Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова

02 августа 2023, 13:57

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Модератор канала 1ADAT* Салман Тепсуркаев под угрозой убийства подверг себя истязанию под видеосъемку - так охота на не согласных с кадыровским режимом в интернете дошла и до телеграм-каналов. Что это за канал и кто ответственен за пытки в прямом эфире, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Юрист "Команды против пыток"** Ольга Садовская сообщила 23 августа, что уроженцу Чечни Салману Тепсуркаеву не удалось помочь, точно известно о его гибели. После этого один из оппозиционных чеченских Telegram-каналов сообщил детали гибели Тепсуркаева. По данным админов канала, молодого человека убили 15 сентября 2020 года неподалеку от селения Джалка. Связанного его подорвали гранатой. После этого тело отдали родственникам и наказали "закопать его как собаку". Тело Тепсуркаева захоронили в безымянной могиле. "Кавказский узел" не может подтвердить изложенные на канале факты.

Телеграм-канал или народное движение

На главной странице созданного в марте 2020 года телеграм-канала указано, что это "Народное движение "1адат"* в Чеченской Республике, против кадыровской диктатуры". Авторы паблика 1 называют себя и подписчиков "борцами с режимом Рамзана Кадырова". Большая часть их сторонников, не согласных с действиями местных властей, находится в Чечне. Они публикуют информацию о похищениях и задержаниях на территории республики, основываясь, по их словам, на данных источников в силовых и властных кругах, о коррупции и других незаконных действиях чеченских силовиков и чиновников .

За шесть месяцев канал 1ADAT* стал очень популярен, имея на начало сентября около 8 тысяч подписчиков, в связанном аккаунте Instagram — 22 тысячи, в Youtube — 1,29 тысячи. Охоту на администраторов и подписчиков канала "Адат"* чеченские власти санкционировали в конце мая — начале июня, когда в пропагандистском блоке чеченского руководства произошли серьезные кадровые изменения.

"Телеграм" не является абсолютно безопасным, приватным и анонимным мессенджером . Администраторы 1ADAT* дополнительно предупреждают подписчиков, что они "никогда не спрашивают личную информацию у людей". Они создали и постоянно публикуют для своих активистов правила безопасности, которые могут минимизировать риск: никому не сообщать свои данные, никому не говорить о сотрудничестве с "Адатом"* и удалять всю информацию из своего телефона .

В июле 2021 года Заводской суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, признав ряд публикаций Telegram-канала "1Adat"* экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения "1Adat"*. 11 июля 2022 года общественное объединение "Народное движение Адат"* на основании решения Верховного суда Чеченской Республики от 12 мая 2022 года было включено Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.

1ADAT* и Янгулбаевы

Официальным представителем "1Адат"*, согласно данным Telegram-канала движения, является один из сыновей экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагим. В марте 2022 года Росфинмониторинг включил Ибрагима Янгулбаева в реестр экстремистов и террористов. Сам Янгулбаев связал это с критикой в адрес властей Чечни. Ранее, 31 января 2022 года, МВД Чечни сообщило, что Ибрагим Янгулбаев объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по уголовному делу об оправдании терроризма.

28 декабря 2021 года у брата Ибрагима, Абубакара Янгулбаева, прошел обыск и была изъята техника, а его самого увезли в отдел полиции в Пятигорске. По его словам, во время допроса ему задавали вопросы по поводу его деятельности в «Комитете против пыток»*** и причастности к Telegram-каналу 1Adat**. «Я проходил в качестве свидетеля, но при этом мне сказали, что на меня было сделано донесение о том, что я якобы модерирую или пишу для Telegram-канала все эти тексты... Я это отрицал, и кто за этим стоит, я не знаю», - рассказал правозащитник.

Зарема Мусаева, мать Ибрагима Янгулбаева, 20 января 2022 года была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля женщину обвинили по уголовной статье о нападении на силовика. Сам Сайди Янгулбаев с дочерью уехал из России. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи и неприкосновенности. Какую роль в конфликте властей Чечни и семьи Янгулбаевых сыграл оппозиционный Telegram-канал 1Adat*, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Салман Тепсуркаев: похищение

7-8 сентября 2020 года в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, утверждая, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT* заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти. Юристы допустили изнасилование и пытки в этом видео. Тепсуркаев, представившийся администратором Telegram-канала 1ADAT*, был похищен из другого региона и может находиться на базе спецназа в Грозном, где его подвергли пыткам, говорится в материале "Новой газеты".

