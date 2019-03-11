Слова Даудова о кровной мести Абдурахманову вызвали критику в Чечне

11 марта 2019, 13:03

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов 9 марта объявил Тумсо Абдурахманова кровным врагом из-за слов об Ахмате Кадырове, но подчеркнул, что это не угроза убийства. Объявление кровной мести за оскорбление не соответствует традициям, считают жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", онлайн-спор министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова и блогера Тумсо Абдурахманова о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставил Рамзана Кадырова объяснять и интерпретировать слова отца. Затем Умаров отказался продолжать дискуссию с Абдурахмановым, и в полемику с блогером вступил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Его дискуссию с Абдурахмановым жители Чечни сочли неудавшейся попыткой реванша после прошлых дебатов.

Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, живет в Польше, где пытался получить убежище. В сентябре 2018 года польский Совет по делам беженцев отказал ему в предоставлении убежища, хотя согласился дать защиту семье блогера, сообщил сам Абдурахманов.

9 марта на YouTube-канале Vainah Intervision опубликовано видео, озаглавленное "Обращение Лорда к Тумсо". На нем Магомед Даудов сообщил о кровной мести Тумсо Абдурахманову из-за его слов об Ахмате Кадырове.

"Официально говорю тебе, Тумсо, от меня и моих братьев, ты знаешь, кто мои братья… Ты назвал имя Ахмата-хаджи и говорил о нем, тебе кровная месть... Пока во мне течет кровь, ты мой враг и враг моих братьев, и мы тебя будем искать ", - сказал чиновник, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ранее в ответ на попытку Даудова объяснить действия Ахмата Кадырова в первую военную кампанию тем, что в Чечню «была принесена война», Абдурахманов заявил, что речь идет не о войне, а о нападении на Буденновск, и процитировал сказанные в свое время Кадыровым-старшим слова о том, что благодаря этому нападению "по милости Аллаха, была остановлена война".

Даудов подчеркнул, что речь не идет об убийстве блогера. "Чтобы твои поклонники не говорили, что кадыровцы пришли и устроили подлость... Как положено решать (вопрос) по исламу, решим. Мы не собираемся тебя убивать. Мы тебя удивим. Такое дело", - сообщил Абдурахманову спикер парламента Чечни.

Магомед Даудов отметил, что по поручению главы Чечни сдержал данное Абдурахманову слово прекратить уголовное преследование блогера.

По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был. В онлайн-дискуссии 8 марта Тумсо Абдурахманов уличил Даудова в том, что тот за полгода так и не выполнил обещание прекратить его уголовное преследование. Вечером того же дня Даудов продемонстрировал в прямом эфире своего Instagram постановление о прекращении уголовного дела Тумсо Абдурахманова, сообщили несколько Telegram-каналов. Сам блогер заявил, что не получал уведомлений от следствия.

"Чтобы сдержать слово, потому что мой стоящий во главе брат (глава республики) поручил решить вопрос, я посмотрел и решил. Но что угодно говорить (мы) не даем. Польша не такое уж далекое место, ни одного далекого места нет, все доступные места, к ответу призовем, с позволения Всевышнего", - заявил Даудов.

Под видеообращением спикера парламента Чечни, по состоянию на 12.45 мск, опубликовано 198 комментариев, большинство из них на чеченском языке. Авторы части комментариев высказали поддержку Тумсо Абдурахманову, другие призвали власти и блогера примириться, а некоторые поддержали Даудова, передал корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые пользователи при этом сочли заявление Даудова неосторожным. "Мне кажется, зря, Мохьмад, ты это обращение сделал в таком виде, вот такие угрозы он и ждал... С сегодняшнего дня, если с ним что-нибудь случится, если даже вы не будете причастны к этому, все будут видеть это как покушение", - в частности, обратился к Даудову пользователь Турко Нохчо.

"Я сразу об этом тоже подумал", - подтвердил пользователь Трикки Призидент.

Сам Тумсо Абдурахманов сообщил, что угрозы представителя чеченских властей воспринимает всерьез. "У них большие возможности, и они представляют серьезную угрозу. На этот раз Лорд озвучил угрозу официально, не пытаясь ее даже завуалировать. Но боюсь ли я их? Кадырова, Лорда и прочих? Нет, я их не боюсь. Разумеется, я их опасаюсь, отдаю себе отчет в том, что происходит, и понимаю, что нахожусь в опасности. Безусловно, усилю меры предосторожности", - привело 10 марта его слова "Кавказ.Реалии".

Жители Чечни указали на противоречия в угрозе Даудова

Объявление кровной мести за оскорбление не соответствует нормам ислама или чеченским адатам, рассказал богослов Иса. "Говорить о кровной мести здесь совершенно неуместно. За оскорбление кровную месть не объявляют, ни по исламу, ни по нашим обычаям. Да, к ответу призвать можно, но это все же не кровная месть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление Даудова противоречиво, считает грозненец Сайд-Эмин. "То он «с братьями» кровную месть объявил, то говорит, что убивать его не будут. Вообще-то претензии к Тумсо относительно слов об Ахмате Кадырове должны были высказать его [Ахмата Кадырова] родственники, у него же есть брат, есть сын, есть внуки", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного.

Согласно обычаю кровной мести, который действует на Северном Кавказе как социальный механизм, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Тумсо Абдурахманову угрожает реальная опасность, предположил житель Чечни Висхан. "В странах Европы достаточно тех, кого принято называть "кадыровцами", и у них достаточно серьезные возможности. Поэтому эти угрозы надо воспринимать всерьез, и Абдурахманову надо будет теперь быть вдвойне осторожным. Может, Тумсо действительно никто не собирается убивать, но порой унижение бывает хуже смерти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что критики чеченских властей становились жертвами угроз и насилия и за пределами республики. Так, в мае 2018 года стало известно об избиении в Германии уроженца Чечни, блогера Минкаила Мализаева после отказа записать видеообращение с извинениями перед властями Чечни. При этом родственники Мализаева призвали блогера прекратить критиковать власть.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Также на "Кавказском узле" размещены биографии Ахмата Кадырова, Рамзана Кадырова, Магомеда Даудова и Тумсо Абдурахманова.