждал в суде, что не желал убивать Тумсо Абдурахманова, но не решился заявить о готовящемся преступлении в полицию, а Аурбиев пошел на это, и ему была предоставлена защита, указал блогер. "Семья Тамерлана Аурбиева находилась в Чечне - ее мы тоже эвакуировали. Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить безопасность Тамерлана и его семьи", - заявил Тумсо Абдурахманов.

Он также заявил, что до выпуска данного видео в течение нескольких дней делал публикации в своем Telegram-канале, чтобы спровоцировать заказчиков покушения на ответные шаги и связанные с этим ошибки. Блогер оценил эту провокацию как удачную.

"Они заставили родственников Тамерлана Аурбиева записать обращение, в котором они ругали его, говорили, что он наркоман, в целом плохой человек, и они не знают, чего от него ожидать. Но с чего бы это вдруг? Ведь имя Тамерлана Аурбиева до этого момента я ни разу не называл. <...> Нигде в СМИ это имя не фигурировало. Этим действием они совершили свою фатальную ошибку, тем самым авансом подтвердив все, что я говорю в этом ролике", - заключил Абдурахманов.

Ролик, на который ссылается Абдурахманов, был опубликован в YouTube 7 марта под заголовком "Родственники Аурбиева Тамерлана из города Аргун записали обращение к жителям Чеченской Республики". На видео двое мужчин, пожилой и молодой, сидят на диване и говорят по-чеченски.

* Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями – на странице "Тумсо против кадыровцев".