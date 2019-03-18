Тумсо Абдурахманов упрекнул Ханбиева и Даудова в непоследовательности

18 марта 2019, 17:53

Тумсо Абдурахманов раскритиковал версию о неверной трактовке слов Магомеда Ханбиева об отношении к русским. Видеоролик с дословным переводом заявления чеченского депутата вызвал положительные отклики русскоязычных пользователей YouTube. Непоследовательной назвал Абдурахманов позицию спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который объявил блогеру кровную месть, но уточнил, что она не связана с убийством.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта депутат парламента Чечни Магомед Ханбиев опубликовал видео, на котором, обращаясь к пользователям Instagram, на чеченском языке объявил себя "сыном Ичкерии" и сообщил, что "не любит русских". Российский оппозиционер Алексей Навальный обратил внимание на эти слова и потребовал от "Единой России" отреагировать на заявление члена партии. После этого Ханбиев упрекнул Навального в том, что тот переводит его слова "как хочет". По версии депутата, он имел в виду российских военных. "Я никогда не говорил, что не люблю русский народ", - заверил Ханбиев.

Ханбиева поддержал чеченский министр Джамбулат Умаров. Он уточнил, что слово "Ичкерия" используется не только "в смысле сепаратистского режима", но и как исторический термин, а также название восточной части Чечни. Пользователи соцсетей и жители республики сочли неубедительными эти объяснения.

16 марта Тумсо Абдурахманов разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором привел дословный перевод резонансного фрагмента видео Ханбиева. "Мой падишах - чеченец... Я ни с какими русскими не общаюсь... Я ни с каким русским генералом или офицером не разговаривал. Я и сегодня их не люблю", - перевел слова депутата Абдурахманов. "Если здесь речь не идет в принципе о русских, то зачем в самом начале упоминать, что твой падишах чеченец?" - задался вопросом блогер.

По его словам, дословный перевод сделан для русскоязычных пользователей YouTube.

"Сыном Ичкерии" Магомед Ханбиев объявил себя в ответ на обвинения пользователей соцсети в "предательстве Ичкерии", пояснил Тумсо Абдурахманов. "И он, отвечая этим людям, говорит: "Я - сын Ичкерии и сегодня", - пояснил блогер контекст слов депутата.

Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании.

Тумсо Абдурахманов также иронически прокомментировал предложенное Джамбулатом Умаровым толкование названия "Ичкерия". "Хочется сообщить нашим соотечественникам-чеченцам, что теперь вы можете свободно в Чеченской Республике носить, например, футболку с надписью "Ичкерия", и если у представителей власти будут претензии, вы можете смело сослаться на слова Джамбулата Умарова", - сказал Абдурахманов.

Кроме того, Тумсо Абдурахманов обратил внимание, что спикер парламента Магомед Даудов объявил ему кровную месть не во время онлайн-дискуссии, а лишь на следующий день. "По всей видимости, "падишах" остался недовольным тем, как повел себя в этом диспуте Даудов", - озвучил свое предположение Тумсо Абдурахманов.

Спор об отношении Ахмата Кадырова к нападению на Буденновск произошел в живом эфире Youtube 8 марта. 9 марта Даудов объявил Абдурахманову кровную месть из-за слов об отце Рамзана Кадырова, но подчеркнул, что это не угроза убийства.

Кровная месть объявляется только в случаях преднамеренного убийства, отметил блогер. "Но еще больший абсурд – сказать: "Я объявляю тебе кровную месть, я и мои братья начали тебя искать, мы тебя найдем, но убивать не будем, а удивительным образом повеселим", - пояснил Тумсо Абдурахманов.

"Ты когда-нибудь слышал, чтобы чеченец чеченцу объявлял кровную месть, но при этом говорил: "Мы тебя убивать не будем"?, – заочно обратился блогер к Даудову.

Согласно обычаю кровной мести, который действует на Северном Кавказе как социальный механизм, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Русскоязычные пользователи YouTube поддержали чеченского блогера

По состоянию на 17.50 мск, видео Абдурахманова просмотрено более 304,9 тысяч раз, оно набрало 10 тысяч лайков и 685 дизлайков. Под видео опубликовано более 4,3 тысячи комментариев. Авторы многих из них высказали поддержку блогеру.

"Спасибо, Тумсо, за твою работу! Ты действительно приносишь колоссальную пользу обществу", - написал Sosa Mba, подчеркнув, что является "русским человеком".

"Тумсо перестал теперь быть обычным частным человеком..... Теперь ты - совесть и лицо народа", - написал пользователь Вячеслав Иванов.

"Я русский работаю в Москве, сам из Воркуты. Но тебя, Тумсо, уважаю как человека, ворошащего это гнездо", - обратился к блогеру Денис Королев.

"Тумсо изменил моё отношение к чеченцам. Порядочный, интеллигентный и отважный человек", - согласился пользователь Daimus Domergu.

Публичные дискуссии чиновников с блогером - первый продолжительный открытый диалог чеченской власти с оппозиционно настроенными людьми. Дебаты с чиновниками, которые принесли известность Абдурахманову, начались на фоне почти двухнедельного митинга в октябре 2018 года в соседней Ингушетии, где власти отказались от жесткого подавления протестов против новой границы с Чечней. Онлайн-споры Тумсо и протесты ингушских активистов поставили вопрос о соблюдении прав на свободу слова и свободу собраний, указано в видео "Кавказского узла" "Кадыровцы vs Тумсо: главные выводы из диспута".

Напомним, что Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и в Польше. В сентябре 2018 года Польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища, хотя согласился дать защиту семье блогера, сообщил сам Абдурахманов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" также размещены биографии Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова, Джамбулата Умарова, Магомеда Даудова и Тумсо Абдурахманова.