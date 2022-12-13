Представитель суда в Мюнхене опроверг данные о новом допросе Тумсо Абдурахманова

13 декабря 2022, 20:49

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Тумсо Абдурахманов уже дал показания на процессе по делу о подготовке убийства его брата и повторного допроса чеченского блогера не ожидается, сообщил представитель пресс-службы Лоран Лафлер.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, однако ряд его соратников сообщили, что он может быть убит или находиться под защитой полиции. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 8 декабря заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер. Пресс-служба правительства Ичкерии сообщила 9 декабря, что Тумсо Абдурахманов жив. Тумсо Абдурахманов будет давать показания в суде в Мюнхене, сообщило 9 декабря шведское радио со ссылкой на представителя суда Лорана Лафлера.

Убийство в Швеции известного критика главы Чечни Тумсо Абдурахманова не подтверждено и не опровергнуто ни его родственниками, ни шведской полицией, ни чеченскими властями. Какие версии случившегося озвучивают его соратники и какие аргументы выдвигают, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Повторного допроса Тумсо Абдурахманова в суде Мюнхена не ожидается, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-служба Высшего земельного суда Мюнхена.

"Тумсо Абударахманов уже был допрошен на заседании суда в Мюнхене по делу о покушении на своего брата Мухаммада и в настоящее время его повторный допрос не планируется", - сообщили в пресс-службе суда.

"Очередное заседание по этому делу состоится 14 декабря. Серия слушаний завершится 30 марта", - уточнил представитель пресс-службы Лоран Лафлер. Всего ожидается еще 26 заседаний. Других подробностей Лоран Лафлер не привел.

В чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "потеряли связь с потерпевшим – сотрудником Вайфонда Мухаммадом (также упоминается в СМИ как Мохмад - Прим. "Кавказского узла") Абдурахмановым" и что новостей от него по-прежнему нет.

Ранее в комментарии Радио "Свобода"*, Лоран Лафлер сообщил, что Тумсо Абдурахманов дал показания в качестве свидетеля 8 ноября и что, "как известно суду, свидетель, которого вы назвали, жив". "У суда нет информации о текущем местонахождении свидетеля" - приводятся в публикации от 11 декабря слова Лафлера.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

"Кавказский узел" также писал, что 8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада (также упоминается в СМИ как Мохмад). По его словам, уроженец Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мухаммада Абдурахманова и раскрыл имя посредника. Семья Аурбиева эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями. Дядя и двоюродный брат Тамерлана Аурбиева записали видеообращение, в котором назвали своего родственника психически неуравновешенным и способным на преступления. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал это видео ошибкой чеченских властей, сделанной в ответ на его публикации о покушении. Внезапное видеообращение родных Аурбиева косвенно подтвердило информацию Тумсо Абдурахманова о покушении на его брата, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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