В YouTube-аккаунте канала 1ADAT* размещена видеозапись похищения Тепсуркаева, полученная юристами "Комитета против пыток"**. Видно, как в гостиницу через главный вход заходит один из участников похищения, еще один остается на улице и контролирует выход. Затем человека, которого правозащитники идентифицировали как Салмана Тепсуркаева, выводят из гостиницы два человека. Вместе они заходят за угол здания и пропадают из зоны видимости камеры, вслед за ними бежит и наблюдавший за выходом из гостиницы.

По словам очевидцев, Тепсуркаев пытался сбежать, но, когда понял, что сделать это не удастся, схватился за колонну рядом с административной стойкой гостиницы и попросил вызвать полицию. Работники гостиницы нажали тревожную кнопку, но один из похитителей показал удостоверение сотрудника силовой структуры. Тепсуркаеву заломили руку, прижав его к колонне. Сопротивление он не оказывал. Затем Тепсуркаева вывели из здания.

Аудитория телеграм-канала 1ADAT* выросла за эти дни более чем на 4 000 подписчиков, а количество просмотров только за 8 сентября составило четыре с половиной миллиона.

Само по себе унижение, в том числе и через сексуальное насилие, для Чечни не новость. Единственное, что отличает этот случай, — публичность, считает руководитель Северо-Кавказского отделения Комитета против пыток** Дмитрий Пискунов. Солидарен с ним и член совета Правозащитного центра "Мемориал"*** Олег Орлов, уверенный, что этот случай будет иметь серьезное воздействие на общественное мнение в Чечне.

Отречение

Отец Салмана Тепсуркаева Ширвани Салманович заявил под видеозапись, что отрекся от сына еще несколько лет назад, когда тот уехал из Чечни. Насколько эта запись была добровольной, неизвестно. В новом видеообращении, распространенном в соцсетях 7 октября 2020 года, Тепсуркаев-старший призвал "закрыть тему" с его сыном, сказав, что не имеет никаких претензий к властям. Авторы канала 1ADAT* уверены, что Ширвани вынудили записать новое видео из-за информации об опознании двоих похитителей. Пользователи соцсетей разделяют мнение, что мужчина записал новое обращение под давлением.

Отречения родственников друг от друга в современной Чечне - обычное и уже привычное для Чечни шоу, - заявил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Силовики принуждают жителей Чечни отрекаться от своих родственников, которые смеют проявлять инакомыслие, считают опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники и кавказоведы. А случай с отречением отца Тепсуркаева от своего сына показал глубину нравственного падения общества в целом, полагает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина****.

Театр погорелых актеров

Человек под ником Узник пытался войти в доверие администраторам 1ADAT*, но не преуспел в этом - его раскрыли как "крота" (агента, инкорпорированного в структуру, о которой добывается информация). Несмотря на предупреждения относительно Узника, Салман Тепсуркаев не только общался с ним, но и согласился получить 500 евро денежным переводом. После того, как Тепсуркаев сообщил номер своего онлайн-кошелька, его вычислили, похитили и вывезли в Чечню.

Техническая сторона операции по определению похитителями личных данных Тепсуркаева раскрыта 1ADAT* в видео "Подробности похищения Салмана Тепсуркаева". "Нам точно не известно, каким именно образом был похищен Салман: было ли это сделано насильно или обманом", - отмечается в материале "Театр погорелых актеров", размещенном в Телеграф-аккаунте 1ADAT*.

Стихи "Семейство Делимхановых", как отмечается в примечании к видео, которое прочитал и за которые извинялся Тепсуркаев, отправил ему именно Узник.

Даудов и Закаев

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил наказанием лидеру чеченских сепаратистов Ахмеду Закаеву, который назвал себя администратором телеграм-канала 1ADAT* и осудил унижение Салмана Тепсуркаева, за поддержку канала. А 10 сентября Ахмед Закаев сообщил о задержании в Чечне его сестер, братьев и племянников.

В видеообращении от 8 сентября Закаев назвал величайшим позором для чеченских властей случившееся в Салманом Тепсуркаевым. Видеообращение под названием «Модератор IADAT»* записано на чеченском языке и на YouTube-канале Akhmed Zakayev, насчитывающем 4,17 тысячи подписчиков. К 19.06 мск 10 сентября оно было просмотрено 16 131 раз и собрало 722 отметки «нравится» при 65 отметках «не нравится».

