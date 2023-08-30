30 августа 2023, 22:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченский оппозиционный активист и правозащитник. Попал под следствие по уголовным делам об организации экстремистской деятельности и о публичных онлайн-призывах к терроризму. С 29 августа 2023 года внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Биография

Абубакар Янгулбаев* родился 14 марта 1992 года в Грозном, учился в грозненской школе №7.

В 2014 году закончил юридический факультет Чеченского госудраственного университета .

С 2015 по 2017 год работал в северокавказском филиале ликвидированного позднее «Комитета против пыток»**.

В 2017-м семья Янгулбаевых переехала в Нижний Новгород, где находился главный офис комитета. До начала 2022-го Абубакар помогал многим пострадавшим от насилия в разных регионах России, а также в Беларуси.

После отъезда из России в декабре 2022 года Абубукар Янгулбаев занялся мультизадачным проектом по Чечне «Кост», в рамках которого продолжает консультировать, помогать людям из Чечни и освещать важные события. «Мы уже вывезли из Чечни двух людей, которым угрожала мобилизация, а также провели два исследования, одно из которых как раз посвящено тому, что Чечня – это лаборатория диктатуры. Еще мы успели подать в Следственный комитет заявление о геноциде народа Чечни. Наша главная цель – борьба с диктатурой и борьба за гражданское общество», - рассказал Абубакар Янгулбаев о своем проекте .

Семья Янгулбаевых

Отец – Сайди Янгулбаев, мать – Зарема Мусаева. У Абубакар Янгулбаева есть два брата – Ибрагим и Байсангур Янгулбаев, которые также включены в России в реестр экстремистов и террористов, а также сестра Алия.

В конце 2021 года против братьев Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых, создателей чеченского оппозиционного движения 1АDAT****, было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Движение вело Telegram-канале «1ADAT»****, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и был признан в Чечне экстремистским. Администратором канала считают Ибрагима Янгулбаева. Оба брата были объявлены в розыск.

Подробнее об 1АDAT рассказывается в справке «Кавказского узла» «Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова».

Сайди Янгулбаев – федеральный судья в отставке, в 2022 году вместе с дочерью уехал из России после того, как в начале 2021 года силовиками была задержана его жена Зарема Мусаева. Против нее завели дело о применении насилия в отношении представителя власти. В июле 2023 года Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии общего режима.

Подробнее о деле Заремы Мусевой и о том, как Янгулбаевы стали врагами Кадырова рассказывается в справках «Кавказского узла»

В феврале 2022 года родственники Янгулбаевых и Мусаевых и другие члены тейпа Келой на митинге в селении Гойты отреклись от своих родных и пообещали отомстить им.

В 2023 году, в годовщину ареста матери, Абубакар Янгулбаев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову обменять похищенную местными силовиками Зарему Мусаеву на себя. В комментарии изданию «Кавказ.Реалии»*** он сообщил, что с предложением обменять себя на мать через адвокатов и следователя он обратился к властям Чечни еще весной 2022 года, однако они ему так и не ответили .

7 августа 2023 года в Telegram-канале Абубакар Янгулбаев сообщил, что в июле 2023 года четырех его родственников принудительно отправили из Чечни в зону военной операции на Украине.

Брат бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева 55-летний Сайд-Ахмед Янгулбаев и три его племянника - Адам, Юсуп и Хасан - были задержаны полицией и доставлены в университет спецназа в Гудермесе. Их подготовка заняла два-три дня, после чего они были сразу зачислены в спецподразделение "Ахмат" и отправлены в зону военной операции в Украине. Сайд-Ахмед и Адам Янгулбаевы фигурируют в видео, опубликованном Рамзаном Кадыровым в его Telеgram-канале

Преследование Абубакара Янгулбаева

28 декабря 2021 года у Абубакара Янгулбаева прошел обыск и была изъята техника, а его самого увезли в отдел полиции в Пятигорске. По его словам, во время допроса ему задавали вопросы по поводу его деятельности в «Комитете против пыток»*** и причастности к Telegram-каналу 1Adat****. «Я проходил в качестве свидетеля, но при этом мне сказали, что на меня было сделано донесение о том, что я якобы модерирую или пишу для Telegram-канала все эти тексты... Я это отрицал, и кто за этим стоит, я не знаю», - рассказал правозащитник.

После освобождения покинул Россию.

