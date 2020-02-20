Суд в Германии отменил штраф брату Тумсо Абдурахманова

20 февраля 2020, 11:04

Верховный суд Баварии направил на новое рассмотрение дело Мохмада Абдурахманова, оштрафованного на 1350 евро за публикации в соцсети, сообщил 19 февраля его брат, чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Как писал "Кавказский узел", Мохмад Абдурахманов - официальный представитель в Германии благотворительной и правозащитной ассоциации "Вайфонд", руководство которой выступает с критикой властей Чечни. В 2018 году суд в Баварии не удовлетворил просьбу Мохмада Абдурахманова предоставить ему политическое убежище в Германии. 26 августа 2019 года апелляционная инстанция утвердила это решение.

Брат Мохмада Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и в Польше. В сентябре 2018 года польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища, хотя согласился дать защиту его семье, сообщил сам Абдурахманов. Причиной уголовного преследования в России Тумсо называет конфликт с родственником Рамзана Кадырова, говорится в биографии Тумсо Абдурахманова, размещенной на "Кавказском узле".

Верховный суд Баварии отменил обвинительный приговор Мохмаду Абдурахманову по делу о репосте статьи Deutsche Welle, сообщил поздно вечером Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канале.

Блогер охарактеризовал эту информацию как "хорошие новости из Германии" и сопроводил сообщение ссылкой на материал Deutsche Welle, опубликованный в тот же день.

Согласно публикации издания, Мохмад Абдурахманов 19 февраля получил решение Верховного суда Баварии, который 17 февраля отменил штраф Абдурахманову и направил дело на новое рассмотрение в другом составе суда первой инстанции.

Мохмад Абдурахманов 19 августа 2019 года был приговорен к штрафу в размере 1350 евро за два поста в Facebook, один из которых был репостом статьи Deutsche Welle о том, какими путями члены запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" получают оружие. Суд в Аугсбурге счел репост распространением символики террористической организации, сообщило Deutsche Welle.

Вторая публикация Абдурахманова содержала два видеоролика, на которых израильские солдаты травят собаками ребенка. Суд первой инстанции пришел к выводу, что Мохмад Абдурахманов виновен в распространении видео, унижающего человеческое достоинство, однако Верховный суд Баварии не нашел оснований для обвинительного приговора, пишет издание.

Напомним, что Мохмад Абдурахманов участвовал в Германии в митингах чеченской диаспоры в поддержку политзаключённых в России, сообщил в сентябре 2019 года Правозащитный центр "Мемориал". В России родственникам Тумсо Абдурахманова угрожает опасность, поскольку представители властей Чечни получат возможность "использовать родственников Тумсо как заложников, чтобы заставить блогера замолчать", заявили правозащитники.

Популярность Тумсо Абдурахманова как блогера резко увеличилась после его публичных споров с представителями Кадырова, которые попытались дискредитировать Абдурахманова. О диспутах блогера с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".