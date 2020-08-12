Брат Тумсо Абдурахманова оправдан по делу о поддержке ИГ*

12 августа 2020, 15:47

Суд в Германии, пересмотрев дело Мохмада Абдурахманова, отказался признать экстремистскими его публикации в соцсети. Оплата всех судебных издержек возложена на государство.

Как сообщал "Кавказский узел", Мохмад Абдурахманов (также упоминается в СМИ как Мухаммад Абдурахманов) 19 августа 2019 года был приговорен к штрафу в размере 1350 евро за два поста в Facebook. Суд признал Абдурахманова виновным в распространением символики террористической организации и в распространении видео, унижающего человеческое достоинство. Однако в феврале 2020 года Верховный суд Баварии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Мохмад Абдурахманов - официальный представитель в Германии благотворительной и правозащитной ассоциации "Вайфонд", руководство которой выступает с критикой властей Чечни. Он брат другого известного эмигранта, блогера Тумсо Абдурахманова. Власти Германии отказались предоставить Мохмаду Абдурахманову политическое убежище. Правозащитный центр "Мемориал" счел необоснованным решение суда, который решил, что родственники Тумсо Абдурахманова окажутся в безопасности по возвращении в Россию. По мнению правозащитников, власти Чечни смогут использовать их для давления на политического оппонента.

11 августа суд, пересмотрев дело Мохмада Абдурахманова, полностью оправдал его, говорится в сделанной в тот же день публикации на странице "Вайфонда" в Facebook. "Судья и сторона обвинения признали меня полностью невиновным", - подчеркнул сам Мохмад Абдурахманов на видео, которым сопровождается публикация. Название суда, который вынес решение, там не указано.

Все процессуальные издержки, в том числе расходы на адвоката, которые понес Абдурахманов, возместит государство. "По репосту статьи Deutsche Welle судья сразу заявил, что там нет никакой поддержки террористов. Наоборот, в статье критика ИГ*. И более того, с экрана телефона практически незаметна символика этой организации, распространение которой мне инкриминировали", - процитировали сегодня Абдурахманова "Кавказ.Реалии".

Один из роликов, послуживших основанием для уголовного преследования Мохмада Абдурахманова, был репостом статьи Deutsche Welle о том, какими путями члены "Исламского государства"* получают оружие. Вторая публикация Абдурахманова содержала два видеоролика, на которых израильские солдаты травят собаками ребенка.

Брат Мохмада Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и Польше. В сентябре 2018 года польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища, хотя согласился дать защиту его семье, сообщил сам Абдурахманов. Причиной уголовного преследования в России Тумсо называет конфликт с родственником Рамзана Кадырова, говорится в биографии Тумсо Абдурахманова, размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.