1 июля 2023 года Янгулбаев сообщил, что на него завели дело по статье об организации экстремистской деятельности. Причиной стали ролики на YouTube-канале 1ADAT**** и посты в Telegram. При этом сам правозащитник неоднократно заявлял, что не имеет отношения к деятельности этого Telegram-канала и не поддерживает его. «Те скандалы, которые они раздувают, для меня антиморальны и, на мой взгляд, противоречат тому, за что они сами борются. Но некоторые журналисты, даже независимые, нас не разделяют», – отметил он в интервью изданию "Кавказ.Реалии"*** .

Янгулбаев высказал предположение, что ему решили вменить статью об экстремизме, чтобы попытаться создать негативный образ в глазах европейских политиков .

18 августа 2023 года на Янгулбаева завели дело по статье о призывах к терроризму. Предположительно, поводом для этого стал пост правозащитника в соцсети, где тот написал фразу, содержавшую аналогии с терактом на стадионе в Чечне, в результате которого погиб первый президент Чечни Ахмат Кадыров, отец нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова .

23 августа 2023 года Абубакара Янгулбаева МВД объявило в розыск. В базе указано, что Янгулбаев Абубакар Сайдаевич, 1992 года рождения, чеченец по национальности, объявлен в розыск по уголовной статье, но по какой именно статье не уточнялось .

29 августа 2023 года Росфинмониторинг внес Абубакара Янгулбаева в перечень террористов и экстремистов .

Работа в «Комитете против пыток»**

В ноябре 2015 года Абубакара Янгулбаева, брата и отца вывезли в резиденцию Рамзана Кадырова. Кадыров высказывал претензии по поводу публикаций Ибрагима Янгулбаева в соцсетях. Обоих братьев, по их данным, жестоко избили и фактически пытали. После этого случая Сайди Янгулбаев ушел в отставку . Абубакар Янгулбаев через Елену Милашину связался с «Комитетом против пыток»**, который помог семье эвакуироваться из Грозного.

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов 4 июля 2023 года были жестоко избиты в Чечне, когда ехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Подробно об этом рассказывается в справке "Кавказского узла".

Абубакар сначала был волонтером, а позже остался работать юристом в «Комитете против пыток»**, где занимался Чечней и Дагестаном. Как юрист «Комитета против пыток»**, Абубакар Янгулбаев занимался несколькими резонансными делами. Среди них – дело братьев Гасангусейновых, убитых 23 августа 2016 года в Шамильском районе Дагестана. Силовики объявили убитых 17-летнего Наби и 19-летнего Гасангусейна Гасангусейновых боевиками "шамильской" группы, сообщив, что молодые люди стреляли по ним из автоматов Калашникова. Односельчане Гасангусейновых потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане" на "Кавказском узле".

Отец Гасангусейновых Муртазали обратился в «Комитет против пыток»**. В 2018 году на пресс-конференции в Москве, посвященной убийству братьев Гасангусейновых, Абубакар Янгулбаев* рассказал о новых уликах в деле и потребовал допросить главу Дагестана Владимира Васильева по делу об убийстве братьев-пастухов, но Следственной комитет ему отказал.

В 2019 году Абубакар Янгулбаев представлял интересы Мусы Алиева в деле о пытках. По словам Алиева, силовики избивали его, пытаясь получить признательные показания в изнасиловании девочки, а затем стали угрожать его семье. В пытках Алиева обвинялись двое высокопоставленных дагестанских полицейских. В ходе расследования они содержались под домашним арестом, затем их поместили под стражу, но вскоре вернули под домашний арест. Прокуратура добилась перевода обоих в СИЗО, но Хасавюртовский городской суд вновь назначил обвиняемым домашний арест.

В 2020 году Янгулбаев занимался делом жительницы Хасавютра Юлдуз Курашовой, избитой полицейскими. Позже она была признана потерпевшей, а против избивавших ее полицейских завели уголовное дело.

В декабре 2021 году совместно с оппозиционным блогером Тумсо Абдурахмановым* и Абубакар Янгулбаев опубликовали видео о похищения в Чечне родственников критиков чеченских властей и лично Кадырова. Через несколько дней после публикации видео Абубакар был задержан как свидетель по уголовному делу об оправдании терроризма.

* внесен в список "экстремистов и террористов" Росфинмониторинга

** НКО «Комитет против пыток» был внесен в реестр иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — «Комитет по предотвращению пыток», который также был внесен в список иноагентов, и организация была закрыта. Сейчас «Комитет против пыток» работает как незарегистрированное общественное объединение.

*** внесено Минюстом в реестр иностранных агентов.

**** Заводской районный суд Грозного признал экстремистскими ряд публикаций на интернет-ресурсах движения 1Аdat по ходатайству прокуратуры в июле 2021 года. 23 ноября 2021 года Роскомнадзор начал блокировать ресурсы оппозиционного движения.

Примечания