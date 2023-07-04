Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова

04 июля 2023, 13:10

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Глава Чечни Рамзан Кадыров и его приближенные обрушились с угрозами на семью Янгулбаевых. Был организовали масштабный митинг с проклятиями в их адрес, а Зарему Мусаеву, жену главы семьи, арестовали и проговорили к 5,5 годам колонии по обвинению в насилии по отношению к задерживавшим ее силовикам. С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, - в справке «Кавказского узла».

Насколько серьезны угрозы

Главный редактор «Новой газеты» и ее «достаточно высокопоставленные источники» сочли высокой угрозу личной безопасности Елены Милашиной и рекомендовали ей уехать из России. Сама журналистка считает, что угрозы со стороны чеченских властей стоит воспринимать всерьез. «Делимханов - очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный - Рамзан Кадыров или Делимханов», - сказала Милашина.

Абубакар Янгулбаев уехал из России в Грузию еще в декабре 2021 года. Однако в конце января от специалистов в области безопасности он получил информацию о слежке за собой в общественных местах Тбилиси. Несмотря на нежелание покидать Кавказ, получив чешскую визу, Янгулбаев улетел в Европу.

Опасность для членов семьи резко увеличилась после того родственники Янгулбаевых под явным давлением объявили о мести, - указали опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники и кавказовед, так как теперь происходящее можно «списать» на кого угодно, упирая на традиции.

Что происходит с Заремой Мусаевой

Только на 16 день после того, как ее насильно увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, Зарема Мусаева смогла поговорить со своими адвокатами. К ней допустили адвокатов Александра Караваева, Аркадия Шиндяпина и Ольгу Омариеву. Во время следственных действий и суда по мере пресечения с Мусаевой был адвокат по назначению, однако он не дождался оглашения решения суда и не обжаловал ее арест.

Данное видео создано российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

По ее словам, медицинскую помощь ей оказывают, но чувствует она себя плохо. При рассмотрении дела об административном правонарушении и при избрании меры пресечения ей вызывали в суд скорую помощь. Мусаева категорически отрицает вменяемые ей правонарушения - и административное, и уголовное.

По версии следствия, женщина (которая едва могла стоять – прим. «Кавказского узла») сначала «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан», а затем нанесла участковому, оформлявшему протокол об административном правонарушении, «телесные повреждения в виде ссадины и раны левой скуловой области».

4 июля 2023 года суд в Грозном приговорил супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, признав ее виновной по делу о насилии над сотрудником полиции.

Подробности дела Заремы Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла".

Как Сайди Янгулбаева лишают статуса судьи

3 февраля 2022 года квалификационная коллегия судей Чечни прекратила отставку 1 бывшего судьи Сайди Янгулбаева, таким образом лишив его неприкосновенности. Янгулбаев счел это решение незаконным. «Прекращать этот статус нет никаких оснований. В законе это указано. Это можно делать, только если я получил гражданство или вид на жительство в другом государстве. Мы обжалуем это решение в Высшей квалификационной коллегии судей России», - заявил он.

Почему Абубакар Янгулбаев обрадовался отречению дяди

На митинге в селении Гойты родственники Янгулбаевых и Мусаевых и другие члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им. В частности, на митинге выступил Сайд-Амин Янгулбаев, который приходится братом Сайди Янгулбаеву. Это видео свидетельствует о том, что подвергшийся ранее похищению дядя жив, - пояснил Абубакар Янгулбаев, которого видео «утешило и обрадовало».

Массовые проклятья в адрес Янгулбаевых

2 февраля 2022 года в центре Грозного прошел массовый митинг, где выступил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев, объявивший собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Провластными медиа митинг назван «несанкционированным, стихийным», а количество участников определено в 400 тысяч человек. На опубликованных фото и видео можно заметить, что в медицинских масках стоят лишь единицы. Участники акции принесли с собой плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых с надписями «позор нации», растоптали их, а позже публично сожгли. Опрошенные «Кавказским узлом» аналитики уверены, что за митингом стоит желание Кадырова подкрепить свою вражду с Янгулбаевыми «позицией народа» и продемонстрировать Кремлю, что чеченские власти хорошо контролируют ситуацию в республике.

Чеченские чиновники грозят расправой

1 февраля 2022 года депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод его слов на русский язык. В частности, звучали угрозы «оторвать головы» 2 . Угрозы Делимханова должны проверять правоохранительные органы, в том числе Генпрокуратура, - заявили депутаты Госдумы от КПРФ Николай Арефьев и Вячеслав Мархаев. Впрочем, с угрозами на следующий день выступили и представители федеральных ведомств, в частности руководители управлений МВД, МЧС и Росгвардии по Чечне.

Почему Кадыров невзлюбил Янгулбаевых

Преследование семьи Янгулбаевых началось со среднего сына Ибрагима за деятельность группы "ВКонтакте". В ноябре 2015 года его вместе с отцом и братом привезли в резиденцию Рамзана Кадырова, где избили, а глава Чечни объявил ему кровную месть. Отца, Сайди Янгулбаева, под угрозой смерти Ибрагима, вынудили уйти в отставку с должности федерального судьи Верховного суда Чечни. Сам Ибрагим оказался в секретной тюрьме.

Сам глава Чечни не отрицает, что Янгулбаевых привозили к нему в резиденцию. Но, по его версии, Ибрагима избивали не чиновники, а его собственный отец, который якобы говорил, что сын опозорил его перед народом. Сайди Янгулбаев несколько раз ударил сына, утверждает Кадыров, а он сам просил судью сына не бить .

