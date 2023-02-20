Тумсо Абдурахманов вышел на связь с правозащитниками

20 февраля 2023, 22:40

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Чеченский блогер и критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов сегодня вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что было причиной его долгого молчания и где он сейчас находится.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, но его соратники тогда не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 8 декабря 2022 года заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер. Пресс-служба правительства самопровозглашенной ЧРИ* сообщила 9 декабря 2022 года, что Тумсо Абдурахманов жив. Абдурахманов будет давать показания в суде в Мюнхене, сообщило в тот же день шведское радио со ссылкой на представителя суда Лорана Лафлера. Однако 13 декабря Лафлер сообщил "Кавказскому узлу", что Тумсо Абдурахманов уже был допрошен в суде и повторного допроса не ожидается.

Убийство в Швеции известного критика главы Чечни Тумсо Абдурахманова не было подтверждено или опровергнуто ни его родственниками, ни шведской полицией, ни чеченскими властями. Какие версии случившегося озвучили его соратники и какие аргументы выдвинули, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов связался сегодня с чеченской правозащитной ассоциацией "Вайфонд", сообщила "Новая газета. Европа". "Мы не знаем, где именно он находится, но сегодня он сам вышел с нами на связь, позвонил, чтобы уточнить некоторые юридические моменты, и разрешил объявить, что он жив", — цитирует издание представителя ассоциации, попросившего об анонимности из соображений безопасности.

"Пока у нас нет никакой информации [об обстоятельствах его исчезновения], предполагаем, что он вряд ли сам может сейчас что-то комментировать из-за секретности. Он жив и весел. Скоро его все увидят, думаю, он сам со всеми выйдет на связь", - говорится в публикации.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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* Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании.

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