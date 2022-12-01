Меликов прокомментировал попадание в санкционный список Великобритании

01 декабря 2022, 08:41

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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что равнодушно воспринял новость о введении против него властями Великобритании санкций из-за спецоперации российских войск на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 ноября власти Великобритании включили в связи со спецоперацией на Украине в санкционный список главу Дагестана Сергея Меликова. Вместе с ним в этот список были включены главы еще четырех регионов юга России.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что относится равнодушно к тому, что его власти Великобритании включили в санкционный список из-за спецоперации на Украине. "Потому что большое количество политических деятелей, военных деятелей, моих коллег, в эти списки уже включены, и чувствуют себя благополучно, хорошо и собственно говоря, никаких нравственных, материальных или душевных страданий не испытывают", – сказал Меликов на кадрах ролика, опубликованном вечером 30 ноября в Telegram-канале газеты "Черновик".

Он подчеркнул, что будет и далее поддерживать действия властей России в ходе специальной военной операции, и оказывать поддержку российским военным, которые участвуют в ней, и их семьям. "Безусловно, я солдат своей страны, я солдат нашего президента. И буду выполнять всё, что будет приказывать, и куда будет направлять меня мой командир и наш главнокомандующий", – сказал Меликов.

Напомним, 15 ноября стало известно, что Минфин США ввел санкции против родственников сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова, а также его партнеров. В сентябре США ужесточили санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, распространив их на его родственниц – супругу Медни и трех дочерей, а также Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова.

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