Даудов заявил в опубликованном на YouTube-канале Chechen Paramount Закаеву: «У получающих зарплату 250 тысяч чеченцев, у власти, у работающих в органах, от всех их членов семей и их родственников отныне сказанное в отношение жен, матерей и сестер, за все, что там будет написано, спрашивать надо будет с тебя. Только потом не говори, что мы неправильно поняли тебя и что это было сказано для связки слов. Ты должен отвечать за свои слова».

Давление оказывается на всех родственников Закаева в Чечне, сообщает 1ADAT*. «Всех его (Закаева. - Прим. «Кавказского узла») родственников из Чечни собирают в связи с его последним видеообращением. Видимо, будут снимать фейковый видеорепортаж, где родственники Закаева будут «отрекаться» от него и порочить под давлением кадыровских беззаконников», - говорится в публикации канала .

Позднее Муфтий Чечни Салах Межиев в своем видеообращении раскритиковал Салмана Тепсуркаева за "бесстыдные разговоры", а заступившегося за него Ахмеда Закаева назвал "изгоем". С посланием к Закаеву и "евроичкерийцам" выступили также участники схода в мечети "Сердце Чечни", которые заявили, что уехавшие в Европу чеченцы не имеют права быть голосом народа.

Кто в ответе

"Новая газета" утверждает, что имеет точные сведения о дате, месте и обстоятельствах похищения Тепсуркаева, а также данные, указывающие на его местонахождение (предположительно на базе СОБР "Терек" в Грозном) . Администраторы 1ADAT* сообщают, что в расследовании участвовали и они, и неназванные правозащитные организации, добавляя к материалу "Новой газеты" информацию о личном участии в похищении Адама Делимханова .

4 ноября 2019 года на совещании в правительстве Чечни, имея в виду авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы, Рамзан Кадыров потребовал, в частности, что "МВД, спецслужбы и молодежные организации должны взаимодействовать с властями и между собой, чтобы выявлять этих людей. Ты должен весь в поту бегать по каждому кабинету, знать все, что происходит в селе, поднимать и решать проблемы, начиная с улицы. А если тех, кто это все распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", — говорится в статье "Кавказского узла""Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров".

Глава Чечни неоднократно публично призывал к поиску своих критиков в интернете и расправе над ними. "Вырывать язык и ломать пальцы", "ну, есть черти, и их остановит только пуля" — только часть известных угроз. С учетом этого уместно говорить о личной ответственности Кадырова за случившееся с Тепсуркаевым.

Родственники на основании данных о местонахождении его телефона считают, что после похищения в Краснодарском крае Тепсуркаев был доставлен в расположение силовой структуры в Грозном. Чеченские следователи отказались возбуждать дело и передали материалы своей проверки кубанским коллегам. Жена Тепсуркаева подала жалобу в суд Геленджика на отказ следствия признать ее потерпевшей по делу о похищении супруга. Впоследствии ее отказался признать потерпевшей и Старопромысловский суд Чечни после передачи дела чеченским следователям. Это решение отменил 31 января 2023 года Верховный суд Чечни.

Верховный суд Чечни 6 апреля 2023 года повторно отменил решение нижестоящей инстанции, отказавшейся считать гражданскую жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей по делу о его похищении. В ходе суда стало известно, что расследование уголовного дела о похищении Тепсуркаева приостановлено.

2 августа 2023 года Верховный суд Чечни в третий раз отменил отказ следователя в признании потерпевшей гражданскую жену Салмана Тепсуркаева. На Северном Кавказе распространена практика религиозных браков без регистрации в ЗАГСе и есть данные, свидетельствующие о том, что пара состояла в таком браке. Суд первой инстанции эти доводы не учител. Верховный суд Чечни признал, что первая инстанция не исправила нарушения, а ее выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам .

* в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, основываясь на этом решении в ноябре Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов движения, а в декабре появилось еще одно аналогичное решение Заводского суда. В мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. 11 июля 2022 года общественное объединение "Народное движение Адат"* на основании решения Верховного суда Чеченской Республики от 12 мая 2022 года было включено Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.



** "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесен в реестр иностранных агентов

*** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

**** внесены Минюстом России в реестр иноагентов

Примечания