"В тюрьме или под землей"

В мае 2016 года Ибрагима выпустили, а через год снова задержали за ту же группу в соцсети. Формально – по статье 282 УК РФ о возбуждении ненависти по отношению к социальной группе «русские военные», а по сути – за критику чеченских властей. По словам Ибрагима, его неоднократно пытали. В январе 2019 года, из-за частичной декриминализации 282 статьи, уголовное преследование прекратили, а Ибрагим Янгулбаев вышел на свободу .

После этих событий судья в отставке с женой Заремой Мусаевой и дочерью Алией уехали в Нижний Новгород. Старший сын Абубакар переехал в Пятигорск, где начал работу в «Комитете против пыток»***. Другие сыновья, Ибрагим и Байсангур, уехали в Европу.

Всех Янгулбаевых глава Чечни называет «пособниками терроризма». Кадыров утверждает, что, согласно «слитой в сеть третьими лицами переписке», Янгулбаевы организовали нападение на бывшего чеченского силовика в Турции. Также, по его словам, все члены семьи «однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети» и Янгулбаевых ждет место «в тюрьме или под землей».

31 января 2022 года МВД Чечни сообщило, что Ибрагим Янгулбаев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). После угроз Кадырова Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию.

Опальный Telegram-канал

Сами братья Янгулбаевы отрицают причастность к избиению бывшего силовика, а обвинения Кадырова в поддержке терроризма связывают с убеждением главы Чечни, что семья Янгулбаевых стоит за администрированием оппозиционного властям Чечни Telegram-канала 1Аdat**. «Это типичная, натренированная тактика Кадырова, когда он своих критиков, диссидентов обвиняет в экстремизме, терроризме, называет их шайтанами, чтобы легализовать свои действия и настроить людей против своих оппонентов», – сказал Абубакар Янгулбаев.

Авторы паблика 3 , ряд материалов которого признан судом экстремистскими, публикуют информацию о похищениях и задержаниях на территории республики, основываясь, по их словам, на данных источников в силовых и властных кругах, о коррупции и других незаконных действиях чеченских силовиков и чиновников .

В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный модератор чата "1Аdat"** Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом. Тепсуркаев был похищен из Краснодарского края, и где он находится, до сих пор неизвестно. Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке «Кавказского узла» «Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова».

О чем допрашивали Абубакара Янгулбаева

Утром 28 декабря 2021 года у Абубакара Янгулбаева прошел обыск и была изъята техника, а его самого увезли в отдел полиции в Пятигорске. По его словам, во время допроса ему задавали вопросы по поводу его деятельности в «Комитете против пыток»*** и причастности к Telegram-каналу 1Adat**.

«Я проходил в качестве свидетеля, но при этом мне сказали, что на меня было сделано донесение о том, что я якобы модерирую или пишу для Telegram-канала все эти тексты... Я это отрицал, и кто за этим стоит, я не знаю», - рассказал правозащитник.

Зарема Мусаева - задержанная или похищенная?

Зарема Мусаева 20 января 2022 года была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Чечню якобы в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. При задержании к больной диабетом Мусаевой применили насилие, затем вывели в тапочках и без верхней одежды на улицу, затолкали в машину и увезли.

25 июля 2022 года адвокаты Заремы Мусаевой пожаловались на слежку в Чечне, 26 августа 2022 года правозащитный проект «Поддержка политзаключённых» признал ее политзаключенной. 2 декабря на судебном заседании в Грозном Мусаева отвергла обвинения в нападении на силовика, напомнив, как ее насильно увезли из дома без медикаментов и одежды. 20 января Абубакар Янгулбаев, в годовщину со дня задержания Заремы Мусаевой, обратился к Рамзану Кадырову с призывом освободить его мать, при этом он предложил себя в обмен.

21 января 2022 года Зарема Мусаева была арестована Ленинским судом Грозного на 15 суток «за мелкое хулиганство». В тот же день уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что встретился с Мусаевой, и в подтверждение своих слов на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись беседы с ней. На видео Зарема Мусаева заявляет, что с ней обращаются хорошо, и она обеспечена уколами инсулина и другими необходимыми лекарствами. Мама находится в тяжелом состоянии, заявил Абубакар Янгулбаев, комментируя видео. 2 февраля 2022 года Мусаеву арестовали на 2 месяца уже по уголовному делу о применении насилия к представителю власти.

Что говорит Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сначала назвал историю в Нижнем Новгороде фантастикой, а затем и вовсе исключил вмешательство Кремля в ситуацию с Кадыровым и Янгулбаевыми. Угрозы Кадырова он назвал «личным мнением» и переадресовал всех в правоохранительные органы, которые «выполняют свои функции и делают это весьма четко».

Зачем Путин встречался с Кадыровым

На фоне скандала, вызванного угрозами властей Чечни семье Янгулбаевых, правозащитникам и журналистам глава Чечни 3 февраля 2022 года приехал в Кремль на незапланированную встречу с президентом России. По мнению директора Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерины Сокирянской, эта встреча вызвана конфликтом и, скорее всего, Владимир Путин озвучил Рамзану Кадырову свои «красные линии», которые нельзя переступать .

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке «Кавказского узла» «Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне». Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Инакомыслие в Чечне». Новости о преследовании семьи Янгулбаевых собраны на странице «Борьба Кадырова с Янгулбаевыми».

* Организация внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющим функции иностранного агента

** Заводской районный суд Грозного признал экстремистскими ряд публикаций на интернет-ресурсах движения 1Аdat по ходатайству прокуратуры в июле 2021 года. 23 ноября 2021 года Роскомнадзор начал блокировать ресурсы оппозиционного движения.

*** НКО «Комитет против пыток» был внесен в реестр иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — «Комитет по предотвращению пыток», который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. Сейчас «Комитет против пыток» работает как незарегистрированное общественное объединение.

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